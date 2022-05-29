Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський у межах робочої поїздки до Харківської області відвідав передові позиції українських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Як зазначається, глава держави ознайомився з оперативною обстановкою в зоні відповідальності підрозділів.

Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди та цінні подарунки й поспілкувався із захисниками України.

"Хочу подякувати кожному з вас за службу. Ви ризикуєте своїм життям заради всіх нас і нашої держави. Дякую вам за захист незалежності України. Бережіть себе!" – сказав президент.

"Харківщина. Передові позиції наших військових. Відчуваю безмежну гордість за наших захисників. Щодня, ризикуючи своїм життям, вони виборюють свободу для України. Дякую кожному з вас за службу", - написав Зеленський у твітері.

















































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