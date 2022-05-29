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зерно (1226) корабель (1421) Сирія (1668) крадіжка (527)

До Сирії прибуло чергове судно РФ із вкраденим в Україні зерном, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зерно,порт

На нових супутникових знімках видно, що російське вантажне судно з зерном, імовірно вкраденим з українських ферм, прибуло в Сирію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Вкрадений вантаж був доставлений у сирійський порт Латакію і це вже другий рейс за чотири тижні, повідомляє CNN із посиланням на нові зображення, надані Maxar Technologies.

Нові фото показують суховантаж Matros Pozynich в Латакії 27 травня.

Читайте також: У Сирії виявлене російське судно із вкраденим в Україні зерном, - CNN. ФОТО

Це одне з трьох суден, що вантажили зерно в кримському порту Севастополь з моменту вторгнення Росії в Україну. Востаннє його бачили в Севастополі 19 травня, а потім відстежили його проходження через протоку Босфор і на південь уздовж турецького узбережжя. За оцінками, корабель може перевозити близько 30 000 тонн зерна.

Нагадаємо, судно "Матрос Позинич" в останні два тижні також вантажив зерно в Севастополі. Раніше в цьому місяці українська влада підрахувала, що російські війська на окупованих територіях захопили понад 400 000 тонн зерна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба про відправку краденого українського зерна в Сирію: Кожен причетний є співучасником злочину
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Топ коментарі
+16
щоб вони ним вдавилися
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29.05.2022 19:29
+16
Литовец Томас Упскас создал коллекцию фигурок рашистов и выставил ее на аукцион.

Модельки иллюстрируют, как российские оккупанты грабили украинские дома, забирая все, что можно вынести.

Стартовая цена на аукционе - 2 тысячи евро. Все деньги пойдут на помощь Украине.
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29.05.2022 19:53
+12
ОЙ! Проблема! Кацапи і матроса Кішку (героя Севастопольської оборони) записали в "русские герои" А він - з Вінничини!
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29.05.2022 19:41
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Шото я не понял , так у муслимов Же в заподло покупать варованое , или Башарке пiхуй , офтальмолог может доиграться
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29.05.2022 19:28 Відповісти
Башарик конченый,ему по барабану,там при власти сектанты алавиты,они и мусульманские праздники празднуют и христианские и ещё чьи то, короче говно а не человек.
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29.05.2022 19:33 Відповісти
Был знаком с несколькими сирийцами-алавитами. Мусульмане, свинину не едят. Вино, водку и прочее пъют, своих жен дочерей в тряпки не заматывают. Те ходят в нормальных платьях и юбках. Не знаю в чем их обвиняют наши радикалы с сайта Цензор.
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29.05.2022 20:02 Відповісти
Може в тому, що вони скуповують у росії зерно, яке русскіє вкрали в України?
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29.05.2022 23:31 Відповісти
А кто Вам сказал, шо алавиты - мусульмане?
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29.05.2022 19:47 Відповісти
Салам алейкум,Мурзо! Віка та здоров'я тобі та твоїй родині!!!----Короче,мудазвон он!!))
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29.05.2022 19:58 Відповісти
Ва-Алейкум Селям, земляче!. Навзаем.
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29.05.2022 21:04 Відповісти
Ну они и есть мусульмане! Вот только кто там разберет где есть правильное учение? У мусульман еще с 6 века идут религиозные войны между собой ...все никак не приймут "единую" веру.

Наверное Аллах не разрешает
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29.05.2022 20:00 Відповісти
Ну так христиане тоже друг дружку режут вполне вдохновенно. На Украину разве не православная страна напала?
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29.05.2022 21:03 Відповісти
щоб вони ним вдавилися
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29.05.2022 19:29 Відповісти
Мабуть кажуть що на запаребріку небувалий врожай.
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29.05.2022 19:30 Відповісти
в мае. раися чудная страна
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29.05.2022 19:47 Відповісти
задолбали вы люсиабрестовичи...
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29.05.2022 20:45 Відповісти
Пазинич, - українське прізвище. Карта поширення:

