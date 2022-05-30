Російські окупанти обстріляли Новий Буг на Миколаївщині - центр міста зазнав значних руйнувань
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Ввечері 29 травня російські окупанти завдали ракетного удару по місту Новий Буг Миколаївської області.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Новобузька міська рада.
У повідомленні зазначається: "Шановні Новобужани! Зберігайте спокій ,не панікуйте. Залишайтеся дома,а укритті. Центральна частина міста зазнала значних руйнувань. Інформація уточнюється".
Топ коментарі
+9 Don Bessam dc0e2bc1
показати весь коментар30.05.2022 01:45
+3 Amber
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+3 Aks World
показати весь коментар30.05.2022 02:59
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Ви і ваш кремлівський ублюдок , програли , бо нас перемогти неможливо 😠