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Війська РФ увійшли на околиці Сєверодонецька, точаться важкі бої за Сєверодонецьк та Лисичанськ, - Гайдай. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ увійшли на околиці Сєверодонецька, вбито двох містян, п’ятьох поранено.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це стосується північно-східних та південно-східних околиць міста.

"Важкі бої за Сєверодонецьк та Лисичанськ. Ворог задіяв все можливе озброєння, застосовує авіацію. Втім, наші військові міцно тримають оборону, аби не допустити ворога вглиб країни. Російськими снарядами вбито двох сєверодончан, ще п’ятеро поранені. Більшість із них – жителі одного кварталу у старому районі міста. Вони готували їжу у дворі, коли раптом розпочався обстріл. Важких травм зазнали двоє мешканців Сиротиного. Всі поранені отримали домедичну допомогу і вже перебувають в лікарнях Донеччини", – повідомив Гайдай.

Як інформує очільник регіону, за 29 травня в Сєверодонецьку зруйновані щонайменше 12 будинків, у Лисичанську – 18, у Врубівці – 10 та будинок культури, у Золотому – три, у Нирковому, Миколаївці, Вікторівці – по два.

Також читайте: Робимо все, щоб стримати російський наступ на Сєверодонецьк, - Зеленський

Війська РФ увійшли на околиці Сєверодонецька, точаться важкі бої за Сєверодонецьк та Лисичанськ, - Гайдай 01
Війська РФ увійшли на околиці Сєверодонецька, точаться важкі бої за Сєверодонецьк та Лисичанськ, - Гайдай 02
Війська РФ увійшли на околиці Сєверодонецька, точаться важкі бої за Сєверодонецьк та Лисичанськ, - Гайдай 03
Війська РФ увійшли на околиці Сєверодонецька, точаться важкі бої за Сєверодонецьк та Лисичанськ, - Гайдай 04
Війська РФ увійшли на околиці Сєверодонецька, точаться важкі бої за Сєверодонецьк та Лисичанськ, - Гайдай 05

Очільник Луганщини також повідомив, що росіяни перекидають на Сєверодонецький напрямок боєприпаси та техніку у великій кількості.

За минулу добу відбито чотирнадцять атак ворога, знищено дві артилерійські системи, одинадцять одиниць бойової броньованої техніки та десять ворожих автомобілів.

Підрозділи протиповітряної оборони збили дві крилаті ракети та три БпЛА типу "Куб".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
Ріднесенькі наші Воїни !
Тримайтеся і бийте цю наволоч !
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30.05.2022 08:34
+9
Ну что бы не сглазить, так сказать, но по ходу кацапский "бобик" уже сдыхает
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30.05.2022 08:19
+9
Смердит псиной кацапской. Убрать.
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30.05.2022 08:24
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Не подскажете, какая у Гайдая зарплата? Постит одни и те же фотографии третий день...
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30.05.2022 08:18 Відповісти
Ну что бы не сглазить, так сказать, но по ходу кацапский "бобик" уже сдыхает
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30.05.2022 08:19 Відповісти
Арестович, ти?
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30.05.2022 08:58 Відповісти
Смердит псиной кацапской. Убрать.
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30.05.2022 08:24 Відповісти
Коротко

Ты безнадёжен))
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30.05.2022 08:28 Відповісти
это ж каким надо быть гением что бы не выехать из города в котором начинаются боевые действия, а потом попадать в сводки погибших гражданских
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30.05.2022 08:25 Відповісти
особливо це стосується присутності дітей в зоні бойових дій!
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30.05.2022 08:38 Відповісти
Не все в состоянии это сделать. Люди фактически нищие. На все нужно деньги.
Я знаю, сколько обходится "переселение".
Да и стариков не всегда можно уговорить. Ему уехать, бросит сад, тощо, равноценно потери жизни!
Ситуации разные бывают, не надо обобщать!
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30.05.2022 10:11 Відповісти
Ну это умничают пока сами не столкнуться , у нас знаю не одного который хотел выехать но уже просто не имели налички , что бы даже заплатить водителю за место в верещучкиных бесплатных эвакуационных автобусах
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30.05.2022 10:50 Відповісти
ага, а своим ходом не получается, потому что "ситуацию с бензином мы обязательно решим к концу мая". И вот наступает момент, когда выезжать - это уже даже бóльший риск, чем запереться дома в подвале...

А все потому, что "россия не нападьот, захід нагнітає"...
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30.05.2022 11:18 Відповісти
вы сами самое главное - люди не будут лезть в автобус который обстреливают рашисты.
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30.05.2022 13:16 Відповісти
Ну посмотри как рвут гармошки от радости сейчас, когда часть города захвачена - вот тебе и ответ. Они жрали украинскую гуманитарку в ожидании прихода рашистов.
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30.05.2022 13:28 Відповісти
Иногда с горечью думаю - А Украине и украинцам это надо гибнуть за этих проруZZких свиней! С самого начала ров на 1 км и жб стену 100 м в высоту и все под напряжение!
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30.05.2022 13:57 Відповісти
Ріднесенькі наші Воїни !
Тримайтеся і бийте цю наволоч !
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30.05.2022 08:34 Відповісти
Генерал Дмитро Марченко,позивний "Марчелло" учора дав інтерв'ю телеканалу Еспресо ...досить цікава розмова...
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30.05.2022 08:45 Відповісти
Но благодаря "єдиним новинам" основная масса населения видит только скабейчук и зелебобика
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30.05.2022 08:57 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть і дапомагайте нашим захисникам
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30.05.2022 10:15 Відповісти
Господи! Допоможи захисникам нашим!
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30.05.2022 12:15 Відповісти
 
 