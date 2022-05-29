До Сирії прибуло чергове судно РФ із вкраденим в Україні зерном, - ЗМІ
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На нових супутникових знімках видно, що російське вантажне судно з зерном, імовірно вкраденим з українських ферм, прибуло в Сирію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.
Вкрадений вантаж був доставлений у сирійський порт Латакію і це вже другий рейс за чотири тижні, повідомляє CNN із посиланням на нові зображення, надані Maxar Technologies.
Нові фото показують суховантаж Matros Pozynich в Латакії 27 травня.
Це одне з трьох суден, що вантажили зерно в кримському порту Севастополь з моменту вторгнення Росії в Україну. Востаннє його бачили в Севастополі 19 травня, а потім відстежили його проходження через протоку Босфор і на південь уздовж турецького узбережжя. За оцінками, корабель може перевозити близько 30 000 тонн зерна.
Нагадаємо, судно "Матрос Позинич" в останні два тижні також вантажив зерно в Севастополі. Раніше в цьому місяці українська влада підрахувала, що російські війська на окупованих територіях захопили понад 400 000 тонн зерна.
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Наверное Аллах не разрешает
а вообще, у нас есть дипотношения с Асадом? Потому как если есть, то их быть не должно
Модельки иллюстрируют, как российские оккупанты грабили украинские дома, забирая все, что можно вынести.
Стартовая цена на аукционе - 2 тысячи евро. Все деньги пойдут на помощь Украине.
бизнес убогих отщепенцев.
щоб не було бажаючих плавати
ясно вже що стріляти по цих кораблях не хочуть