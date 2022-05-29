Минулої ночі українська авіація збила в небі над Сумською областю дві ворожі цілі

Минулої ночі Повітряні сили України в небі над Сумською областю збили дві ворожі цілі. Найімовірніше, це були російські безпілотники, однак інформація вимагає уточнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в особистому телеграм-каналі повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Сьогодні вночі авіація Повітряних Сил працювала у небі Сумщини. Наші винищувачі вразили дві цілі над Роменським районом. Ймовірно, ворожі БПЛА. Слава нашим захисникам!" - сказано в повідомленні.

Читайте також: Окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумщини з території РФ, - ОК "Північ"