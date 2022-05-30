УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13902 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні
17 272 26
Вілкул Олександр (303) Кривий Ріг (809)

ЗСУ провели успішну контратаку на південь від Кривого Рогу - знищено 63 окупанти та 19 одиниць техніки, - Вілкул

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вілкул

На південь від Кривого Рогу ЗСУ здійснили успішну контратаку, в результаті якої було знищено 63 російських загарбників та майже два десятки одиниць військової техніки.

Як інфформує Цензор.НЕТ, таку інформацію оприлюднив у Телеграмі керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він зазначив, що ситуація на криворізькому напрямку фронту залишається напруженою, але водночас стабільною та контрольованою. ЗСУ виявляють справжню мужність і героїзм та успішно виконують поставлені бойові розпорядження.

"Було проведено успішну контратаку на півдні від Кривого Рогу. Знищено 63 окупанти та 19 одиниць ворожої техніки, у тому числі сучасні танки Т-72, ​​реактивну систему залпового вогню "Град", артилерію, гелікоптери та один літак Су-35. Дякуємо за мужність та відвагу нашим солдатам!", - написав він.

Вілкул додав, що триває серйозне зміцнення українських позицій на всіх лініях оборони, наші частини отримують допомогу з матеріально-технічним забезпеченням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти ввечері 28 травня обстріляли Кривий Ріг, - Вілкул (оновлено)

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+36
Приємно читати такі новини , не дивлячись на те , що на годиннику третя ночі !!

Молодці наші воіни 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
30.05.2022 03:02
+23
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
показати весь коментар
30.05.2022 03:44
+23
показати весь коментар
30.05.2022 05:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Приємно читати такі новини , не дивлячись на те , що на годиннику третя ночі !!

Молодці наші воіни 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
30.05.2022 03:02 Відповісти
Ну це ж було позавчора ще наче...
показати весь коментар
30.05.2022 03:07 Відповісти
Яка різниця коли це було - головне що є результат😠
показати весь коментар
30.05.2022 03:11 Відповісти
ЗСУ перейшли до контрнаступу у районі селища Давидів Брід та перейшли Інгулець, то загарбники здійснюють переміщення резервів для відновлення втрачених позиції у районах населених пунктів Андріївка, Білогірка і Біла Криниця.
показати весь коментар
30.05.2022 03:42 Відповісти
Треба після Перемоги назви сіл проросійськи зменити на автентичні древні ( доокупаціні)
показати весь коментар
30.05.2022 05:45 Відповісти
Urs, пжлст, дайте ссылку и на такую карту. Те, что мне попадаются, мне не нравятся, а эта хороша.
показати весь коментар
30.05.2022 07:22 Відповісти
https://liveuamap.com
показати весь коментар
30.05.2022 09:04 Відповісти
https://deepstatemap.live
показати весь коментар
30.05.2022 09:08 Відповісти
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
показати весь коментар
30.05.2022 03:44 Відповісти
Радісні новини. Слава Україні!
показати весь коментар
30.05.2022 05:04 Відповісти
Все це добре, але вчора казали про контрнаступ, а не контратаку на херсонщині...
показати весь коментар
30.05.2022 05:06 Відповісти
Оооо! Десь я цього сєпара вже бачив!
показати весь коментар
30.05.2022 05:20 Відповісти
А де "патріоти" Ярош, Корчинський, Тягнибок, карасі всі інші?
показати весь коментар
30.05.2022 08:04 Відповісти
Ярош воює.
Де Корчинський і Тягнивбок? Мабуть теж воюють, у фейзбуці.
показати весь коментар
30.05.2022 09:20 Відповісти
Ярош на фронті вже 8 років, так само як і багато депутатів з партії Свобода.
показати весь коментар
30.05.2022 09:58 Відповісти
На "колчаковских фронтах"?
показати весь коментар
30.05.2022 19:49 Відповісти
Хіба не воно, ще торіч, руZZкій мір кликало? Чому воно ще не у ростові?
показати весь коментар
30.05.2022 05:23 Відповісти
Тому що Україну захищає від орків
показати весь коментар
30.05.2022 06:22 Відповісти
Дупу свою воно захищає(
показати весь коментар
30.05.2022 06:49 Відповісти
Це точно. Бєня теж такий був "захисник" в 14му,хоч до рани прикладай.
показати весь коментар
30.05.2022 06:52 Відповісти
поставлені бойові розпорядження. Джерело: https://censor.net/ua/n3344672

може « бойові завдання» ?
показати весь коментар
30.05.2022 05:37 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2022 05:39 Відповісти
Это хорошо, прекрасная новость!!!
показати весь коментар
30.05.2022 07:45 Відповісти
Вопрос, каков результат этой контратаки? Какая то территория захвачена? Или просто пощупать оборону противника? Вопрос тогда такой, какова цена прощупывания?
Из российских источников:
"Тремоусов добавил, что в результате военных действий не менее 70 украинских военнослужащих остались «убитыми на поле». По данным российской стороны, во время первой попытки украинская сторона «потеряла около 200 человек и 20 единиц техники»".
Понятно, что врут обе стороны. Вопрос, какова же правда?
показати весь коментар
30.05.2022 10:10 Відповісти
Украинцы вы герои! Шчыра вам дзякую за барацьбу супраць расейкaгa нацiзма!
показати весь коментар
30.05.2022 08:05 Відповісти
Божою поміччю і ваше пуйло згине. І Білорусь повернеться в європейську родину.
показати весь коментар
30.05.2022 09:29 Відповісти
 
 