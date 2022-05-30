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Ворог завдав двох ракетних ударів по Одещині, влучив у розбиту колію непрацюючого мосту через Дністровський лиман, - ОК "Південь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вночі й на світанку по Одещині ворог знову завдав 2-х ракетних ударів.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Одеської міськради "Одеса.Офіційно".
"Відчайдушно продовжуючи руйнувати непрацюючий міст через Дністровський лиман, рашисти влучили в ту саму, розбиту раніше колію", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік. Постраждалих серед населення немає.
Одну ракету збито силами ППО.
Топ коментарі
+3 wittmann1980
показати весь коментар30.05.2022 09:10
+2 Ярослав Викторович
показати весь коментар30.05.2022 08:36
+2 Zalais Cilvecins
показати весь коментар30.05.2022 08:41
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после того как наши долбоебы либо предатели перестали уничтожать вражеские корабли и дали возможность козлинам закрепится на Змеином, теперь они хотят идти дальше.
собственно такая война на нашей территории с разрушением многих городов и убийствами сотен тысяч людей это уже очень плохие последствия деятельности разных деятелей (не только кацапов, и кацапы не безосновательно думали, что мы слабые и что наши друзья нас быстро сольют), многие из которых и сейчас продолжают свою деятельность.