За 29 травня на Донбасі відбито 14 атак ворога, знищено 2 артсистеми, 11 одиниць бронетехніки, - пресцентр УОС

Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресцентру штабу ООС.

У повіддомленні зазначається: "Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли 46 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 62 цивільних об’єкти: 59 житлових будинків, електропідстанцію і будинок культури.

В результаті цих обстрілів лише в Покровському і Бахмутському районах Донецької області загинуло щонайменше 3 цивільних особи, ще 2 отримали поранення. Дані по решті районів Донеччини і Луганщини загалом наразі уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку доби на Донбасі відбито 7 атак ворога. Знищено 7 одиниць техніки окупантів і безпілотник "Орлан-10", - пресцентр ОС

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 14 атак ворога. Ще на трьох локаціях тривають бої з окупантом.

Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 2 артилерійські системи; 11 одиниць бойової броньованої техніки; 10 ворожих автомобілів.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 крилаті ракети Х-59МК та три високоточні безпілотні літальні апарати типу "Куб".

Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 76 ворожих атак. Знищили 22 танка, 1 одиницю спеціальної техніки, 17 артилерійських систем, 67 одиниць бойової броньованої техніки, 1 спеціальний броньований автомобіль та 28 одиниць автомобільної техніки (одна з них з боєкомплектом). Підрозділами ППО збито ворожий багатоцільовий гелікоптер К-52, 3 крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів окупанта.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів!"

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