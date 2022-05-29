Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 29.05.2022
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Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 29.05.2022.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської областей та блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря.
На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін.
На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу та повітряно-десантних військ на ділянці російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях з метою недопущення перекидання підрозділів наших військ на інші загрозливі напрямки.
Агресор продовжував обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей. Зокрема населених пунктів Сеньківка, Гірськ, Хрінівка, Гасичівка Чернігівської області та Бачівськ, Середина Буда, Бояро-Лежачі, Манухівка Сумської області.
З метою уточнення положення наших військ противник вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.
На Слобожанському напрямку ворог основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих позицій.
На Харківському напрямку російські окупанти задіяли для обстрілів ствольну та реактивну артилерію. Вели повітряну розвідку. Окрім того, завдали авіаційного удару по населеному пункту Прудянка.
На Слов’янському напрямку противник, за підтримки артилерії здійснював штурмові дії у напрямку Пасіка - Богородичне, успіху не мав, відійшов на попередньо зайняті позиції. Декілька разів обстріляв із артилерії та мінометів райони населених пунктів Велика Комишуваха, Довгеньке та Вірнопілля.
Окупанти вели активні бойові дії на Сєверодонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках. Основна мета ворога - оточення наших військ у районах міст Лисичанськ, Сєверодонецьк та блокування основних логістичних шляхів.
Ворог активно застосовує авіацію, сили та засоби ракетних військ і артилерії, радіоелектронної боротьби. З метою чергових спроб форсування річки Сіверський Донець у визначених районах, здійснює поповнення запасів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.
На Курахівському напрямку ворог здійснює вогневе ураження вздовж лінії зіткнення із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, армійської та оперативно-тактичної авіації з метою виснаження нашого особового складу та руйнування фортифікаційних споруд.
На Лиманському напрямку окремі підрозділи противника виведені за межі населеного пункту Лиман.
На Сєвєродонецькому напрямку, з метою підтримки дій сухопутних підрозділів, противник продовжує вогневий вплив на наші війська із застосуванням ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдав авіаційного удару літаками оперативно-тактичної авіації в районі населеного пункту Устинівка. Намагається закріпитись на північно-східних околицях міста Сєвєродонецьк, вів штурмові дії у напрямку центру міста.
На Бахмутському напрямку ворог проводив підготовку до штурмових дій, здійснив обстріли із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню у районах населених пунктів Комишуваха, Доломітне та Нью-Йорк. Завдав авіаційного удару літаками оперативно-тактичної авіації у районах населених пунктів Берестове та Покровське. Завдав чотири ракетних удари по населеним пунктам Верхнєкам’янське, Врубівка та Соледар.
На Авдіївському і Курахівському напрямках ворог інтенсивно обстрілював позиції наших військ, завдавав авіаційних ударів літаками оперативно-тактичної та вертольотами армійської авіації.
На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та їх інженерному обладнанні.
На Криворізькому напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження наших військ із мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Трудолюбівка, Мала Шестерня, Добрянка, Князівка, Токареве, Широке, Первомайське, Новомиколаївка, Котлярево, Новогригорівка, Таврійське і Посад-Покровське.
На Миколаївському напрямку загарбники здійснюють переміщення резерівів для відновлення втрачених позиції у районах населених пунктів Андріївка, Білогірка і Біла Криниця. В районі Старої Богданівки ворог застосував ударний БпЛА.
В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту російської федерації продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій. Також противник здійснює блокування цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.
Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках де тривають активні бойові дії", - йдеться в зведенні.
Будь ласка, зачекайте...
Как отметил военный эксперт Олег Жданов, по предварительным оценкам, непосредственно в районе Северодонецка сражается около 20-22 батальонно-тактические группы врага.
«На отдельных участках наступления российской армии удается создать преимущество 1 к 20 в технике и 1к 10 в личном составе. Но это на отдельных участках, и это уже было несколько дней назад, потому что они уже неделю там наступают. Сегодня такого соотношения нет, они понемногу выдыхаются», - заявил Жданов.
Он добавил, что украинские защитники продолжают держать оборону.
https://t.me/charter97_org/74213
Командование 27 отдельной мотострелковой бригады из состава 1-й танковой армии Западного военного округа рф, вовлеченной в войну против Украины, решили перенести свой командный пункт подальше от зоны действия артиллерии ВСУ.
Так оккупанты готовятся к передаче украинским силам мощных дальнобойных РЗСО типа Himars и M270, пишет Defense Express.
https://t.me/charter97_org/74214
Типа "новая" тактика.
При этом - эффективность поражения целей - низкая.
Больше читай Тома Купера.
Как гражданскому шпаку это понимать? Выбили кацапов из Лимана, или взяли Лиман и продвинулись дальше?
