Вакцинація від COVID-19 триває в усіх регіонах України, за винятком Донецької та Луганської областей, - Кузін

Наразі жодних причин для припинення вакцинації від COVID-19 у відносно безпечних регіонах України немає.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Вакцинація триває в усіх областях країни, за винятком Донецької та Луганської. Жодних нормативних, юридичних чи організаційних підстав для її припинення немає. Звісно, істотною перешкодою для вакцинації стає зменшення інфраструктури", - заявив Кузін.

Він пояснив, що до повномасштабної війни працювало більше 3,5 тис. пунктів щеплень, 500 центрів масової вакцинації і 1400 мобільних бригад.

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Наразі, як інформують у МОЗ, тисячу пунктів щеплень, майже тисячу мобільних бригад і близько 350 масових центрів вакцинації закрито з міркувань безпеки та через переорієнтацію медичних працівників.

У відомстві зазначили, що це, безумовно, впливає на темпи вакцинації: до 24 лютого медики проводили близько 100 тис. щеплень щодня, а наразі - 50–60 тис. за тиждень.

"Наразі використовуються дві вакцини - CoronaVac і Pfizer. Вакцин Moderna та AstraZeneca у країні немає, і найближчим часом використовуватися вони не будуть, бо у нас вистачає перших двох", – наголосив головний державний санітарний лікар.

Кузін також уточнив, що наразі додатково працюють бригади, які вакцинують внутрішньо переміщених осіб та людей, які живуть у віддалених районах у західному напрямку.

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