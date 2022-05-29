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Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський у межах робочої поїздки до Харківської області відвідав передові позиції українських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Як зазначається, глава держави ознайомився з оперативною обстановкою в зоні відповідальності підрозділів.

Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди та цінні подарунки й поспілкувався із захисниками України.

"Хочу подякувати кожному з вас за службу. Ви ризикуєте своїм життям заради всіх нас і нашої держави. Дякую вам за захист незалежності України. Бережіть себе!" – сказав президент.

"Харківщина. Передові позиції наших військових. Відчуваю безмежну гордість за наших захисників. Щодня, ризикуючи своїм життям, вони виборюють свободу для України. Дякую кожному з вас за службу", - написав Зеленський у твітері.

Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 01
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 02
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 03
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 04
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 05
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 06
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 07
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 08
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 09
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 10
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 11
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 12
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 13
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 14
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 15
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 16
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 17
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 18
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 19
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 20
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 21
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 22
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 23
Зеленський відвідав передові позиції на Харківщині та вручив військовим нагороди: Відчуваю безмежну гордість за захисників 24

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військовим шляхом ми не можемо повністю відновити нашу територію, потрібна дипломатія, - Зеленський

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+62
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29.05.2022 15:23
+57
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29.05.2022 15:45
+39
На "Харківщині" чи "у Харкові"? Бо щось не видно "Блазня" в окопах Чи він вважає "передовими позиціями" загорожу гаражного кооперативу невідомо в якому місці Харкова?
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29.05.2022 15:24
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На презедентских окопах - съёмка кв 95 (сценаристы, режиссёры, операторы).
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29.05.2022 19:02 Відповісти
Дивно, чому одним воякам вова вручає нагороду в броніку, а іншим - вже без броніка......
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29.05.2022 18:15 Відповісти
ермак вечно будет за ним как тень ходить?
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29.05.2022 18:18 Відповісти
Ермак Зелю без своего присмотра никуда не отпускает, он - куратор за Зелей от ФСБ еще с 2019. Оманские договоренности с Патрушевым уже частично выполнили - вода и сухопутный коридор в Крым, отказ от НАТО, нейтральный статус, сдача территории, российские кураторы Ермак,Татаров, Портнов и Демченко продолжают контролировать судебную систему, внешнюю политику, правоохрантиельные и судебные органы.
Только ВСУ Ермак не может контролировать - потому всячески и пытается дискредитировать и убрать главкома Залужного и поставить вредителя типа своего Тарана, убивавшего и розкрадавшего Армию.
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29.05.2022 18:49 Відповісти
А квартальних утирков типа лисого, свиноюза для вручения наград там не било? Что ж твои дружки Батькивщину нигде не защищают, у них бронь от призива или как?
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29.05.2022 18:56 Відповісти
***** , и шо без лыж?
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29.05.2022 18:58 Відповісти
З'їздив на фотосесію.
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29.05.2022 19:28 Відповісти
Яке воно убоге
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29.05.2022 20:03 Відповісти
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29.05.2022 21:46 Відповісти
"...казали, буде долар в Украине по 45, буде хаос, буде вийна, дивитесь НИЧОГО НЕ СТАЛОСЯ..."
ze prophet - YouTube
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29.05.2022 21:49 Відповісти
Був на передку, а памперс натягнув на сраку? Хто там поряд, сциклинням чи гівном дуже воняло?
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29.05.2022 21:54 Відповісти
А от щоб все це знати, треба самому бути на передку і воювати так, щоб до тебе приїхав президент і вручив тобі нагороду.
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30.05.2022 13:10 Відповісти
Перед походом на фронт па мперси не забув натягнути?
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29.05.2022 21:57 Відповісти
не пускайте на фронт этого беданосца .
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29.05.2022 21:58 Відповісти
Останнє фото мені щось нагадує ...
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29.05.2022 22:00 Відповісти
А кто может сказать что это фронт?Подвал на Банковой.Фронт это окопы и обстрелы,посмотрите как корреспонденты ТВ там снимают а не эту фетишь.
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29.05.2022 22:18 Відповісти
Рекомендую внимательно всмотреться в последнюю фотографию. Сжатые кулаки и откровенный разговор - это очень полезно для Зелени.
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29.05.2022 22:35 Відповісти
Где генерал Марченко? Куда вы его дели? Забоялись, что ли? Правильно, бойтесь народа, оглядывайтесь...
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29.05.2022 23:38 Відповісти
Давайте не будем хейтить Зеленского. Понимаю, что идет война и всем трудно. Но из этой ситуации лишняя порция негатива нас не выведет...
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30.05.2022 06:55 Відповісти
а вот не надо про лошадей на переправе
речь об ослах, кавалерист ты наш
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30.05.2022 13:24 Відповісти
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30.05.2022 08:22 Відповісти
Конечно, не будем ругать, а то обидется и убежит. Что будем тогда делать, погибнем! А может погибнем, если не убежит?
Где генерал Марченко? Военный прфессионал помешал?
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30.05.2022 08:27 Відповісти
а я чувствую безграничную гордость, что не голосовал за Zешибись
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30.05.2022 13:23 Відповісти
В Сєвєродонецьку передові позиції не хоче відвідати.
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30.05.2022 15:48 Відповісти
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