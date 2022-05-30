"Путін не переможе. Ми разом з вами, ми об‘єднані", - Шольц під час марафону "Save Ukraine" в центрі Берліну

Канцлер ФРН Олаф Шольц запевнив українців у всебічній підтримці з боку Німеччини і висловив переконання, що Путін не переможе у розв’язаній проти України війні.

Про це глава уряду ФРН заявив у відеозверненні під час марафону "Save Ukraine", який відбувається у центрі Берліна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми разом з вами – думками та серцями", - сказав Шольц.

Він зазначив, що Німеччина разом з друзями та партнерами надає допомогу, аби українська економіка не зазнала колапсу, надсилає зброю, щоб українці боронили себе. Також канцлер додав, що Німеччина гостинно прийняла майже 800 тисяч біженців з України.

"Путін не переможе… Ми разом з вами, ми об‘єднані", - наголосив Шольц і додав, що "ми будуємо плани повоєнної відбудови України".

Марафон на підтримку України триває біля Бранденбурзьких воріт. Перед кількома тисячами присутніх просто неба виступають відомі співаки та колективи - "Океан Ельзи", The Hardkiss, MONATIK, ONUKA, Тіна Кароль, а також переможці Євробачення - Kalush Orchestra. Деякі виконавці долучилися до події з Києва.

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