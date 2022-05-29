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Вакцинація від COVID-19 триває в усіх регіонах України, за винятком Донецької та Луганської областей, - Кузін

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я Війна в Україні

вакцина,подростки,вакцинация

Наразі жодних причин для припинення вакцинації від COVID-19 у відносно безпечних регіонах України немає.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Вакцинація триває в усіх областях країни, за винятком Донецької та Луганської. Жодних нормативних, юридичних чи організаційних підстав для її припинення немає. Звісно, істотною перешкодою для вакцинації стає зменшення інфраструктури", - заявив Кузін.

Він пояснив, що до повномасштабної війни працювало більше 3,5 тис. пунктів щеплень, 500 центрів масової вакцинації і 1400 мобільних бригад.

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Наразі, як інформують у МОЗ, тисячу пунктів щеплень, майже тисячу мобільних бригад і близько 350 масових центрів вакцинації закрито з міркувань безпеки та через переорієнтацію медичних працівників.

У відомстві зазначили, що це, безумовно, впливає на темпи вакцинації: до 24 лютого медики проводили близько 100 тис. щеплень щодня, а наразі - 50–60 тис. за тиждень.

"Наразі використовуються дві вакцини - CoronaVac і Pfizer. Вакцин Moderna та AstraZeneca у країні немає, і найближчим часом використовуватися вони не будуть, бо у нас вистачає перших двох", – наголосив головний державний санітарний лікар.

Кузін також уточнив, що наразі додатково працюють бригади, які вакцинують внутрішньо переміщених осіб та людей, які живуть у віддалених районах у західному напрямку.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+22
Зара ти боротьбу з москалями описав.
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29.05.2022 17:57
+22
Знову ця ахінея. Прокисає шмурдяк???
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29.05.2022 18:11
+20
О, почалося... Ще не набридло ідіотам...
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29.05.2022 17:52
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А я думав, ковід в таких умовах вже вимер...
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29.05.2022 17:38 Відповісти
Та зелені пітараси перерахували 150 лямів євро на.боротьбу з ним, розпил бабла триває на усіх рівнях
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29.05.2022 18:04 Відповісти
мало того, вони ці гроші взяли в кредит
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29.05.2022 18:28 Відповісти
Зачистка землі продовжується, благо шмурдяка навипускали- то ж має бути використано. Шляк би вас трафив!
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29.05.2022 19:52 Відповісти
Омікрон звів епідемію на звичайний орві. Хоча у деяких країнах ще досі трахаються з цими тестами, кодами...
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29.05.2022 17:40 Відповісти
Він завжди був звичайним орви. Зі смертністю не більше грипа.
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29.05.2022 18:02 Відповісти
Кавид стал абизяняй аспой.
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29.05.2022 17:46 Відповісти
опять эта унылую блевотину вспоминают. Крым со всем остальным пи*дуй освобождайте утырочные слуги олигархов
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29.05.2022 17:52 Відповісти
О, почалося... Ще не набридло ідіотам...
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29.05.2022 17:52 Відповісти
Як відкати можуть набриднути?
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29.05.2022 18:05 Відповісти
Не треба завчасно святкувати перемогу над вірусом. У віруса одна ціль: вижити і розмножитись, а у людства - цей вірус знищити. І нищити його треба до останньої одиниці, інакше він повернеться, і все почнеться спочатку.
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29.05.2022 17:53 Відповісти
Зара ти боротьбу з москалями описав.
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29.05.2022 17:57 Відповісти
Ну такі герої як ти точно вірус переможуть. Скільки разів кольнувся? Може і замість мене кольнешся?
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29.05.2022 19:13 Відповісти
Так я повторю -

Шо там начнеться, лантух? Скажи спасибо, что вас палками не начали бить! Везде уже полный болт ложили на эту ахинею! Соскочили адепты, как и не было! При пересечении границ США, Польши, Канады и так далее уже ничего не спрашивают и никого не колят....и на карантин не сажают!

Чепушилы вы рабские
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29.05.2022 19:42 Відповісти
Для Канады нужна вакцина.Где вы читали что не нужна вакцина? Нам надо в Канаду а сказали что нужна вакцина от ковида.
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29.05.2022 21:51 Відповісти
Саме так. В цей ковідний гулаг "ізгоїв" не впускають і не випускають.
І по території концтабору china-da їм теж не можна пересуватися на потязі ні літаку, ні теплоходом.
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29.05.2022 22:49 Відповісти
Українцям не потрібно проходити імміграційний медичний контроль, але можуть попросити зробити рентген грудної клітки та здати аналіз крові. У Канаду пускають українців, які неповністю вакциновані або щеплені вакциною, яку визнано ВООЗ, але не схвалено Канадою. На в'їзді потрібно буде зазначити, що ти громадянин України чи член сім'ї українця. До речі, всім хто в'їжджає CUAET потрібно заповнювати ArriveCAN.
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30.05.2022 04:22 Відповісти
Канада, через довбня Трудо(випускник СЕФ, як і Макрон), впровадила повний медичний фашизм. Без 'вакцинки' ні в'їйхати, ні навіть виїхати з цієї комунацької діри неможливо - реально не пускають в аеропорт і носяться із своїми дебільними масками та тестами. Це концлагер. Такого не відчував з часів совка. Довбень закупив по 11 доз вакцинки на людину, і лише Пфайзер та Модерна. Усі ознаки корипції але ніхто то не чіпає. Отака х-ня малята. Взагалі Канада всралася за останні 10-15 років конкретно, хто вірить що тут рай і кисільні береги - сильно помиляється. Довга історія. Близьким друзям сюди не рекомендую і шукаю купити землю в Україні, країні набагато вільніших людей,вибачте якщо когось розчаривав таким коментом.
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29.05.2022 22:59 Відповісти
А виїдете як ? Чи таки вкололися ?
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30.05.2022 00:53 Відповісти
Переболели всей семьёй после Пасхи. Неприятно но через неделю все на ноги встали. А главное лечение назначенное врачами было гениальное, сбивать температуру чтобы до 38 не подымалась. И витаминчики пить. Тяжелее всего я перенес, оглох малеха.
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29.05.2022 18:06 Відповісти
Повшенная температура - єто борьба организма с вирусом!
до 39 не сбивал. калина, мед, лимон, травьі, имбирь.
за 6 дней справился.
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29.05.2022 18:34 Відповісти
Знову ця ахінея. Прокисає шмурдяк???
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29.05.2022 18:11 Відповісти
Ще залишились свідки цієї "епідемії"?
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29.05.2022 18:14 Відповісти
Аякже.
Горлають далі.
Тут нарешті шмати скасували (правда, не скрізь), але стадо затято їх носить.
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29.05.2022 19:31 Відповісти
Дибіли, бл@ть....
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29.05.2022 18:28 Відповісти
Наразі жодних причин для припинення вакцинації від COVID-19 у відносно безпечних регіонах України немає.
"Вакцинація триває в усіх областях країни, за винятком Донецької та Луганської".

