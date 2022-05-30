Російські окупанти обстріляли Новий Буг на Миколаївщині - центр міста зазнав значних руйнувань

Ввечері 29 травня російські окупанти завдали ракетного удару по місту Новий Буг Миколаївської області.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Новобузька міська рада.

У повідомленні зазначається: "Шановні Новобужани! Зберігайте спокій ,не панікуйте. Залишайтеся дома,а укритті. Центральна частина міста зазнала значних руйнувань. Інформація уточнюється".

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