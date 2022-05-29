Чехія планує надати Україні до 30 млн доларів військової допомоги, - міністр оборони країни Чернохова

Міністерство оборони Чехії найближчим часом звернеться до уряду з вимогою надати більше коштів на військову допомогу Україні. Сума повинна скласти близько 600-700 мільйонів Чеських крон (до 30 млн доларів).

Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова в коментарі Novinky, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Дуже важливо, щоб допомога була безперервною. Чехія - одна з тих країн, які надають допомогу вже довгий час. До засідання уряду я підготувала додаткові військові матеріали на суму близько 600-700 мільйонів Чеських крон", - заявила вона.

З самого початку російського вторгнення Чехія була одним з найбільших прихильників України. На сьогодні Чехія поставила Україні зброю, включаючи важку техніку, таку як танки і вертольоти, і військові матеріали на суму понад 3,5 млрд Чеських крон (близько 140 млн євро. - Ред.).

Чернохова нагадала, що Міністерство оборони також співпрацює з посольством України в Празі, закуповуючи зброю і військову техніку на гроші, що перераховуються на банківський рахунок посольства. Досі посольство отримало таким чином близько 1,2 млрд Чеських крон (близько 52 млн доларів. - Ред.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримала від Чехії ескадрилью ударних гелікоптерів Мі-24, – The Wall Street Journal