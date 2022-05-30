Anonymous заявили, що зламали урядові сайти Білорусі "за причетність до вторгнення в Україну"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Хакери групи Anonymous заявили, що зламали урядові сайти Білорусі "за причетність до вторгнення в Україну".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Anonymous.
"Масована атака Anonymous проти білоруського уряду за причетність до вторгнення в Україну. Усі їхні найбільші урядові вебсайти – офлайн", - йдеться в повідомленні.
JUST IN: Massive attack carried by #Anonymous against the Belarusian government for their complicity in the #Ukraine️ invasion. All their biggest government websites are #Offline. #OpRussia #OpBelarus #FreeUkraine pic.twitter.com/b358jRwPu2— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) May 29, 2022
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар30.05.2022 08:30 Відповісти Мені подобається 19
1sarmat
показати весь коментар30.05.2022 08:33 Відповісти Мені подобається 3
Eight Wonder 56eae116
показати весь коментар30.05.2022 08:35 Відповісти Мені подобається 6
Чайка Київ
показати весь коментар30.05.2022 10:13 Відповісти Мені подобається 3
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...