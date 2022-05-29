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Пропагандисти РФ створюють фейки, намагаючись дискредитувати українських біженців в країнах ЄС, - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

біженці

Медіа РФ поширюють інформацію про "втому" жителів Європи від українців

Про це повідомляє Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

" Російські медіа поширюють інформацію про "втому" жителів Європи від українців, незручності, які вони спричиняють громадянам європейських країн та росіянам, що проживають в Європі, а також розповідають, що підтримка громадян України в Європі з кожним днем стає менш активною. Дегуманізація, створення негативного образу українців за кордоном – це чергова маніпуляція РФ в спробах нівелювати підтримку України з боку цивілізованого світу, вселити атмосферу ненависті і ворожості до них в російськомовному середовищі ЄС та підбурити до дискримінації". - йдеться у повідомленні.

Людмила Денісова зазначає, що російська пропаганда діє переважно на "внутрішнього споживача", про що свідчить підтримка України та українців як на державному рівні країн ЄС, так і на рівні пересічних європейців, котрі демонструють солідарність із українським народом.

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"Неприпустимість дискримінації шукачів захисту за ознакою країни їхнього походження передбачена статтею 3 Конвенції про статус біженців 1951 року. Попри зусилля РФ дискредитувати українців, Україна – це Європа, як би агресор не намагався переконати світ у зворотньому", - додала Омбудсман.
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Інтересний факт, в Норвегію прибули ,,біженці,, з ордло, з російськими паспортами.Прибули вони з території росії і дуже завзято розказувати про ,,братовбивчу ,, війну.
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29.05.2022 16:02 Відповісти
В отличие от русских оккупантов пришедших в 1940 году в Латвию, украинцы уже учат латышский язык, причём не только дети не из под палки! Оккупанты же культурное поведение в другой стране до сих пор считают ПРИТЕСНЕНИЕМ!
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29.05.2022 16:05 Відповісти
Это точно. Наши - ни ни уже 40-50-60 лет. И те кто понимает, в принципе не будет.
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29.05.2022 18:07 Відповісти
Ага, массові згвалтування німців українками, які на пів метра їх нижчі, і масові погроми в дитячих садках кубиків українськими дітьми...
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29.05.2022 17:17 Відповісти
Пора нашим отлавливать пропагандонов и проводить с ними "полит беседу"..... Только в перчатках и без свидетелей....
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29.05.2022 18:41 Відповісти
 
 