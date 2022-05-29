В Чорному морі ворог готує провокації з використанням українських суден

Росіяни збираються використати для провокацій захоплений в порту окупованого Бердянська український катер типу "Гюрза-М".

Про це попереджає Асоціація реінтеграції Криму, інформує Цензор.НЕТ.

В Асоціації розповіли, що агресор перевів на Чорне море захоплений в порту Бердянську артилерійський катер українських Військово-Морських Сил типу "Гюрза-М". І може використати радіоапаратуру катеру для поширення на частотах мореплавців фейкових "повідомлень".

Катер можуть використати для провокацій проти провокацій проти торговельних суден третіх країн для утворення інциденту із жертвами або забрудненням морського середовища, щоб звинуватити в цьому Україну, - кажуть в Асоціації.

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"Також окупанти можуть організувати напад нібито "українського" катеру на допоміжні військово-морські або спеціальні судна Болгарії, Грузії, Румунії або Туреччини або навіть обстріл з нього прибережних цивільних об’єктів критичної інфраструктури Болгарії або Румунії", - йдеться у повідомленні.