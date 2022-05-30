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"Путін не переможе. Ми разом з вами, ми об‘єднані", - Шольц під час марафону "Save Ukraine" в центрі Берліну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

олаф,шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц запевнив українців у всебічній підтримці з боку Німеччини і висловив переконання, що Путін не переможе у розв’язаній проти України війні.

Про це глава уряду ФРН заявив у відеозверненні під час марафону "Save Ukraine", який відбувається у центрі Берліна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми разом з вами – думками та серцями", - сказав Шольц.

Він зазначив, що Німеччина разом з друзями та партнерами надає допомогу, аби українська економіка не зазнала колапсу, надсилає зброю, щоб українці боронили себе. Також канцлер додав, що Німеччина гостинно прийняла майже 800 тисяч біженців з України.

"Путін не переможе… Ми разом з вами, ми об‘єднані", - наголосив Шольц і додав, що "ми будуємо плани повоєнної відбудови України".

Марафон на підтримку України триває біля Бранденбурзьких воріт. Перед кількома тисячами присутніх просто неба виступають відомі співаки та колективи - "Океан Ельзи", The Hardkiss, MONATIK, ONUKA, Тіна Кароль, а також переможці Євробачення - Kalush Orchestra. Деякі виконавці долучилися до події з Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц та Макрон вкотре подзвонили Путіну: Закликали його піти на серйозні прямі переговори із Зеленським

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+37
Шольц не один раз заявлял "***** не должен выиграть". Но никто ни разу не слышал от него "Украина должна победить".
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30.05.2022 01:36
+15
" Вместе с вами мы плясали,но оружия не дали..."
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30.05.2022 01:41
+14
фамілія "путін" пишеться з маленької літери, а ***** - з великої
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30.05.2022 01:41
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Якщо це сказано від щирого серця , то Канцлеру ФРН Олафу Шольцу щира подяка👍🏼👍🏼👍🏼😊
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30.05.2022 01:35 Відповісти
пусть бы он ничего не говорил, просто дал оружие которое нужно Украине, трындеть не мешки ворочать
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30.05.2022 10:21 Відповісти
он дает деньги и большие деньги-за это огромное-огромное ему и народу Германии спасибо.
Но -явный "пацифист",что уж тут взять .
Не хочет он влазить в военные поставки -это явно.
На месте Зе -командос надо бы перестать дергать Германию по военке -но пусть платят
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30.05.2022 11:03 Відповісти
Шольц не один раз заявлял "***** не должен выиграть". Но никто ни разу не слышал от него "Украина должна победить".
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30.05.2022 01:36 Відповісти
фамілія "путін" пишеться з маленької літери, а ***** - з великої
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30.05.2022 01:41 Відповісти
" Вместе с вами мы плясали,но оружия не дали..."
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30.05.2022 01:41 Відповісти
Говорят ***** СДОХЛО !
Боже сделай так чтоб это было правдой !!! 🙏🙏🙏
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30.05.2022 01:45 Відповісти
Старое х%уйло поламалось, несите новое
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30.05.2022 05:42 Відповісти
А мені ось хочеться, щоб спочатку воно на власні очі побачило як розвалюється лаптєстан і горить кремль, було з ганьбою засуджено за військові злочини, а тоді вже може й здихати.
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30.05.2022 07:12 Відповісти
Da , bilo bi neploho , no eta mnogo nichevo ne izmenit .
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30.05.2022 08:46 Відповісти
Там ещё есть штуки три запасных *****, так що не переймайтесь
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30.05.2022 01:48 Відповісти
посмотрел википедию, оказывается эта чмоня немецкая почти коммунист

