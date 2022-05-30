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Франція грає одну з ініціативних ролей у розпалюванні неонацизму в Україні, - Лавров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лавров

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що "Франція грає одну з ініціативних ролей у розпалюванні неонацизму в Україні".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє росЗМІ РИА Новости.

"На превеликий жаль, у тому, що стосується розпалювання українського націоналізму, неонацизму, Франція грає одну з ініціативних ролей. Нам сумно це бачити", - йдеться в повідомленні.

За його словами, Париж активно озброює Україну, зокрема наступальними озброєннями, "вимагає вести війну до переможного кінця", "завдати Росії поразки".

"Це свідчить лише про те, що всі наші багаторічні звернення до Заходу із закликом домовлятися на рівноправній основі не просто не були почуті, а свідомо проігноровані", – заявив Лавров.

Також читайте: Лавров назвав "безумовним пріоритетом" для Росії окупацію двох областей України

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+49
Ты ****** конь, идите нахер с Украины
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30.05.2022 07:25
+36
Коняку недавно ещё не так понесло:
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30.05.2022 07:24
+33
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30.05.2022 07:35
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Коняку недавно ещё не так понесло:
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30.05.2022 07:24 Відповісти
Фон шикарный: "АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ"
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30.05.2022 09:14 Відповісти
Точно, конь оттуда уже всё вынюхал, даже детям не оставил.
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30.05.2022 09:52 Відповісти
Ты ****** конь, идите нахер с Украины
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30.05.2022 07:25 Відповісти
Дайте коняці вівсу коксу. Нехай заспокоїться.
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30.05.2022 07:25 Відповісти
Йому коксу вже замало , мабуть сидить на героїні .
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30.05.2022 07:30 Відповісти
санкції, де він кокс візьме чи герич, срепний вінт фігачить
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30.05.2022 07:46 Відповісти
Хєр там ! Головний трафік йде якраз через відомство цього підаря і попи рпц возять . Так що воно може обсипатися з копит до морди коксом .
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30.05.2022 08:49 Відповісти
Навпаки. Не годуйте троля-коняку - і він сам здохне.
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30.05.2022 08:08 Відповісти
Ну пускай макрон ещё позвонит ***** и чего-то проблеет. Глядишь,лошадь его ещё и матом начнёт покрывать.
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30.05.2022 07:27 Відповісти
Будь-яка кацапська коняка може залізті на стіл до цих макронів і насрати - вони зроблять вигляд , що нічого не помітили .
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30.05.2022 08:52 Відповісти
Вибач, але доводиться інколи писати клятою собачою, щоб читачи за порєбріком розуміли!
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30.05.2022 07:37 Відповісти
Роскажите это на 0
Там русскоговорящие убивают за Украину
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30.05.2022 07:44 Відповісти
Российское государство ведет себя так, как цыганское племя, которому легче переехать на другую територию, чем привести в порядок свою.

Василий Ключевский.

(1841- 1911год)
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30.05.2022 07:55 Відповісти
не потрібно ображати інші народи, порівнюючи їх з руськими. Я, наприклад, знаю багато порядних циган, руського жодного. Взагалі не потрібно порівнювати руських з людьми.
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30.05.2022 10:56 Відповісти
До чого цей дебілізм ЗАРАЗ? Може звільнемо всіх російскомовних хлопців з ВСУ? І будуть виключно ось такі Саші Паламарчуки Батьківщину захищати?
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30.05.2022 08:10 Відповісти
Лавров, ты дебил, ***!

Все страны мира, кроме Армении, Беларуси, Эфиопии, Эритреи и Сирии разжигают национализм в Украине?