А так называемый "головний державний санітарний лікар Ігор Кузін" не о х у е л? Крым уже не регион Украины?!!
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29.05.2022 18:37 Відповісти
Та вони навіть в окупованій Херсонскій області вакцинують а ви їм про Крим.
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29.05.2022 19:14 Відповісти
Карантин продовжили до 31 серпня
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29.05.2022 18:40 Відповісти
Наша песня хороша начинай сначала.
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29.05.2022 19:10 Відповісти
Та який *** ковід? Ну немає вже його, він як пришов, так і пішов. Вірус в медіа розкрутили, більше, ніж від нього небезпеки. Давайте подивимось, скільки грошей не це вбухали і скільки ботів працювало і проплачених персон на тв і в неті було задіяно. Ці гроші, можна було витратити на оборону країни. Я тут писав, що ковід в порівнянні з нападом москалів, дитяча забавка.
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29.05.2022 19:50 Відповісти
Я нагадаю, що всі хто вколов дві дози, має і третю колоти і так далі. Бо через деякий час, ви також стаєте ковід десидентом.
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29.05.2022 19:54 Відповісти
А ще хтось на це ведеться?
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29.05.2022 20:10 Відповісти
80% ковідопсихопатів - так.
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29.05.2022 22:51 Відповісти
Чуєш, УРОД, памперси замінив, приповз до Києва і починаєш за старе... Чудово - на передову лише вакцинованих. Ти про це *****??? Забув, презерватив, як перед війною в армії пресували (і звільняли теж) невакцинованих військовослужбовців???? Першим цього засранця в окопи... Щоб дурь з мізків вибало ... Чи з мізками, якщо вони у нього ще є...
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29.05.2022 20:25 Відповісти
А вони далі свою отруту кутах бризгають! Ніколи не знаєш, де на цю заразу наткнешся. Вакцинований чи ні, не поможе.
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29.05.2022 21:22 Відповісти
Идиоты! Точно это просто разводняк на деньги (пусть и государство платит , но за наш счет) понятно стало уже давно. Но вот один интересный факт , в январе этого года жена и я предположительно заболели ковидом.Причем жена потерял нюх и вкус на 3-4 дня , а я вообще кроме насморка и температуры 37.3-37..5 в течении 3-х дней не имел никаких симптомов. В первой половине февраля сделали тесты на антитела , которые показали полное отсутствие таковых и у меня и у жены ! И вот 24 начинается война , 4 марта я отправляю жену в Польшу , потому что роки к нам подошли на расстояние 10км и я боялся что градами раз**ошат нас у чертовой матери , сам пошел в тероборону. Где то в середине марта жена попала в Польше в больницу с жуткой головной болью и подозрением на инсульт , слава богу оказался очень сильный приступ мигрени из-за волнений , но ей автоматом сделали тест на антитела и он показал очень высокий уровень! Значит она болела и я тоже! Вопрос почему у нас не показал , может нам врут , что бы мы вакцинировались , и второй вопрос нахрен нам вообще вакцинироваться если мы переболели , сейчас ходим без масок (в Польше их тоже отменили) и наверняка сталкиваемся с этой заразой , что только повышает наш иммунитет!
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29.05.2022 22:41 Відповісти
P.S. Надо внести предложение вместе с продлением мобилизации автоматически в том же указе продлевать и карантин! Ну что бы экономить бумагу и голосования в раде!
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29.05.2022 22:43 Відповісти
Причин немає вакцинацію продовжувати, а не зупиняти. Як і не було ніколи в принципі. С-на ''вакцинка'' мала незначний та дуже тимчасовий ефект проти оригінального штаму + масу побічних ефектів. Але той штам вимер і не існує. Проти Омікрону захисна дія практично відсутня. Та і не треба - Омікон то нежить, у Півд. Африці вже давно все скінчилось без вакцинки. Тому посилайте усіх вакцинаторів за рос. кораблем.
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29.05.2022 23:06 Відповісти
 
 