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Anonymous заявили, що зламали урядові сайти Білорусі "за причетність до вторгнення в Україну"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Хакери групи Anonymous заявили, що зламали урядові сайти Білорусі "за причетність до вторгнення в Україну".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Anonymous.

"Масована атака Anonymous проти білоруського уряду за причетність до вторгнення в Україну. Усі їхні найбільші урядові вебсайти – офлайн", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Anonymous офіційно оголосили кібервійну російському хакерському угрупованню Killnet

Автор: Наталя Джума
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30.05.2022 08:30 Відповісти
Пачаму-то всегда думал, что там до сих пор дисковые телефоны у керавництва и пефораторные карты для памяти. Ну как-то раз, когда посмотрел один видеосюжет, где бульбенфюрер на фоне обосранных телят учит своих баранов как увеличить надои, а они конспектируют
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30.05.2022 08:33 Відповісти
нихера се, у них еще сайты есть. Как такое Бацька пропустил?
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30.05.2022 08:35 Відповісти
Дякуємо.
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30.05.2022 10:13 Відповісти
 
 