специалист по трудовому праву, проивник НАТО и капиталистов ... мер Гамбурга - самого левацкого города всея германии ... атас ... годного наследника баба Меркель оставила ... впечатление такое, как будто в дойчланде всплыли на верх протухшие совецкие консервы ... что не чмоня то штази
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30.05.2022 01:52 Відповісти
Руслан, нам бы осилить мышление 73% украинцев - которые выбрали немевшего отношения ни к политике, ни к экономике, ни к дипломатии, ни к военным - убив всё в Украине - экономику, оборонку, дипломатию и теперь просящего и обвиняющего всё и вся клоуна.
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30.05.2022 06:01 Відповісти
какое там мышление у 73 процентов?
То ,что их ****....ало воровство Потрошенки -наглое ,нахрапистое и беспринципное
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30.05.2022 11:06 Відповісти
Левак штопаный. И харя у его паскудная.
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30.05.2022 02:39 Відповісти
Бывает и хуже !
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30.05.2022 03:00 Відповісти
Конечно, устраивать флэшмобы, сцэнки и ******* - легче чем реально поставлять оружие.
И вроде бы поддержал, и Путин доволен.
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30.05.2022 03:05 Відповісти
устраивать флэшмобы, сцэнки и ******* это все то,чем занимается Зермак.к нему претензий нет?
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30.05.2022 08:01 Відповісти
Це відкриття дурень шольц зробив коли по телефону чесав з ******?
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30.05.2022 03:14 Відповісти
Шольц это марионетка РФ как и Макрон не надо маленьких дурить
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30.05.2022 03:38 Відповісти
А действующий политический руководитель Украины не марионетка фр?
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30.05.2022 06:03 Відповісти
он врать научился у *****
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30.05.2022 05:04 Відповісти
щас я кухоль пива докінчу потім втопчу парочку свиних ніжок з айсбаном і в мене почнеться істерика з радості чмольца
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30.05.2022 06:23 Відповісти
киздеть не мешки ворочать. вот как раз со вторым у немцев и проблема. лицемерные ничтожества уже посчитали как будут зарабатывать на украинцах после войны. как и сколько.
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30.05.2022 06:34 Відповісти
да хрен им а не заработки, украинцы надолго запомнят кто реально помагал а кто выражал озабоченность
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30.05.2022 10:23 Відповісти
ПХН москальський посіпака
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30.05.2022 06:40 Відповісти
это двойная игра на свою внутреннюю публику прежде всего.. как выяснили журналисты Welt am Sonntag Германия за 9 недель сократила до минимума поставки снаряжения в Украину, а от поставок тяжелой техники вообще отказывается.. с 30 марта по 26 мая включительно Германия передала Украине только две партии военного снаряжения. Первая партия была укомплектована только снаряжением - запчасти для пулеметов, воспламенители, детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины. Во второй партии было три тысячи противотанковых мин и еще 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия
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30.05.2022 07:00 Відповісти
Він погодиться з касапською брехнею, прикладом міжнародного тероризму стосовно того, що "Донецька та Луганська області визнані рф як незалежні держави"? Буде втирати таке на міжнародному рівні - зокрема, примушувати боневтіка погодитись на таке?
Нагадаю, сьогодні він буде вести переговори з ******.
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30.05.2022 07:32 Відповісти
От чому Порошенко не співак ??(
Мав би поважний привід перетнути кордон для такої потужної місії!
А не глупствами дрібними займатися на Парламентській Асамблеї країн НАТО.(
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30.05.2022 07:42 Відповісти
Тарас Березовець: "Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс написал в Twitter, что некоторые часто звонящие Владимиру Путину политики «забыли гордость» и процитировал слова из песни из советского фильма «Карнавал»".

Едгарс Рінкевичс:
"Позвони мне, позвони,
Позвони мне, ради Бога.
Через время протяни
Голос тихий и глубокий.
Звезды тают над Москвой.
Может, я забыла гордость.
Как хочу я слышать голос,
Как хочу я слышать голос,
Долгожданный голос твой." (Роберт Рождественський)
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30.05.2022 07:44 Відповісти
"забыли гордость"
Чи можна забути те, чого ніколи не існувало і про що не маєш зеленого поняття?
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30.05.2022 07:59 Відповісти
Як співа, як співа коли яйка в дверях притиснули.
Аби ще хоча б 1 % з того, що він триндить, була правда, а так... тільки кисень переводить.
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30.05.2022 07:55 Відповісти
если бы зажали, то не смог бы только мычать а так как обычно выражает озабоченность
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30.05.2022 10:25 Відповісти
ЕС И НАТО БУДУТ ДО ПОЛНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ АГРЕССОРА ВМЕСТЕ С УКРАИНОЙ. ДРУГОГО ПУТИ НЕТ У ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СТРАН. НАДЕЮСЬ И ПОСЛЕ ПОБЕДЫ УКРАИНЫ ОНИ БУДУТ ВМЕСТЕ ПРАЗДНОВАТЬ ЕЕ! А ЭТИХ МЕЛКИХ ПОЛИТИКАНОВ В ВИДЕ ОРБНИ УБЕЖДАТЬ ТАК ЧТОБЫ У НИХ
НЕ БЫЛО ВЫБОРА КРОМЕ КАК ПОМОГАТЬ УКРАИНЕ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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30.05.2022 08:45 Відповісти
Німці норм допомагають.Це наша влада зраду сіє щоб з європою росісратися і потім мирову з рашкою вмправдовувати тим що Європа нас "кинула на призволяще"
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30.05.2022 08:46 Відповісти
Відмова спіробітничати з кацапами, це вже, не абияка допомога. Десятки, сотні тисяч збережених життів українців.
А вони ще й окрім того допомагають. Хотілось би більше. Та для цього потрібно припинити бикувати і почти працювати дипломатам- патріотам, а не фсбшним дерьмакам з відданими йому посіпаками.
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30.05.2022 09:04 Відповісти
"Відмова спіробітничати з кацапами" пока только на словах, только и ждут как бы опять расчехлить СП-2
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30.05.2022 10:27 Відповісти
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30.05.2022 09:20 Відповісти
Да,вирастила синочка-******** вурдалака.
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30.05.2022 09:35 Відповісти
Справами, а не теревенями.
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30.05.2022 09:41 Відповісти
"Путін не переможе. " а шольц то тут причём?
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30.05.2022 11:27 Відповісти
 
 