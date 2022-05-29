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Минулої ночі українська авіація збила в небі над Сумською областю дві ворожі цілі
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Минулої ночі Повітряні сили України в небі над Сумською областю збили дві ворожі цілі. Найімовірніше, це були російські безпілотники, однак інформація вимагає уточнення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в особистому телеграм-каналі повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Сьогодні вночі авіація Повітряних Сил працювала у небі Сумщини. Наші винищувачі вразили дві цілі над Роменським районом. Ймовірно, ворожі БПЛА. Слава нашим захисникам!" - сказано в повідомленні.
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