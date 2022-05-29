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Новини Війна в Україні
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безпілотник (2075) Сумська область (2194)

Минулої ночі українська авіація збила в небі над Сумською областю дві ворожі цілі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон,ніч

Минулої ночі Повітряні сили України в небі над Сумською областю збили дві ворожі цілі. Найімовірніше, це були російські безпілотники, однак інформація вимагає уточнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в особистому телеграм-каналі повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Сьогодні вночі авіація Повітряних Сил працювала у небі Сумщини. Наші винищувачі вразили дві цілі над Роменським районом. Ймовірно, ворожі БПЛА. Слава нашим захисникам!" - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі
+7
Бережи вас Господь, наші соколики
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29.05.2022 20:12
+7
треба у сша взяти ракети і російську авіацію знищити на 40-ка аеродромах, які знаходяться біля україни.
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29.05.2022 20:14
+7
Коли наші винищувачі стали збивати крилаті ракети то це означає шо наші винищувачі серйозно модернізували і вони стали здатні знаходити і брати на приціл такі цілі і знщувати... МОДЕНІЗУЄМОСЯ!!!!
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29.05.2022 20:20
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Бережи вас Господь, наші соколики
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29.05.2022 20:12 Відповісти
треба у сша взяти ракети і російську авіацію знищити на 40-ка аеродромах, які знаходяться біля україни.
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29.05.2022 20:14 Відповісти
Не дають нам такого... Поки що
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30.05.2022 03:31 Відповісти
Украина насыщает территорию оружием. Это как бы крайне важно для грамотного планирования будущих действий. Это то что многим не нравится, так как они ждут оружие на передке. Но это то что нужно сделать.
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29.05.2022 20:17 Відповісти
Коли наші винищувачі стали збивати крилаті ракети то це означає шо наші винищувачі серйозно модернізували і вони стали здатні знаходити і брати на приціл такі цілі і знщувати... МОДЕНІЗУЄМОСЯ!!!!
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29.05.2022 20:20 Відповісти
Тут же сказали беспилотники. Но главная новость в том что в Сумах появилась какая-никакая ППО. Это показывает системность работы.
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29.05.2022 20:24 Відповісти
Крилаті ракети вже збивали теж
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29.05.2022 20:29 Відповісти
а прес-алкаше коньошенков тиждень тому вякнув, що під Сумами Шпилівка) С-300 розбомбили
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29.05.2022 20:41 Відповісти
Це скоріше з патрулювання Києва прилетіли... Бо аж в роменському районі...
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30.05.2022 03:33 Відповісти
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29.05.2022 20:21 Відповісти
А вы подивіться де роменський район і спитайте якого фіга аж так далеко були ворожі бпла
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29.05.2022 20:52 Відповісти
Де помітили - там і збили. А помітити - ще те завданнячко.
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29.05.2022 23:25 Відповісти
Нафіга мокші аж туди летіли? І звідки на таку відстань?
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30.05.2022 03:35 Відповісти
 
 