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29.05.2022 19:31 Відповісти
ОЙ! Проблема! Кацапи і матроса Кішку (героя Севастопольської оборони) записали в "русские герои" А він - з Вінничини!
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29.05.2022 19:41 Відповісти
В Московії таких "русских" тисячи-Гоголь,Айвазовский,Куинджи,Беринг Багратион та далі за списком !!!)))
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29.05.2022 19:48 Відповісти
mne vot interesno pachimu eto tuda voobshe doplyvaet.....mogli by arestovati po doroge....
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29.05.2022 19:31 Відповісти
абізянам і арабам голодним пофіг чия їжа приїхала
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29.05.2022 19:34 Відповісти
tut e nians - za tavar nado platitj , a tak....pizzenoe.... mozhno prosto IZJATJ
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29.05.2022 19:39 Відповісти
вони міняють зерно на зброю яку раніше їм рашка і продавала а зараз відчуває її брак,тому по сусекам вишкрібає все...
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29.05.2022 19:55 Відповісти
Баригі,в натуре!!!))
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29.05.2022 19:35 Відповісти
Кто-то кричал: «мы бы все там умерли, но не сдали бы…». И далее по тексту. На самом деле курилка жив, и таки очень многое сдал. Грамотно запиленный видос чудеса творит.
а вообще, у нас есть дипотношения с Асадом? Потому как если есть, то их быть не должно
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29.05.2022 19:37 Відповісти
Чому крадене вільно проходить Босфор? Невже турки на вимогу України не можуть заарештувати судно?
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29.05.2022 19:39 Відповісти
Ви вважаєте що на крадене зерно кацапи не зробили ніяких документів?
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29.05.2022 19:46 Відповісти
tak vsegda mozhno skazati shto dokumenty poddelnye i cho ? pustj sudjatsa i dokazyvajut
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29.05.2022 19:52 Відповісти
Тільки хотів написати, але Ви мене випередили. Якщо всі бачать, що це зерно крадене - чому кораблі з ним так вільно пливуть і торгують по світу? До речі, вже купа є новин, що кацапи в Маріуполі метал вантажать і хочуть вивезти. Теж через кілька днів будемо жалітися, що "вже вкрали", чи може потрібно щось робити? Ну мають же бути якісь закони на такий випадок?!
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29.05.2022 19:47 Відповісти
Був такий Будапештський меморандум,є якісь Женевські конвенції,Хельсінгські угоди та т.ін.!!!)))
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29.05.2022 19:53 Відповісти
На жаль, Ваша правда. Але ж все одно якась ідіотська ситуація - розблокувати зерно в Україні не можуть, і затримати вкрадене теж не можуть....
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29.05.2022 20:06 Відповісти
Казали,що Асад зараз віддає зброю яку раніше постачала рф до сирії,так як рф економить валюту вирішили краденим платити...
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29.05.2022 19:51 Відповісти
Литовец Томас Упскас создал коллекцию фигурок рашистов и выставил ее на аукцион.

Модельки иллюстрируют, как российские оккупанты грабили украинские дома, забирая все, что можно вынести.

Стартовая цена на аукционе - 2 тысячи евро. Все деньги пойдут на помощь Украине.
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29.05.2022 19:53 Відповісти
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29.05.2022 21:27 Відповісти
собачью будку забыл...
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29.05.2022 23:30 Відповісти
ЗЕгниді воно не потрібне було, хай хоч сирійцям зоодиться
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29.05.2022 19:53 Відповісти
Дибільна ситуація, як розблокувати вони не можуть , а як не затримати вкрадене то норм?
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29.05.2022 20:00 Відповісти
международные воры-террористы ведут между собой бизнес.

бизнес убогих отщепенцев.
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29.05.2022 20:07 Відповісти
а нельзя было по дороге его арестовать или утопить?
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29.05.2022 20:15 Відповісти
... для чого такі "партнери", що тільки виражають азабочєносіті, як через Босфор пропускають судна терористів з награбованим. Довбані імпотенти нездатні продемострувати силу навіть на території НАТО і ми ще хочемо вступити в цей клуб "нанабундючених гівнюків" - боягузи з військово-технічним потенціалом, яких залякує як дітей недоросток з купою металобрухту минулого століття та дебільнопяним насєлєнієм. Ганьба вашим ООНам-НАТам-Євросоюзам нездатним захистити свободу зараз України а потім і свою. Продажні суки.
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29.05.2022 20:17 Відповісти
одним словом турецький ердоган-оглу , допомагає рашистському другу -куйлу продавати вкрадене в українського народу зерно,пропускаючи зерновози через Босфор. Проценти свої отримує, що за пропуск рашистських корит із зброєю в Чорне море для війни з Україною, що за крадене зерно і метал .
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29.05.2022 20:36 Відповісти
чого на судно, команду і власників не завести кримінальну справу і подавати на конфіскацію судна, хіба нема свідків чи доказів
щоб не було бажаючих плавати

ясно вже що стріляти по цих кораблях не хочуть
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29.05.2022 20:42 Відповісти
Редкие 3,14дарасы! Сначала в Сирии разбомбили МИНИМУ два крупных зернохранилища (видео до сих пор на их сайте нападения), а потом ворованное выдают как гумпомощь. Мразотнее РОССИЯНИНА в мире нет НИКОГО!
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29.05.2022 22:17 Відповісти
 
 