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Окупанти проводять перегрупування військ і готують наступи на Слов’янськ з Ізюма та Лимана, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Російські військові перекидають техніку в тимчасово окуповані міста і села, перегруповують підрозділи і готують наступи на Слов’янськ з Ізюма і Лимана.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ у фейсбуці станом на 6:00 30 травня щодо російського вторгнення.

Так, розпочалася дев’яносто шоста доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по об’єктах на території Сумської області у районах населених пунктів Запсілля, Миропілля та артилерійський обстріл поблизу Кіндратівки.

На Харківському напрямку противник обстріляв райони на північ та північний схід від міста Харків, а також населених пунктів Руські Тишки, Черкаські Тишки, Руська Лозова, Питомник, Борщова та Перемога.

На Слов’янському напрямку угруповання ворога проводить перегрупування військ для поновлення наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове, Ізюм – Слов’янськ.

Також читайте: Прямої загрози штурму Слов'янська немає, однак наступ триває, - голова ВЦА Лях

Для авіаційної підтримки підрозділів у районі на північ від міста Ізюм противник утримує в готовності до застосування до вертолітної ескадрильї Ка-52.

У рамках логістичного забезпечення та доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат, ворог перемістив до тимчасово зайнятих населених пунктів понад 250 одиниць озброєння і військової техніки. З метою підвищення оперативності перекидання військ та техніки противник відновив залізничний міст у районі міста Куп’янськ.

На Донецькому напрямку підрозділи агресора основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах Лисичанськ, Сєверодонецьк та блокуванні основних логістичних шляхів.

На Лиманському напрямку ворог закріплюється у населеному пункті Лиман, проводить перегрупування для подальшого наступу на Слов’янськ.

На Сєверодонецькому напрямку противник закріплюється на північно-східних та південно-східних околицях міста Сєверодонецька. Для посилення угруповання військ перекинув з території Російської Федерації до визначених районів боєприпаси та техніку.

На Бахмутському напрямку окупанти перегруповуються для подальшого наступу на напрямку Олександропілля – Комишуваха.

На Курахівському та Новопавлівському напрямках противник активних бойових дій не вів. Здійснює вогневе ураження наших військ, зокрема задіює оперативно-тактичну та армійську авіацію.

На Запорізькому напрямку окупанти посилили угруповання за рахунок переміщення з району міста Мелітополь у напрямку населеного пункту Василівка до 120 одиниць озброєння і військової техніки.

Читайте: Війська РФ продовжують спроби наступу на Ізюмщині, - Синєгубов

На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, сковуванні дій наших військ та запобіганні перекидання резервів Сил оборони на інші напрямки.

Для поповнення втрат угруповання військ окупанти переміщують з території російської федерації та тимчасово окупованого Криму зняту зі зберігання військову техніку.

На Миколаївському напрямку з метою проведення наступальних дій для повернення втрачених позицій противник перекинув окремі підрозділи на визначені напрямки.

На Криворізькому напрямку ворог продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ та веде контрбатарейну боротьбу.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах суттєвих змін в обстановці не відзначено.

Також читайте: Найближчими днями окупанти зосередяться на форсуванні річки Сіверський Донець у районі Лимана та збереженні зусиль навколо Сєверодонецька, - розвідка Великої Британії

"За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито чотирнадцять атак ворога, знищено дві артилерійські системи, одинадцять одиниць бойової броньованої техніки та десять ворожих автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони збили дві крилаті ракети та три БпЛА типу "Куб".

Винищувачі Повітряних Сил за попередню добу над Сумщиною збили два ворожі БпЛА.

Українська авіація також завдала повітряного удару по підрозділах окупантів в районі населеного пункту Довгеньке. Є втрати у противника і на інших напрямках", - повідомили в Генштабі.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Ех((
а коментатори все пишуть, що вони видихаються, ось-ось видохнуться.
а вони все пруть і пруть, а поодинокі гаубиці погоди щось не роблять((.
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30.05.2022 09:00
+2
Хорошая попытка, товарищ майор!
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30.05.2022 09:44
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"Груз200" в крематорий, их автоматы вновь прибывшим алкашам и наркоманам с Зауралья. Перегруппировка по кацапски.
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30.05.2022 07:53 Відповісти
Тоже восхищаюсь терминологией

Северодонецк
Вчера враг пытался закрепиться, сегодня закрепляется, а завтра они из него уже атаковать будут.
Вот так буднично теряются города. Я готов понять, если это говориться в целях секретности, но если этот отчёт попадает на стол высшему командованию, в целя успокоения, типо всё хорошо и не стоит переживать, то дело плохо
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30.05.2022 14:25 Відповісти
Для говноедов рабZeи хватит и Джавелинов а тем более британських "подарков" от Бориса Джонсона...
Крысы путлера...добро пожаловать в АД...
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30.05.2022 08:58 Відповісти
Ех((
а коментатори все пишуть, що вони видихаються, ось-ось видохнуться.
а вони все пруть і пруть, а поодинокі гаубиці погоди щось не роблять((.
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30.05.2022 09:00 Відповісти
А где те гаубицы? На охране Киева
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30.05.2022 09:40 Відповісти
Хорошая попытка, товарищ майор!
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30.05.2022 09:44 Відповісти
Там где нужнее всего. Вам не приходило в голову, что их пока мало учитывая все наши фронты? Их нужны не одна сотня!
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30.05.2022 09:47 Відповісти
ну так як перли 24-го ,то вже не пруть ,так що не треба
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30.05.2022 14:54 Відповісти
Завтра (31 мая) у многих Орков заканчиваются контракты. Надеюсь инстинкт выживания поможет сделать выбор.
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30.05.2022 09:50 Відповісти
У Тома Купера написано про Лиман. Там ОЧЕНЬ ничего хорошего для нас.
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30.05.2022 10:02 Відповісти
Я конечно диванный стратег, но похоже пока войну мы пока проигрываем. Надеюсь, что Когда получим американское РСЗО ситуация поменяется. Иначе....
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30.05.2022 16:09 Відповісти
войну проигрываем??? фиг вам !!!
бой - возможно!!! но НЕ ВОЙНУ !!!
это разные понятия (поверьте мне, такому ж диванному стратегу))) только философу))))
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30.05.2022 18:58 Відповісти
У мене пропозиція до Бутусова,як главреда,або до адмінів.
Забороніть взагалі коментарі,хай будуть новини,це іноді цікаво,але це лайно в коментарях... Нормальний ресурс перетворився на смітник.
Дякую.
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30.05.2022 17:02 Відповісти
хай буде як на расєє . Зебіли, такі зебіли
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30.05.2022 18:38 Відповісти
а ви жможете і не читати коменти...просто передивилися статтю і все (не бачу великої проблеми)
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30.05.2022 19:00 Відповісти
теперь вы понимаете нафига они воруют ковры ???

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30.05.2022 18:56 Відповісти
пздц...Так мішки ж їм повидавали...Коври важкі і непрактичні для цього
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30.05.2022 19:16 Відповісти
Судячи з вигляду "проводжаючих" - мордва А у них можуть звичаї відрізняться від наших Народи що живуть в зоні вічної мерзлоти взагалі раніше хоронили небіжчиків на деревах - бо яму в промерзлій землі копать не можна
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30.05.2022 20:23 Відповісти
 
 