Тебя, дебил *** Лавров ничего не смущает?
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30.05.2022 07:29 Відповісти
Вопрос в пустоту.
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30.05.2022 07:31 Відповісти
Цю стару шкапу для цього й держуть щоб називати бiле чорним, iнакше вже давно б утилiзували.
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30.05.2022 07:34 Відповісти
З цієї частини вьісєру лавріка вбачається виключно відчай і це дуже добре.
Пропагандони не зможуть подати задр@ченому ху@лостанцу чергову порцію лайна у вигляді тістечка.
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30.05.2022 07:29 Відповісти
Мир це війна, війна це мир, неонацисти і французи, ядерна бімба і-го-го пппрр.
Пристрельте цей сюр
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30.05.2022 07:29 Відповісти
Про поляків вже мовчить, бо там послали далеко і без варіантів. І про прибалтів теж мовчить. От що значить послати так послати!
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30.05.2022 07:30 Відповісти
Не благодарний лАвров.
Аби тебе не називали "конякою, лошадью" ,то про тебе уже б забули на всьому світі!😡
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30.05.2022 07:30 Відповісти
Надо будет этому армянскому коныку медальку выписать. Плодит врагов скотоматушки, как кошка-проститутка.
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30.05.2022 07:31 Відповісти
Ха ха ха Что то в Мордоре пошло не так Уже и на Макрона наехали.С Израилем чашки побили Немцев пообсырали.Кто следующий??Госпожа лошадь !!!!
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30.05.2022 07:31 Відповісти
Бедный, бедный сивый уставший мерин Лавруха...
Злобный Запад запретил заход судов и ерапланов в свои воды и аэропорты, поэтому нет подвоза для репоедов кокса. Вот и плющит этого старого пирдуна без дозы. Ломка у него, он и те такое будет блеять
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30.05.2022 07:31 Відповісти
Франція грає одну з ініціативних ролей у розпалюванні неонацизму в Україні,
____________________________________________________________________________________
Дійсно так.
І навіть улюблена донька путінського соратника Пєскова, Лізанька, яку вже 15 років дрючком із цього неонацистського кубла в Парижі не виб'єш, повністю підтвердить слова Лаврова.
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30.05.2022 07:32 Відповісти
Щас Макрон в 100500й раз позвонит ***** и все наладится, мир, дружба, жвачка.
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30.05.2022 07:33 Відповісти
Очередная бредятина от "вяликой"
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30.05.2022 07:33 Відповісти
Потому что Франция на самом деле - колыбель нацизма. Макрон, ты - нацист!
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30.05.2022 07:34 Відповісти
Словник неологізмів:

«Заукраїниться» - полізти «побикувать» на сусіда і неочікувано отримать по морді!

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30.05.2022 07:34 Відповісти
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30.05.2022 07:35 Відповісти
мало мадярів знищили.. ой мало.. і память відбило
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30.05.2022 08:04 Відповісти
По спалюванню москальськоко неонацизму в Україні.
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30.05.2022 07:36 Відповісти
Микрон звони пуйлу, что-то пошло не так
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30.05.2022 07:36 Відповісти
Так,авганський кокс очевидно гірший від колумбійско...
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30.05.2022 07:36 Відповісти
Значит работа самоходок Цезарь расийским воякам довподобы. Скоро немцев назовет неонацистами этот дурак
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30.05.2022 07:40 Відповісти
"Умом Раиссю не понять, аршином общим не измерить. лавров сказал: "Дебилы, блть!", и тут лаврову можно верить"(с)
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30.05.2022 07:42 Відповісти
лавров за походженням не москаль.
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30.05.2022 09:39 Відповісти
У розпалюванні свинокацапів чи що?
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30.05.2022 07:43 Відповісти
Маячня, яка перевершує мусоліні, громико, сталіна, гітлера, геббельса і ріббентропа разом взятих.
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30.05.2022 07:53 Відповісти
Знатно плющит кокаиновую лошадь...
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30.05.2022 07:54 Відповісти
такий рівень лаптяної дипломатії.
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30.05.2022 08:04 Відповісти
Совсем мерин сбрендил,уже на своих союзников кидается.Надеюсь копыта и на Китай закинет.
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30.05.2022 07:58 Відповісти
Нацистів в Україні не видно, а от рашистів тьма.
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30.05.2022 07:59 Відповісти
з урахуванням того що расєя завжди бреше слова коня треба ділити на 32
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30.05.2022 08:02 Відповісти
Як і було сказано 75 років тому: третю світову війну розв'яжуть нацисти, які кричатимуть, що борються з нацизмом.
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30.05.2022 08:10 Відповісти
Не годуйте троля-коняку - і він сам згодом без енергетичної підтримки здохне.
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30.05.2022 08:11 Відповісти
Вечно пьяный, до оскотинения, завистлив, жаден, злобен, туп. Миф о русской бане мгновенно рассеивается после того как пройдёшь мимо типичного русского. Запах перегара и давно не стираных порток отвратителен сам по себе, но к нему примешивается ещё и запах кислой капусты и прокисших щей, до которых он, русский человек, большой охотник. Любимое занятие - лежание на печи и мечты о лучшей жизни. Эти мечты постоянно подогреваются правящей верхушкой. К наукам не склонен, по причине своего отупения в следствии неумеренного потребления браги. Брагу потребляет по причине того, что не может выгнать самогона. Не хватает терпения. Из разнообразия языков, на матушке Земля, в совершенстве владеет одним - матерным. Физически вроде и здоров, но в то же время страдает манией величия и шовинизма. Причисляет себя к третьему Риму, а являет собой вторую Содом и Гоморру. Агрессивен. Очень агрессивен. Что подтверждается его постоянным захватом чужих земель, при этом утверждается там как хозяин и всё вокруг считает своим. Описание портрета русского можно дополнять бесконечно, однако это будет не столько утомительно читателям сколь противно. Увы».

