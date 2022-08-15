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газ (2584) Путін (21421) Сербія (256) Вучич (53)

Президент Сербії Вучич похвалився домовленістю з Путіним про вигідний газ на три роки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

вучич,путін

Президент Сербії Александар Вучич після розмови з російським колегою Володимиром Путіним заявив, що його країна отримуватиме газ за вигідною ціною, контракт буде підписано на три роки.

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", повідомляє телерадіокомпанія РТС.

Вучич сказав, що сьогодні вранці у нього була хороша розмова з президентом Росії і що вони говорили на кілька різних тем, а для Сербії найважливіше те, що узгоджені основні елементи нової газової угоди, яка буде підписана на три роки.

Він каже, що ці елементи дуже сприятливі для Сербії і що формула, яка використовується досі, залишиться незмінною, тобто ціна буде дуже вигідною.

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Після розмови, за його словами, він надіслав листа директору "Газпрому" Алєксєю Міллеру, щоб завтра обговорити нові обсяги газу.

Вучич сказав, що також пояснив Путіну, що через промисловий прогрес Сербія потребує більшої кількості газу.

"Якщо ми все усвідомимо, у нас буде безпечна зима, що стосується газу", - сказав Вучич.

Президент Сербії також повідомив, що розмовляв з Путіним про подальше будівництво газового сховища в Сербії.

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Раніше в листопаді минулого року під час зустрічі в Сочі президенти Сербії і Росії досягли домовленості про те, що ціна на російський газ на найближчі півроку складе 270 доларів, тобто залишиться незмінною.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+22
Були б у вас кордони із московією, ото б ви зраділи, бовдури
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29.05.2022 15:37
+21
Очередное предательство балканских задрипанцев. Нищие не могут позволить себе мораль.
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29.05.2022 15:38
+17
Радость Вучича сродни радости плечевой проститутки, которой дали на чай 100 баксов. Интересно, как там сербам , нормально себя ощущать путинскими шлюхами? Сглатывают не морщась?
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29.05.2022 15:45
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Були б у вас кордони із московією, ото б ви зраділи, бовдури
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29.05.2022 15:37 Відповісти
Коридор хай пробиває на ху@лостан.
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29.05.2022 15:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OT4i1O5cZ4M
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29.05.2022 15:44 Відповісти
Серби-то балканська кацапня. Весь час мріють про велику Сербію і заради цьго, готові на всяку підлість та злочини
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29.05.2022 16:36 Відповісти
Очередное предательство балканских задрипанцев. Нищие не могут позволить себе мораль.
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29.05.2022 15:38 Відповісти
Что бы ты удавился этим газом.
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29.05.2022 15:41 Відповісти
сербы - ещё те южские парашники. ***** мабуть вучичу прямо в нос будет свой личный газ поставлять, пока тот тоже будет пытаться в его очке чёнить прочитать.
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29.05.2022 15:41 Відповісти
Нічого, роzія перестане існувати раніше
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29.05.2022 15:44 Відповісти
Радость Вучича сродни радости плечевой проститутки, которой дали на чай 100 баксов. Интересно, как там сербам , нормально себя ощущать путинскими шлюхами? Сглатывают не морщась?
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29.05.2022 15:45 Відповісти
но зато Сербия статус кандидата в ЕС , а нам про корупцию и долгий путь
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29.05.2022 15:45 Відповісти
но у нас действительно коррупция и долгий путь, пока 73% не превратятся в статистически незначимое меньшинство.
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29.05.2022 15:54 Відповісти
в сербии все еще хуже чем у нас
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29.05.2022 23:23 Відповісти
а нас президентом партнер Коломойського який вивів через Укрнафту і Приват 10 млрд.$ замість озброєння армії. Ну поки українцям таке норм то не буде в нас ніякого ЄС. ні чиновникам ні олігархам той ЄС не потрібен. Їм потрібні мутні договорняки. Всі ці розмови про ЄС це лише елемент піару слуг.
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29.05.2022 15:58 Відповісти
Довбой@бич. Толку з сербів не буде. Ще плачуть,паскуди.
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29.05.2022 15:45 Відповісти
а у нас 3 місяці назад 100% бензину і дизтоплива йшло з Білорусі/Росії. забули вже?
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29.05.2022 15:59 Відповісти
Так и сейчас идет.Джурджулештский порт, контролируемый Европейским банком реконструкции и развития (****), осуществляет транзит топлива из РФ в Украину через свободную экономическую зону порта Джурджулешть в Молдове и порта Констанца в Румынии.
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29.05.2022 18:49 Відповісти
Світлина маргарином - мікровялічіє і макрооптиміст щодо 3 років
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29.05.2022 15:46 Відповісти
Не пойму, или Х-ло ростом как полумужик или серб - великан..
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29.05.2022 15:46 Відповісти
Были на совдепии такие шуты - тарапунька и ещё какой-то, уже не помню...
Кстати, чей-то из них потомок недавно был довольно известным журналистом, а ранее помогал уголовнику кучме, если не ошибаюсь, победить на выборах с некой партией "озиме поколiння"...
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29.05.2022 15:58 Відповісти
Штепсель...
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29.05.2022 16:07 Відповісти
тарапунька и штепсель...
озиме поколиння = пинчук + хорошковский...
еще скрябин у них на подпевке был...
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29.05.2022 16:09 Відповісти
Березін та Тимошенко-Штепсель та Тарапунька.
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29.05.2022 16:39 Відповісти
Цена в Евросоюзе должна быть одинакова. Иначе срабатывает система которую использует пукин - разделяя и властвуй. Это то что мы наблюдаем. Не должна каждая из стан отдельно договаривается о цене газа с рашей. И прекратится раскол.
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29.05.2022 15:50 Відповісти
А коли це Сербія стала членом ЄС?
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29.05.2022 15:56 Відповісти
Ещё нет.
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29.05.2022 18:08 Відповісти
Он думает, что московия и сербия просуществуют три года?
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29.05.2022 15:51 Відповісти
Сербы всегда за роиссю, была б возможность - они бы все пере6лись с кацапами от счастья. В их понимании РФ - это оплот славянского мира, а сербы такие же расовые нацисты, как и роиссяне.
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29.05.2022 15:52 Відповісти
Мілошевич хотів, щоб Югославія була частиною Росії, але його на той послали нахєр, із-за того, що в них війна
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29.05.2022 16:00 Відповісти
Только сербы, в отличие от кацапов все-таки славяне, но лидерские замашки у них кацапские.
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29.05.2022 16:27 Відповісти
Сербські четніки першими прилізли у Крим у 14-му на допомогу місцевим кізякам. Ненавиджу тварюк! А ще ненавиджу хамлюгу Нолє(Джоковича) ,одвічного суперника мого кумира-Великого РАФИ
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29.05.2022 16:45 Відповісти
господин назначил меня любимой женой
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29.05.2022 15:52 Відповісти
Президент Сербії повідомив, що вигідно відсмоктав деду путіну. Його жінка досі "дуже занепокоїна"!
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29.05.2022 15:53 Відповісти
Сербська сєпарня
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29.05.2022 15:53 Відповісти
Цікаво - а Вучичу відомо що у стосунках з Росією "Вхід - рубль, а виходу немає взагалі!"? Він ціну того "дешевого газу" усвідомлює?
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29.05.2022 15:54 Відповісти
Начался отсчет 30 дней до первого с 1917 года дефолта россии по внешним долгам.

