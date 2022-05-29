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Чехія планує надати Україні до 30 млн доларів військової допомоги, - міністр оборони країни Чернохова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чехія,мі24

Міністерство оборони Чехії найближчим часом звернеться до уряду з вимогою надати більше коштів на військову допомогу Україні. Сума повинна скласти близько 600-700 мільйонів Чеських крон (до 30 млн доларів).

Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова в коментарі Novinky, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Дуже важливо, щоб допомога була безперервною. Чехія - одна з тих країн, які надають допомогу вже довгий час. До засідання уряду я підготувала додаткові військові матеріали на суму близько 600-700 мільйонів Чеських крон", - заявила вона.

З самого початку російського вторгнення Чехія була одним з найбільших прихильників України. На сьогодні Чехія поставила Україні зброю, включаючи важку техніку, таку як танки і вертольоти, і військові матеріали на суму понад 3,5 млрд Чеських крон (близько 140 млн євро. - Ред.).

Чернохова нагадала, що Міністерство оборони також співпрацює з посольством України в Празі, закуповуючи зброю і військову техніку на гроші, що перераховуються на банківський рахунок посольства. Досі посольство отримало таким чином близько 1,2 млрд Чеських крон (близько 52 млн доларів. - Ред.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримала від Чехії ескадрилью ударних гелікоптерів Мі-24, – The Wall Street Journal

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+15
Чехія не Німеччина, вона пам'ятає про Судети та Пражську весну
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29.05.2022 15:01
+13
Українська армія отримала з Польщі 18 ******** самохідних гаубиць KRAB
https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2968446,polskie-*************-krab-trafily-do-ukrainskiej-armii
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29.05.2022 14:59
+8
Чехам-черговий респект...
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29.05.2022 15:00
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Українська армія отримала з Польщі 18 ******** самохідних гаубиць KRAB
https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2968446,polskie-*************-krab-trafily-do-ukrainskiej-armii
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29.05.2022 14:59 Відповісти
Чехи, добавте лозунг к поставкам: "Мы не немцы"!
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29.05.2022 14:59 Відповісти
Чехам-черговий респект...
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29.05.2022 15:00 Відповісти
Чехія не Німеччина, вона пам'ятає про Судети та Пражську весну
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29.05.2022 15:01 Відповісти
Скорее уж тогда не Венгрия.
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29.05.2022 15:02 Відповісти
Лучше оружие купили и предоставили. А деньги растворяются в неизвестности.
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29.05.2022 16:02 Відповісти
Так, краще "натурпродуктом", бо Зе-лені вже хочуть онуків прибарахляти...
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29.05.2022 17:23 Відповісти
Чехам - велика подяка. Вони мене навіть трохи здивували приємно.
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29.05.2022 17:33 Відповісти
куди йдуть ці мілліони хтось може сказати із представників влади ?

Кожного дня чую від боневтіка , дайте нам грошей , бо вже нема !!
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29.05.2022 18:18 Відповісти
Чехи,-це народ ,який достойний великої поваги!
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29.05.2022 18:35 Відповісти
 
 