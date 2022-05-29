Вакцинація від COVID-19 триває в усіх регіонах України, за винятком Донецької та Луганської областей, - Кузін
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Наразі жодних причин для припинення вакцинації від COVID-19 у відносно безпечних регіонах України немає.
Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Вакцинація триває в усіх областях країни, за винятком Донецької та Луганської. Жодних нормативних, юридичних чи організаційних підстав для її припинення немає. Звісно, істотною перешкодою для вакцинації стає зменшення інфраструктури", - заявив Кузін.
Він пояснив, що до повномасштабної війни працювало більше 3,5 тис. пунктів щеплень, 500 центрів масової вакцинації і 1400 мобільних бригад.
Наразі, як інформують у МОЗ, тисячу пунктів щеплень, майже тисячу мобільних бригад і близько 350 масових центрів вакцинації закрито з міркувань безпеки та через переорієнтацію медичних працівників.
У відомстві зазначили, що це, безумовно, впливає на темпи вакцинації: до 24 лютого медики проводили близько 100 тис. щеплень щодня, а наразі - 50–60 тис. за тиждень.
"Наразі використовуються дві вакцини - CoronaVac і Pfizer. Вакцин Moderna та AstraZeneca у країні немає, і найближчим часом використовуватися вони не будуть, бо у нас вистачає перших двох", – наголосив головний державний санітарний лікар.
Кузін також уточнив, що наразі додатково працюють бригади, які вакцинують внутрішньо переміщених осіб та людей, які живуть у віддалених районах у західному напрямку.
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Шо там начнеться, лантух? Скажи спасибо, что вас палками не начали бить! Везде уже полный болт ложили на эту ахинею! Соскочили адепты, как и не было! При пересечении границ США, Польши, Канады и так далее уже ничего не спрашивают и никого не колят....и на карантин не сажают!
Чепушилы вы рабские
І по території концтабору china-da їм теж не можна пересуватися на потязі ні літаку, ні теплоходом.
до 39 не сбивал. калина, мед, лимон, травьі, имбирь.
за 6 дней справился.
Горлають далі.
Тут нарешті шмати скасували (правда, не скрізь), але стадо затято їх носить.
"Вакцинація триває в усіх областях країни, за винятком Донецької та Луганської".
А так называемый "головний державний санітарний лікар Ігор Кузін" не о х у е л? Крым уже не регион Украины?!!