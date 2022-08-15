Президент Сербії Вучич похвалився домовленістю з Путіним про вигідний газ на три роки
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Сербії Александар Вучич після розмови з російським колегою Володимиром Путіним заявив, що його країна отримуватиме газ за вигідною ціною, контракт буде підписано на три роки.
Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", повідомляє телерадіокомпанія РТС.
Вучич сказав, що сьогодні вранці у нього була хороша розмова з президентом Росії і що вони говорили на кілька різних тем, а для Сербії найважливіше те, що узгоджені основні елементи нової газової угоди, яка буде підписана на три роки.
Він каже, що ці елементи дуже сприятливі для Сербії і що формула, яка використовується досі, залишиться незмінною, тобто ціна буде дуже вигідною.
Після розмови, за його словами, він надіслав листа директору "Газпрому" Алєксєю Міллеру, щоб завтра обговорити нові обсяги газу.
Вучич сказав, що також пояснив Путіну, що через промисловий прогрес Сербія потребує більшої кількості газу.
"Якщо ми все усвідомимо, у нас буде безпечна зима, що стосується газу", - сказав Вучич.
Президент Сербії також повідомив, що розмовляв з Путіним про подальше будівництво газового сховища в Сербії.
Раніше в листопаді минулого року під час зустрічі в Сочі президенти Сербії і Росії досягли домовленості про те, що ціна на російський газ на найближчі півроку складе 270 доларів, тобто залишиться незмінною.
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Кстати, чей-то из них потомок недавно был довольно известным журналистом, а ранее помогал уголовнику кучме, если не ошибаюсь, победить на выборах с некой партией "озиме поколiння"...
озиме поколиння = пинчук + хорошковский...
еще скрябин у них на подпевке был...
По состоянию на вечер пятницы, 27 мая, со стороны россии на счета инвесторов не поступили средства на сумму около 100 млн долларов.
По данным издания Bloomberg, с этого момента начался 30-дневный отсчет до дефолта по внешним долгам.
Дефолт будет объявлен, если в этот срок инвесторы не получат свои выплаты.
На прошлой неделе правительство рф заявило, что уже провело выплаты. https://t.me/charter97_org/74212
Дивує одне чому не захотіли таким чином домовитись з гітлером, за сприяння вбивств євреїв можна було б отримати не погані знижки на авто?
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Министр энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила в понедельник, что Сербия подготовит проектно-техническую документацию для строительства 12,8-километрового газопровода, который соединит Мокрин и границу с Румынией, что позволит Сербии соединиться с Transgaz и BRUA. сообщает Танюг.
.В этом году Сербия приступила к строительству газопровода Ниш-Димитровград, который позволит нам получать газ и с СПГ-терминала в Греции и Азербайджаном и но наш план состоит в том, чтобы соединиться с соседними государствами через газопроводы, что является единственным способом достижения безопасности в этом районе», - сказала Зорана Михайлович.