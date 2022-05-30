ЗСУ провели успішну контратаку на південь від Кривого Рогу - знищено 63 окупанти та 19 одиниць техніки, - Вілкул

На південь від Кривого Рогу ЗСУ здійснили успішну контратаку, в результаті якої було знищено 63 російських загарбників та майже два десятки одиниць військової техніки.

Як інфформує Цензор.НЕТ, таку інформацію оприлюднив у Телеграмі керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він зазначив, що ситуація на криворізькому напрямку фронту залишається напруженою, але водночас стабільною та контрольованою. ЗСУ виявляють справжню мужність і героїзм та успішно виконують поставлені бойові розпорядження.

"Було проведено успішну контратаку на півдні від Кривого Рогу. Знищено 63 окупанти та 19 одиниць ворожої техніки, у тому числі сучасні танки Т-72, ​​реактивну систему залпового вогню "Град", артилерію, гелікоптери та один літак Су-35. Дякуємо за мужність та відвагу нашим солдатам!", - написав він.

Вілкул додав, що триває серйозне зміцнення українських позицій на всіх лініях оборони, наші частини отримують допомогу з матеріально-технічним забезпеченням.

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