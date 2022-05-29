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Європарламент (769) заборона (954) Порошенко (13228) Галер (5)

Євродепутат Галер про заборону виїзду Порошенку: Це не сприяє іміджу України та може зашкодити отримати статус кандидата в ЄС

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

галер

Депутат Європейського парламенту від Німеччини, член комітету Європарламенту із закордонних справ та доповідач по Україні Міхаель Галер вважає, що заборона на виїзд для п'ятого президента Петра Порошенка псує імідж України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий".

"Я переконаний, що на даному етапі таких ситуацій потрібно уникати. Звісно, ці події не сприяють іміджу України за кордоном", - наголосив европарламентар.

Галер зазначив, що завжди підтримуватиме Україну в її боротьбі проти РФ, а також у бажанні отримати статус кандидата в ЄС.

"Втім, на Заході є ті, хто вагається щодо цього, а тому шукають аргументи, чому Україна може бути не готова стати навіть кандидатом. Отже, така поведінка і така практика явно, на мою думку, безумовно допомагає цим структурам і силам всередині ЄС, які не дуже люблять Україну", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська влада має вибачитися і перед НАТО, і перед Порошенком, - Аслунд про заборону виїзду Порошенку до Вільнюсу

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+77
Эта история - очередная глава в книге про мелкое, самовлюбленное, зеленое дерьмо.
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29.05.2022 16:01
+50
я навіть більше скажу: були відмазки і ІПСО по ненаданню Україні Асоціації та безвізу.
Тільки вам, 73/43%зебілам по команді подляка доводиться срати (як тоді, в 2016-му) так і зараз "не дадуть".
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29.05.2022 16:08
+45
Багато ху#ловських концерв в Європі шукають привід відмовитися від підтримки України, і ці приводи їм дає яневтік, коли відмовляє в приїзді Штайнмаєру, закриває телеканали, не випускає Порошенка і. тд.
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29.05.2022 15:57
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Порошенко президент,а не ота ошибка природы.
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29.05.2022 17:19 Відповісти
треба, щоб Порошенко став президентом України і тоді наша країна буде і вЄС і в НАТО., бо це зебільо ніколи цього не зробить, а навпаки буде робить, щоб ми нічого не отримали. від зелені тільки відосики і бла-бла-бла.
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29.05.2022 17:23 Відповісти
))))))))))))))
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29.05.2022 21:18 Відповісти
Zебил петрович свали и не воняй своим проплатным бредом!
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29.05.2022 21:23 Відповісти
Відпускати потрібно всіх хто хоче, а не тільки колишніх президентів, депутатів та ін. Вони що інші? Скажіть чого чоловіків зараз утримувати в Україні без роботи, без можливості прогодувати сім'ї?
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29.05.2022 17:30 Відповісти
Емм, так тут мова йде про ВІДРЯДЖЕННЯ! У нас і не депутатів відпускають у важливі відрядження за умови правильного оформлення документів.
От як, по-вашому, виїжджають водії бензовозів у Польщу за пальним? Чи ви думаєте, що всім їм 60+ років? Ні, там оформляються документи про відрядження!
Чи як наша збірна виїхала на матч із Шотландією?
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29.05.2022 19:21 Відповісти
Європа дала по рийці-95. Рийка-95 не зрозуміла за що і абідєлась.
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29.05.2022 17:36 Відповісти
Порох прямо зараз в запису від 27/05 на телеканалі Еспресо в програмі Віталія Портникова.
Йде пряма трансляція
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29.05.2022 18:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5m8TRWb7bes
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29.05.2022 18:31 Відповісти
Таневже!?
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29.05.2022 18:20 Відповісти
по курсу корабля
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29.05.2022 18:36 Відповісти
ці зелені підораси (зеленські, єрмаки, безуглі, безмозглі...) колись довийб...ються...
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29.05.2022 18:35 Відповісти
Это даже не звоночек !
Atlantic Council - неформальный голос Администрации Байдена. Старший научный сотрудник Атлантического Совета, известный шведский экономист Андерс Аслунд призвал украинские власти прекратить блокирование участия Петра Порошенко в Парламентской ассамблее НАТО

"Это смешное, неприемлемое и вредное поведение украинских властей, блокирующих участие экс-президента Порошенко в важной Парламентской ассамблее НАТО в Вильнюсе", - пишет Аслунд. "НАТО расценит это как то, что Украина недостаточно демократична для вступления в НАТО. Украинская власть должна извиниться и перед НАТО, и перед Порошенко", - подчеркнул Аслунд.
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29.05.2022 21:06 Відповісти
Зеленые вредители :"Благодаря" кампании по дискредитации НАТО украинской властью поддержка НАТО в Украине среди граждан снизилась с 80% (в первые дни войны) до 39 % сегодня.
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29.05.2022 21:08 Відповісти
Проблема в тому, що якшо ти віриш словам медведчука, то мусиш вірити і його словам засудження Василя Стуса. Коли він, як його адвокат, вимагав для Стуса більше покарання, чим прокурор!
Чи тут - віримо, а тут - ні?
Може, роберешся?
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29.05.2022 21:11 Відповісти
В тому, що підписки про невиїзд немає (зараз це називається по-іншому вже, але суть та ж), а отже не мають права не випускати!
Проблема не в прізвищі, проблема в дотриманні закону!
Слуга народу Стефанчук у нас друга людина в країні, якщо він підписав розпорядження відправити групу депутатів у відрядження, то прикордонники мають це виконувати!
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29.05.2022 21:16 Відповісти
А у військовий час неаиконання розпорядження Голови ВР - за це має бути трибунал.
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29.05.2022 22:12 Відповісти
брехливый петрович!
бизнес-партнеры это зебил + мертвечук+беня, на канале которых чмо получало свои жалкие сребренники! Да и про скотов(которые крутят и сейчас) на рашке не забываем)))
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29.05.2022 21:02 Відповісти
Нагадати, хто володіє 15% Бєніного 1+1?
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29.05.2022 21:14 Відповісти
вроде 25% у мертвечуков
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29.05.2022 21:25 Відповісти
Точно, 25%
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29.05.2022 21:31 Відповісти
Эта власть очень плохо закончит если нам не дадут этот статус. Нас хотят демотивировать. В 2013 мы вышли за европейское будущее.
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29.05.2022 20:19 Відповісти
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