Війська РФ увійшли на околиці Сєверодонецька, точаться важкі бої за Сєверодонецьк та Лисичанськ, - Гайдай. ФОТО

Війська РФ увійшли на околиці Сєверодонецька, вбито двох містян, п’ятьох поранено.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це стосується північно-східних та південно-східних околиць міста.

"Важкі бої за Сєверодонецьк та Лисичанськ. Ворог задіяв все можливе озброєння, застосовує авіацію. Втім, наші військові міцно тримають оборону, аби не допустити ворога вглиб країни. Російськими снарядами вбито двох сєверодончан, ще п’ятеро поранені. Більшість із них – жителі одного кварталу у старому районі міста. Вони готували їжу у дворі, коли раптом розпочався обстріл. Важких травм зазнали двоє мешканців Сиротиного. Всі поранені отримали домедичну допомогу і вже перебувають в лікарнях Донеччини", – повідомив Гайдай.

Як інформує очільник регіону, за 29 травня в Сєверодонецьку зруйновані щонайменше 12 будинків, у Лисичанську – 18, у Врубівці – 10 та будинок культури, у Золотому – три, у Нирковому, Миколаївці, Вікторівці – по два.

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Очільник Луганщини також повідомив, що росіяни перекидають на Сєверодонецький напрямок боєприпаси та техніку у великій кількості.

За минулу добу відбито чотирнадцять атак ворога, знищено дві артилерійські системи, одинадцять одиниць бойової броньованої техніки та десять ворожих автомобілів.

Підрозділи протиповітряної оборони збили дві крилаті ракети та три БпЛА типу "Куб".