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Миколаївська область (1819) обстріл (20960) ракети (2769)

Російські окупанти обстріляли Новий Буг на Миколаївщині - центр міста зазнав значних руйнувань

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл

Ввечері 29 травня російські окупанти завдали ракетного удару по місту Новий Буг Миколаївської області.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Новобузька міська рада.

У повідомленні зазначається: "Шановні Новобужани! Зберігайте спокій ,не панікуйте. Залишайтеся дома,а укритті. Центральна частина міста зазнала значних руйнувань. Інформація уточнюється".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жінка, яка пасла корів, загинула на Миколаївщині внаслідок обстрілу окупантами, - облрада

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
так і буде...поки ми не будемо насипати вилупкам у відповідь..
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30.05.2022 01:45
+3
Кацапи , заспокойтеся і тікайте додому , так як вас чекає страшна смерть на українській землі
Ви і ваш кремлівський ублюдок , програли , бо нас перемогти неможливо 😠
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30.05.2022 01:57
+3
Какой из них?
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30.05.2022 02:59
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так і буде...поки ми не будемо насипати вилупкам у відповідь..
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30.05.2022 01:45 Відповісти
Чего насыпать? Асфальт? Покажите хоть одну ракету аналогичную калибру или искандеру, созданную в Украине?
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30.05.2022 01:57 Відповісти
махароф - бот фсб
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30.05.2022 10:19 Відповісти
На оккупированных территориях Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской и Кубанской народных республик...
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30.05.2022 02:05 Відповісти
Нічим
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30.05.2022 03:04 Відповісти
Да я знаю) Там бавовна сама воспламеняется)
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30.05.2022 04:27 Відповісти
Кацапи , заспокойтеся і тікайте додому , так як вас чекає страшна смерть на українській землі
Ви і ваш кремлівський ублюдок , програли , бо нас перемогти неможливо 😠
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30.05.2022 01:57 Відповісти
Смерч?
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30.05.2022 02:14 Відповісти
Всего 2 взрыва было. Думаю вряд ли бы 2 ракеты смерча такое натворили. Баллистикой били, чтобы уничтожить 3 аптеки и попортить торговые здания. Ну просто дебилы
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30.05.2022 02:27 Відповісти
Пишут , что путлєр здох 😡
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30.05.2022 02:57 Відповісти
Какой из них?
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30.05.2022 02:59 Відповісти
А хер его знает какой
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30.05.2022 03:04 Відповісти
Больницу разрушили
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30.05.2022 08:13 Відповісти
Где генерал Марченко, защитник Николаева?
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30.05.2022 09:12 Відповісти
 
 