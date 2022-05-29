Пропагандисти РФ створюють фейки, намагаючись дискредитувати українських біженців в країнах ЄС, - Денісова
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Медіа РФ поширюють інформацію про "втому" жителів Європи від українців
Про це повідомляє Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.
" Російські медіа поширюють інформацію про "втому" жителів Європи від українців, незручності, які вони спричиняють громадянам європейських країн та росіянам, що проживають в Європі, а також розповідають, що підтримка громадян України в Європі з кожним днем стає менш активною. Дегуманізація, створення негативного образу українців за кордоном – це чергова маніпуляція РФ в спробах нівелювати підтримку України з боку цивілізованого світу, вселити атмосферу ненависті і ворожості до них в російськомовному середовищі ЄС та підбурити до дискримінації". - йдеться у повідомленні.
Людмила Денісова зазначає, що російська пропаганда діє переважно на "внутрішнього споживача", про що свідчить підтримка України та українців як на державному рівні країн ЄС, так і на рівні пересічних європейців, котрі демонструють солідарність із українським народом.
"Неприпустимість дискримінації шукачів захисту за ознакою країни їхнього походження передбачена статтею 3 Конвенції про статус біженців 1951 року. Попри зусилля РФ дискредитувати українців, Україна – це Європа, як би агресор не намагався переконати світ у зворотньому", - додала Омбудсман.
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