По состоянию на вечер пятницы, 27 мая, со стороны россии на счета инвесторов не поступили средства на сумму около 100 млн долларов.

По данным издания Bloomberg, с этого момента начался 30-дневный отсчет до дефолта по внешним долгам.

Дефолт будет объявлен, если в этот срок инвесторы не получат свои выплаты.
На прошлой неделе правительство рф заявило, что уже провело выплаты. https://t.me/charter97_org/74212
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29.05.2022 20:24 Відповісти
Закриваєш очі на вбивства українців і вигідний контракт у кишені.
Дивує одне чому не захотіли таким чином домовитись з гітлером, за сприяння вбивств євреїв можна було б отримати не погані знижки на авто?
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29.05.2022 15:59 Відповісти
Серби,це такі саме параноїдальні шизофреніки "Русского мира" як росєянє!! Цікаво,що буде з ними після поразки орди!!))
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29.05.2022 16:00 Відповісти
Запруть в горах і хай там пасуть овець вирощують кукурудзу і п"ють ракію
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29.05.2022 18:00 Відповісти
У них в паралельной реальности свой "сербский мир" и ещё покруче ***********.
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29.05.2022 18:10 Відповісти
Не буде у тебе "безпечна зима"
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29.05.2022 16:04 Відповісти
гноярня европи-там у смердить як в парашке
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29.05.2022 16:06 Відповісти
сербы такие же отбросы мира как и русня!
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29.05.2022 16:06 Відповісти
Серби в СФРЮ були як русские в СРСРвважали себе за господарів,за кращих від решта!!!)))
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29.05.2022 16:17 Відповісти
Не даром у всех соседних славянских народов бытует поговорка "Серба на верба".
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29.05.2022 16:30 Відповісти
дурачок
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29.05.2022 16:07 Відповісти
Гидко дивитися, як Вучич плазує перед цією нікчемою. Ніби соромиться свого зросту і хоче бути меншим за путіна.
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29.05.2022 16:26 Відповісти
Ну, ну, він тільки забув по чиїй території йде йому той газ.
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29.05.2022 16:33 Відповісти
Позорище..
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29.05.2022 16:41 Відповісти
А что за недомерок на фото?
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29.05.2022 16:50 Відповісти
кому війна, а кому пох.
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29.05.2022 17:04 Відповісти
- Гаспадин назначил меня любимой женой!!!
""
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29.05.2022 17:30 Відповісти
Щоб ви вдавились тим кацапським газом.
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29.05.2022 17:51 Відповісти
Дурак він, московія до двох років розвалиться.
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29.05.2022 19:38 Відповісти
Треба всію цю гнить пам'ятати всі бачимо хто нам ворог хто товариш а хто брат.Серби це ще ті п"дари
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29.05.2022 20:53 Відповісти
Такой же соучастник преступления *****
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29.05.2022 21:31 Відповісти
От я буду сміятися, коли х...ло закрие кран 31 грудня, та підніме ціну до нібес.
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29.05.2022 22:31 Відповісти
моральные подонки
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29.05.2022 23:26 Відповісти
Что не сходиться синус с костнусом
Министр энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила в понедельник, что Сербия подготовит проектно-техническую документацию для строительства 12,8-километрового газопровода, который соединит Мокрин и границу с Румынией, что позволит Сербии соединиться с Transgaz и BRUA. сообщает Танюг.
.В этом году Сербия приступила к строительству газопровода Ниш-Димитровград, который позволит нам получать газ и с СПГ-терминала в Греции и Азербайджаном и но наш план состоит в том, чтобы соединиться с соседними государствами через газопроводы, что является единственным способом достижения безопасности в этом районе», - сказала Зорана Михайлович.
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30.05.2022 00:23 Відповісти
Чуеться мне что сербы устроят расширенный кидос русне
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30.05.2022 00:24 Відповісти
Путин столько не проживёт.
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30.05.2022 10:55 Відповісти
А газ они *********** возить будут??
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30.05.2022 11:00 Відповісти
 
 