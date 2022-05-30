ЗСУ провели успішну контратаку на південь від Кривого Рогу - знищено 63 окупанти та 19 одиниць техніки, - Вілкул
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На південь від Кривого Рогу ЗСУ здійснили успішну контратаку, в результаті якої було знищено 63 російських загарбників та майже два десятки одиниць військової техніки.
Як інфформує Цензор.НЕТ, таку інформацію оприлюднив у Телеграмі керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Він зазначив, що ситуація на криворізькому напрямку фронту залишається напруженою, але водночас стабільною та контрольованою. ЗСУ виявляють справжню мужність і героїзм та успішно виконують поставлені бойові розпорядження.
"Було проведено успішну контратаку на півдні від Кривого Рогу. Знищено 63 окупанти та 19 одиниць ворожої техніки, у тому числі сучасні танки Т-72, реактивну систему залпового вогню "Град", артилерію, гелікоптери та один літак Су-35. Дякуємо за мужність та відвагу нашим солдатам!", - написав він.
Вілкул додав, що триває серйозне зміцнення українських позицій на всіх лініях оборони, наші частини отримують допомогу з матеріально-технічним забезпеченням.
Будь ласка, зачекайте...
Молодці наші воіни 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
Де Корчинський і Тягнивбок? Мабуть теж воюють, у фейзбуці.
може « бойові завдання» ?
Из российских источников:
"Тремоусов добавил, что в результате военных действий не менее 70 украинских военнослужащих остались «убитыми на поле». По данным российской стороны, во время первой попытки украинская сторона «потеряла около 200 человек и 20 единиц техники»".
Понятно, что врут обе стороны. Вопрос, какова же правда?