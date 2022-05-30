Франція грає одну з ініціативних ролей у розпалюванні неонацизму в Україні, - Лавров
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що "Франція грає одну з ініціативних ролей у розпалюванні неонацизму в Україні".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє росЗМІ РИА Новости.
"На превеликий жаль, у тому, що стосується розпалювання українського націоналізму, неонацизму, Франція грає одну з ініціативних ролей. Нам сумно це бачити", - йдеться в повідомленні.
За його словами, Париж активно озброює Україну, зокрема наступальними озброєннями, "вимагає вести війну до переможного кінця", "завдати Росії поразки".
"Це свідчить лише про те, що всі наші багаторічні звернення до Заходу із закликом домовлятися на рівноправній основі не просто не були почуті, а свідомо проігноровані", – заявив Лавров.
Топ коментарі
+49 Сергій Хоменко 6860486c
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+33 саша паламарчук
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вівсукоксу. Нехай заспокоїться.
Там русскоговорящие убивают за Украину
Василий Ключевский.
(1841- 1911год)
Все страны мира, кроме Армении, Беларуси, Эфиопии, Эритреи и Сирии разжигают национализм в Украине?
Тебя, дебил *** Лавров ничего не смущает?
Пропагандони не зможуть подати задр@ченому ху@лостанцу чергову порцію лайна у вигляді тістечка.
Пристрельте цей сюр
Аби тебе не називали "конякою, лошадью" ,то про тебе уже б забули на всьому світі!😡
Злобный Запад запретил заход судов и ерапланов в свои воды и аэропорты, поэтому нет подвоза для репоедов кокса. Вот и плющит этого старого пирдуна без дозы. Ломка у него, он и те такое будет блеять
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Дійсно так.
І навіть улюблена донька путінського соратника Пєскова, Лізанька, яку вже 15 років дрючком із цього неонацистського кубла в Парижі не виб'єш, повністю підтвердить слова Лаврова.
«Заукраїниться» - полізти «побикувать» на сусіда і неочікувано отримать по морді!
Максим Горький, «Собирательный образ русского человека»
юю
Tут я тільки що натрапив на статтю на іншому ресурсі
https://defence-line.org/2022/05/effekt-motylka/
так там його представляють, як належить, людина одразу розуміє, що йдеться про злочинця.
Чому б і вам зазначену потвору відповідно не характеризувати, якщо вже для вас важливо передати, що ця тварюка насмерділа своєю ротовою клоакою?
"пагаварім по тєлєфону,Лошадь! " )))
Це вже один професор йєльського університету признав! Який пише книжки про нацизм.
Ато світ не розуміє, про який нацизм в україні росіяни постійно говорять.
Нацисти для росіян - це ті, хто не хоче бути захвачений росією, хто не хоче йти під російську окупацію!
А, да! Те, що україна хоче освободити свої території від окупантів - це неонацизм! Понятно!
ще б доставити сотню і шт. 50ть HIMARS...
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За інформацією Defense Express, яке посилається на представників вітчизняної оборонної промисловості, йдеться про декілька сотень російських танків типу Т-72, Т-80.
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Загальна чисельність військ Росії на початок вторгнення оцінювалася в 120 батальйонних тактичних груп. Теоретично кожна така група включає одну-дві танкових роти. У кожній роті 10 танків, що дає від 1200 до 2400 танків на початку конфлікту.
Кількість танків в України була у діапазоні від 800 до 2600. Зараз же актуальні цифри встановити важко, але Пентагон переконує, що танкові війська України на полі бою наразі є чисельнішими, оскільки втрати РФ є величезними.
абсолютну нагла брехня.... або ХУЦПА
З їдиш слово «хуцпа» давно увійшло у всі європейські мови[1]: англ. hutzpa, chutzpa, hutzpah, chutzpah, нім. Chuzpe, пол. hucpa, чеськ. chucpe, італ. chutzpah, так само у японську: яп. フツパー.
Хуцпа також визначається як «особливо цинічна, підла, зухвала брехня»[2], «верх цинізму й нахабства, що паралізує опонента»[1].
У гумористичній книзі Лео Росте висловлюється думка[3], що будь-які переклади слова «хуцпа» на інші мови неминуче неповні, тому що не відображають всіх відтінків його значення.
Суддя Алекс Козинський та Юджин Волок приводять пояснення вживання цього слова в англійській мові на прикладі анекдоту: хлопець, винний у вбивстві своїх батьків, просить у судді поблажливості на тій підставі, що він сирота[4].
З таким домовлятися неможна. Не вийде.
- Лікарю, у мене таке враження що, мене ніхто не чує.
- Пацієнте, ви щось казали?
Якби тут ціх слів не опублікували то, і я не звернув би увагу на Лаврова.
1. Це слова помсти Макарону, що мало телефонує пуйлу.))
2. Мабуть відмовляється від тих фантиків, що у орків зовуться *******, а потрібно занести гроші... гг
У меня есть пожелание для педального коня, чтобы он начинал врать, у него на лбу выростал куй, и чем больше он врёт, тем длинее и толще этот куй становился.