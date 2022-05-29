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В Чорному морі ворог готує провокації з використанням українських суден

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

катер,гюрза

Росіяни збираються використати для провокацій захоплений в порту окупованого Бердянська український катер типу "Гюрза-М".

Про це попереджає Асоціація реінтеграції Криму, інформує Цензор.НЕТ.

В Асоціації розповіли, що агресор перевів на Чорне море захоплений в порту Бердянську артилерійський катер українських Військово-Морських Сил типу "Гюрза-М". І може використати радіоапаратуру катеру для поширення на частотах мореплавців фейкових "повідомлень".

Катер можуть використати для провокацій проти провокацій проти торговельних суден третіх країн для утворення інциденту із жертвами або забрудненням морського середовища, щоб звинуватити в цьому Україну, - кажуть в Асоціації.

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"Також окупанти можуть організувати напад нібито "українського" катеру на допоміжні військово-морські або спеціальні судна Болгарії, Грузії, Румунії або Туреччини або навіть обстріл з нього прибережних цивільних об’єктів критичної інфраструктури Болгарії або Румунії", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ольга Лузан
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Його на Азовське море завезли на трейлері. А чому він дістався кацапні? Можна було евакуювати або як "Сагайдачного"?
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29.05.2022 15:42 Відповісти
так рф контролює азов та керченську протоку..
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29.05.2022 15:58 Відповісти
Його на Азовське море завезли не через Керченську протоку, а по суходолу. Так саме могли й вивезти або затопити, але ж цим потрібно було зайнятися комусь...по факту ж здали бойову одиницю геть без бою.
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29.05.2022 16:03 Відповісти
От мені цікаво, як ці катери типа Гюрза- М потрапили до орків? Не було цілей для атаки 24-25 лютого?
В Мелітополі п'ятеро беззбройних людей вийшли сьогодні на мітінг "Мелітополь - це Україна".
А там катери з озброєнням потрапили в рукі орків! Як?
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29.05.2022 16:07 Відповісти
Як,як спитайте в зелених идіотів,як оки пройшли таврійський перешиек,як здали катери,
як попередили вагнерівців і так далее.
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29.05.2022 16:38 Відповісти
Типу всі такі ідіоти і не бачать, що українські кораблі не можуть вийти в море вони живуть в 1939 році, думають що інфу тільки по фото чи з їх слів отримують.
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29.05.2022 17:06 Відповісти
Вота для чё делали жистяные дритьдноуты, шоп мардва правакации делала, вотана чё.
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29.05.2022 17:23 Відповісти
А шо морячки наші? Не здогадались втікаючи спалити?
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29.05.2022 18:23 Відповісти
Протикорабельна система «асфальт» характеристики невідомі (засекречено) але коштує шалені гроші, розроблено КБ «Зе», головний конструктор баба Беня.
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29.05.2022 19:38 Відповісти
 
 