По состоянию на "после обеда" сегодня, проивник закрепляется в Лимане и концентриует в направлении Райгородка некую сводную тактическую группу из большей части тех 4-х БТГр, которые штурмовали Лиман до этого. Следует так же заметить, что на этом же направлении в районе Заречного противник ДОПОЛНИТЕЛЬНО развернул ещё одну гсабтр на 152-мм САУ типа "Мста-С" и перебрасывет ещё одну свежую мотострелковую БТГр (вероятно из состава 21-й омсбр 2-й ОА ЦВО, всего до 65 единиц ВВТ, включая 11 танков, 28 единиц БМП-1\2, БТР-80).
Однако, лично по моему мнению, эта группировка вряд ли попытается форсировать Северский Донец в районе Райгородка или же севернее него. Скорее всего, следующей будет попытка вышибить наши войска из района Диброва - Озёрное. И лишь после этого, "они подумают" над тем - как, где и когда именно им форсировать реку...
Что будет делать в реальности командование войск противника на Лиманском направлении в самое ближайшее время станет понятно по тому, что будет происходить в районе Старого Каравана и Брусовки... Так сказать, посмотрим на то, куда повернёт их "кончик носа"...
1. Російські війська продовжують наступ в районі Бахмута, в полосі від сіл Клінове південніше Бахмута до села Берестове північніше Бахмута. Наступ дуже повільний через опір украінських військ, але повільне продавлюваннч нашоі оборони поки продовжується.
2. Російські підрозділи не змогли закріпитись на трасі Бахмут-Лисичанськ, але траса продовжує прострілюватись зі стрілецької зброї в районі села Нагірне. Рух по трасі закритий, вантажі йдуть в обхід траси в цьому місці.
Йдуть важкі боі, украінські войнам завдають ворогу великі втрати. Але значні втрати несемо й ми.
3. Противник просунувся в районі Покровського та Клинового під Бахмутом.
4. Російські війська зайшли в Лиман, у місті йдуть боі.
5. Основна причина просування противника - велика перевага у засобах ураження та у кількості ***********.
6. Російські війська вільно маневрують по фронту та мають можливість стягувати війська з інших не атакованих ними ділянок щоб концентрувати сили на ділянках, де вони хочуть здобути просування. Противник теж втомлений та вже не застосовує атаки великими силами, намагається вирішити тактичні завдання концентрацією артилерийських та авіаційних ударів
7. Російські війська - підрозділи 76-і десантно-штурмової дивізії, продовжують намагання прорватись на трасу Бахмут-Лисичанськ на широкому фронті.
8. Украінські воіни на Донбасі докладають усіх зусиль щоб розгромити ударні російські угруповання, та зірвати плани російських військ. Російські війська несуть важкі втрати.
Как передает Польское Радио 24 (единственный источник на эту тему) Польша передала украинской стороне 18 современных самоходных арматохаубов КРАБ. Известно, что помимо предоставленной техники, Армия Польши обучила и 100 украинских артиллерийцев.
2 слова о самих машинах. ************* KRAB - польский продукт на лицензированной корейской шасси (Samsung Techwin)*, который также используется K9 Thunder, с 155-мм пушкой L/52 (NEXTER ), расположенной в модифицированной лицензионной башне AS90 (BAE Syst Все дело в детях. Здесь вы найдете системы: управление пожарами ТОПАЗ (WB Group), наземная навигация FiN 3110L (Leonardo), внутреннее соединение FORNET (WB Group), внешнее соединение RRC 9311AP (WB Group ), предупреждения и самооборона Obra-3 SSP-1 (Bumar P CO) ; и баллистический радар MVRS-700 SCD (****** Scentics).
Максимальная скорость стрельбы этого набора 6 патронов в минуту и дальность до 40 км. Сколько времени нужно, чтобы расстаться, сделать выстрел и покинуть свое положение? 30 секунд! Запас боеприпасов позволяет использовать 28 патронов. Просто... . Что такое КРАБ стреляет? У артиллеристов в распоряжении 2 вида пуль: ОБ ОФдМКМ - дон. 32км и ОБ ОФдМКМ ДВ с газогенератором - дон. 40км (Dezamet&ZVS Holding). Обе пули «питаются» раздельными зарядами для метания (Explosia&Mesko).
Сдача 18 современных "Крабов" разоружит наши артиллерии? НЕТ. Не беспокойся. Пусть я больше не буду беспокоиться о других видах «армии» в нашей армии, а сосредоточимся только на объекте, о котором идет речь. Вооруженные силы Польши заказали в общей сложности 170 крабских арматохаубиков вместе с сопровождающими машинами. Хотя заказ должен быть выполнен HSW к 2024 году. У ВС Польши уже около 100 экземпляров.
Подводя итог, после ликвидации детских болезней КРАБ арматохаубы стали идеальной конструкцией, которой могут позавидовать многие военные державы. Вместе с хорошо подготовленными экипажами они обязательно станут сильным подкреплением СЗУ и будут убивать российские подразделения. Держим кулачки за боевой дебют нашего «Бога войны» и пожелаем ему много плодотворных хитов!
Плохое посольство
*описана финальная версия КРАБ