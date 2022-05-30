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війна (56174) техніка (1319) втрати (3818) ЗСУ (5690)

На південному напрямку ЗСУ знищили ворожий командний пункт, 67 загарбників і російську техніку, - ОК "Південь".

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

південь

На захисті південних рубежів українські військові знищили 67 окупантів, 27 одиниць ворожої техніки, а також пункт управління безпілотними розвідниками та командний пункт одного з ворожих підрозділів.

Як пепредає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Південь".

"Обстановка на південному напрямку динамічна та напружена.

Ворог продовжує підтягування резерви та облаштовувати оборонні рубежі на Херсонщині.

Неподалік від Херсону триває вивантаження техніки: близько 120 одиниць Т-62 та БМП-2 протягом кількох днів накопичено для посилення ворожих позицій.

В районі Нової Каховки та Степанівки облаштовуються танкові позиції.

Водночас наші підрозділи продовжують наступальні дії та заходи сковування й недопущення переміщення резервів", - йдеться в повідомленні.

Повітряна розвідка ворога за допомогою "Орлан-10" обернулася втратою БПЛА.

Після цього ворог застосував гелікоптери Мі-8, за допомогою яких розвідував позиції ЗСУ та намагався їх атакувати.

У ході вогневої підтримки наступу та ведення сковуючих дій ракетно-артилерійськими підрозділами у взаємодії з авіацією знищили 67 загарбників, 6 танків Т-62, 2 реактивні системи залпового вогню "Град", 3 самохідних гаубиці "Мста-С", 3 одиниці броньованої та 13 – автомобільної техніки.

Також знищено пункт управління безпілотними розвідниками та командний пункт одного з ворожих підрозділів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині зриває плани Росії, - Інститут вивчення війни

Автор: Наталя Джума
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Оце - НОВИНА з ранку! І кави не треба!))
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30.05.2022 07:02 Відповісти
Кава завжди потрібна. Але.
Командний пункт - да. Техника -да. С беспилотника посчитать можно. Но как людские потери посчитали? Может теоретически по штатному составу?
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30.05.2022 08:45 Відповісти
Когда как. По разному считают. При потере техники считают по штатному.
А когда дрон над окопами - предварительно живыми тушками.
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30.05.2022 10:15 Відповісти
Ульяновск, городское кладбище
Участок 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
За ВДВ, поцоны!!!


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30.05.2022 07:14 Відповісти
Ульяновск! Встречай асвабадителей!!! Можем повторить?
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30.05.2022 07:34 Відповісти
Красивое
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30.05.2022 08:08 Відповісти
Як добре! Хлопцi -ви усi нашi Героi !
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30.05.2022 07:15 Відповісти
Смерть москалям!
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30.05.2022 07:18 Відповісти
По ходу скоро в сводках появятся Т-55. Ну а потом - Т34. Как деды воевали....
Интересно будет: 777 против Т34 !
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30.05.2022 07:33 Відповісти
Это хорошо, прекрасная новость!
Но вот накопление танков под Херсоном огорчает. Неужели нельзя перекрыть их логистику с Крыма?? Или не хочется?
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30.05.2022 07:42 Відповісти
Зачем перекрывать ? Чернобаевка их ничему не научила, заодно и новые HIMARS будет на чем попробовать.
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30.05.2022 08:10 Відповісти
 
 