Максим Горький, «Собирательный образ русского человека»
юю
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30.05.2022 08:13 Відповісти
У нас на Кіровоградщині на тих хто вживав брагу казали п'яниця як кацап. Бо навіть дотерпіти 2 тижні не може самогону вигнати.
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30.05.2022 09:30 Відповісти
лавров за походженням не кацап.
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30.05.2022 09:42 Відповісти
Порой кажется, что этот придурок агент нашей внешней разведки. Так пересраться даже с теми, кто неровно дышит к русне, типа французов, это надо уметь...
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30.05.2022 08:14 Відповісти
Журналісти "ЦН", звідки у вас така шанобливість до цього дегенерата, що ви представляєте цю істоту як нібито тдипломата нібито нормальної країни,?
Tут я тільки що натрапив на статтю на іншому ресурсі
https://defence-line.org/2022/05/effekt-motylka/
так там його представляють, як належить, людина одразу розуміє, що йдеться про злочинця.
Чому б і вам зазначену потвору відповідно не характеризувати, якщо вже для вас важливо передати, що ця тварюка насмерділа своєю ротовою клоакою?
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30.05.2022 08:14 Відповісти
таки да - капля никотина убивает лошадь.. и начинает убивать с головы
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30.05.2022 08:21 Відповісти
Коню зацитирую путлера: "кто как обзывается сам так и называется".
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30.05.2022 08:44 Відповісти
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30.05.2022 08:46 Відповісти
А гдє єво ******* і тєлєга ?
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30.05.2022 08:49 Відповісти
Одна лишь Уретрея ничего не разжигает в Украине.
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30.05.2022 08:46 Відповісти
Макрону пора переключатися з пуйла на "унилую лошадь" ))))

"пагаварім по тєлєфону,Лошадь! " )))
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30.05.2022 08:46 Відповісти
Лошади трудно набирать номер копытом.
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30.05.2022 08:50 Відповісти
звоніть пєрвим,как всєгда ,будєт Макрон )))
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30.05.2022 09:28 Відповісти
Так неонацизм в росії!
Це вже один професор йєльського університету признав! Який пише книжки про нацизм.
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30.05.2022 08:49 Відповісти
Кулебі треба пояснити світу, що росія розуміє під словом нацизм.
Ато світ не розуміє, про який нацизм в україні росіяни постійно говорять.

Нацисти для росіян - це ті, хто не хоче бути захвачений росією, хто не хоче йти під російську окупацію!
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30.05.2022 08:52 Відповісти
"За його словами, Париж активно озброює Україну, зокрема наступальними озброєннями, "вимагає вести війну до переможного кінця", "завдати Росії поразки". "

А, да! Те, що україна хоче освободити свої території від окупантів - це неонацизм! Понятно!
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30.05.2022 08:56 Відповісти
КТО О ЧЕМ ,А ВШИВЫЙ О БАНЕ. ВЕСЬ МИР УЖЕ ПОНЯЛ ,КТО ГЛАВНЫЕ НАЦИСТЫ И ФАШИСТЫ НА ЗЕМЛЕ.
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30.05.2022 08:58 Відповісти
ну правда же, хайль цезарь
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30.05.2022 09:00 Відповісти
думаю,біля 200 гаубиць 155 калібру в Україні вже наявні...

ще б доставити сотню і шт. 50ть HIMARS...
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30.05.2022 09:32 Відповісти
а ще з "наступальних" озброєнь Польща надала нам 200 танків,рашка(трофейних)*... своїх теж є велика кількість..

**

За інформацією Defense Express, яке посилається на представників вітчизняної оборонної промисловості, йдеться про декілька сотень російських танків типу Т-72, Т-80.

