"Путін не переможе. Ми разом з вами, ми об‘єднані", - Шольц під час марафону "Save Ukraine" в центрі Берліну
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Канцлер ФРН Олаф Шольц запевнив українців у всебічній підтримці з боку Німеччини і висловив переконання, що Путін не переможе у розв’язаній проти України війні.
Про це глава уряду ФРН заявив у відеозверненні під час марафону "Save Ukraine", який відбувається у центрі Берліна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми разом з вами – думками та серцями", - сказав Шольц.
Він зазначив, що Німеччина разом з друзями та партнерами надає допомогу, аби українська економіка не зазнала колапсу, надсилає зброю, щоб українці боронили себе. Також канцлер додав, що Німеччина гостинно прийняла майже 800 тисяч біженців з України.
"Путін не переможе… Ми разом з вами, ми об‘єднані", - наголосив Шольц і додав, що "ми будуємо плани повоєнної відбудови України".
Марафон на підтримку України триває біля Бранденбурзьких воріт. Перед кількома тисячами присутніх просто неба виступають відомі співаки та колективи - "Океан Ельзи", The Hardkiss, MONATIK, ONUKA, Тіна Кароль, а також переможці Євробачення - Kalush Orchestra. Деякі виконавці долучилися до події з Києва.
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Но -явный "пацифист",что уж тут взять .
Не хочет он влазить в военные поставки -это явно.
На месте Зе -командос надо бы перестать дергать Германию по военке -но пусть платят
Боже сделай так чтоб это было правдой !!! 🙏🙏🙏
специалист по трудовому праву, проивник НАТО и капиталистов ... мер Гамбурга - самого левацкого города всея германии ... атас ... годного наследника баба Меркель оставила ... впечатление такое, как будто в дойчланде всплыли на верх протухшие совецкие консервы ... что не чмоня то штази
То ,что их ****....ало воровство Потрошенки -наглое ,нахрапистое и беспринципное
И вроде бы поддержал, и Путин доволен.
Нагадаю, сьогодні він буде вести переговори з ******.
Мав би поважний привід перетнути кордон для такої потужної місії!
А не глупствами дрібними займатися на Парламентській Асамблеї країн НАТО.(
Едгарс Рінкевичс:
"Позвони мне, позвони,
Позвони мне, ради Бога.
Через время протяни
Голос тихий и глубокий.
Звезды тают над Москвой.
Может, я забыла гордость.
Как хочу я слышать голос,
Как хочу я слышать голос,
Долгожданный голос твой." (Роберт Рождественський)
Чи можна забути те, чого ніколи не існувало і про що не маєш зеленого поняття?
Аби ще хоча б 1 % з того, що він триндить, була правда, а так... тільки кисень переводить.
НЕ БЫЛО ВЫБОРА КРОМЕ КАК ПОМОГАТЬ УКРАИНЕ. СЛАВА УКРАИНЕ!
А вони ще й окрім того допомагають. Хотілось би більше. Та для цього потрібно припинити бикувати і почти працювати дипломатам- патріотам, а не фсбшним дерьмакам з відданими йому посіпаками.