---------

Загальна чисельність військ Росії на початок вторгнення оцінювалася в 120 батальйонних тактичних груп. Теоретично кожна така група включає одну-дві танкових роти. У кожній роті 10 танків, що дає від 1200 до 2400 танків на початку конфлікту.

Кількість танків в України була у діапазоні від 800 до 2600. Зараз же актуальні цифри встановити важко, але Пентагон переконує, що танкові війська України на полі бою наразі є чисельнішими, оскільки втрати РФ є величезними.
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30.05.2022 09:40 Відповісти
Не ври, такой большой и врёшь, разве мама в детстве за это в угол не ставила или мало била?
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30.05.2022 09:04 Відповісти
Блиин, у курящей лаврошпади явно вторая лишняя хромосома выросла! =)))
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30.05.2022 09:15 Відповісти
Дайте конякi сiна в пельку, щоб воно жувало i не варнякало.
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30.05.2022 09:27 Відповісти
Лавров = Хуцпа.

абсолютну нагла брехня.... або ХУЦПА

З їдиш слово «хуцпа» давно увійшло у всі європейські мови[1]: англ. hutzpa, chutzpa, hutzpah, chutzpah, нім. Chuzpe, пол. hucpa, чеськ. chucpe, італ. chutzpah, так само у японську: яп. フツパー.

Хуцпа також визначається як «особливо цинічна, підла, зухвала брехня»[2], «верх цинізму й нахабства, що паралізує опонента»[1].

У гумористичній книзі Лео Росте висловлюється думка[3], що будь-які переклади слова «хуцпа» на інші мови неминуче неповні, тому що не відображають всіх відтінків його значення.

Суддя Алекс Козинський та Юджин Волок приводять пояснення вживання цього слова в англійській мові на прикладі анекдоту: хлопець, винний у вбивстві своїх батьків, просить у судді поблажливості на тій підставі, що він сирота[4].
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30.05.2022 09:29 Відповісти
Сирота. В нашем районе был местный алкан и бездельник за 50 лет возраста. Часто стоял возле гастронома просил пару гривен. Когда умерла его мать, а отец намного раньше, он стал просить знакомых о подачке со словами , что теперь он остался круглым сиротой. А в самого уже внук был. Это было так смешно.
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30.05.2022 09:37 Відповісти
Мордор і його паралельна реальність.
З таким домовлятися неможна. Не вийде.
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30.05.2022 09:33 Відповісти
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30.05.2022 09:44 Відповісти
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30.05.2022 09:46 Відповісти
А , що таке неонацизм коняко ? Я от просто впевнений , що ти не знаєш
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30.05.2022 09:59 Відповісти
Он врёт и, я думаю, понимает, что врёт
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30.05.2022 10:09 Відповісти
А вот это уже интересно. Видать патрон- макрон чуть созревает. Хотя трудно верить.
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30.05.2022 10:59 Відповісти
Щось мені ці слова нагадали старий анекдот:
- Лікарю, у мене таке враження що, мене ніхто не чує.
- Пацієнте, ви щось казали?

Якби тут ціх слів не опублікували то, і я не звернув би увагу на Лаврова.
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30.05.2022 11:11 Відповісти
Брехлов лютує, бо:
1. Це слова помсти Макарону, що мало телефонує пуйлу.))
2. Мабуть відмовляється від тих фантиків, що у орків зовуться *******, а потрібно занести гроші... гг
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30.05.2022 11:15 Відповісти
У Пиноккио, когда он врал, удлинялся нос. И чем больше он врал, тем длинее нос становился.
У меня есть пожелание для педального коня, чтобы он начинал врать, у него на лбу выростал куй, и чем больше он врёт, тем длинее и толще этот куй становился.
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30.05.2022 11:33 Відповісти
За значительный вклад в укрепление дружбы между Францией и Украиной унылая лошадь награждается пучком овса!
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30.05.2022 11:34 Відповісти
Pour ces ahuris ************ un néonazi est quelqu'un qui refuse d'être russe. Un conseil à ce sordide personnage, vas aux toilettes, mets toi dans la cuvette et tire la chasse d'eau, tu sera alors à ta place. Bon débarras
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30.05.2022 12:16 Відповісти
Рашисткие бл*ди уже просто крышей двинулись на придуманном "неонацизме". Не пора ли всему цивилизованному миру наконец, раз и навсегда, решить проблему этой смердючей кацапской клоаки и забыть о ней?
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30.05.2022 12:45 Відповісти
 
 