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Ворог завдав двох ракетних ударів по Одещині, влучив у розбиту колію непрацюючого мосту через Дністровський лиман, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міст,дністровський,ліман

Вночі й на світанку по Одещині ворог знову завдав 2-х ракетних ударів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Одеської міськради "Одеса.Офіційно".

"Відчайдушно продовжуючи руйнувати непрацюючий міст через Дністровський лиман, рашисти влучили в ту саму, розбиту раніше колію", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ударною хвилею пошкоджено кілька приватних будинків неподалік. Постраждалих серед населення немає.

Одну ракету збито силами ППО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вранці українські військові знищили російську крилату ракету над Одещиною, - Братчук

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+3
У них какая то установка, в случае любых неудач на других фронтах надо херачить наш мост. Дебилы.
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30.05.2022 09:10
+2
Це вже шостий чи сьомий удар по тому самому мосту... кацапи рідкісні довбні
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30.05.2022 08:36
+2
No razve eta ploha ...
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30.05.2022 08:41
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Це вже шостий чи сьомий удар по тому самому мосту... кацапи рідкісні довбні
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30.05.2022 08:36 Відповісти
No razve eta ploha ...
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30.05.2022 08:41 Відповісти
Помста за Чорнобаєвку?🧐
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30.05.2022 08:55 Відповісти
Не варто недооцінювати ворога. В нас багато жартівників, які думають що ворог то в річку цілився, то в СТО. Насправді ж, на річках мости стоять, а СТО часто знаходяться поруч з залізничною колією. Очевидно ж, що то були промахи.
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30.05.2022 10:18 Відповісти
Где генерал Марченко, герой Николаева?
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30.05.2022 09:10 Відповісти
У них какая то установка, в случае любых неудач на других фронтах надо херачить наш мост. Дебилы.
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30.05.2022 09:10 Відповісти
Чого це не працюючий? Працює міст в дві сторони
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30.05.2022 09:57 Відповісти
Думают , что если напишут неработающий то кацапы по нему стрелять перестанут , а кацапы пишут ,что по этой дороге с Румынии идёт. ГСМ и её постоянно восстанавливают
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30.05.2022 10:57 Відповісти
кацапы тратят последние высокоточные ракеты, значит для них очень важно отрезать юг одесской области.
после того как наши долбоебы либо предатели перестали уничтожать вражеские корабли и дали возможность козлинам закрепится на Змеином, теперь они хотят идти дальше.
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30.05.2022 09:57 Відповісти
Иди в Генштаб и Пентагон, расскажи как воевать и не забудь рассказать как мост Крымский потопить при помощи комментаторов с интернета.
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30.05.2022 10:05 Відповісти
ага, тот всемогущий пентагон, который позорно проиграл войну в Афганистане и бросил своих союзников. и генштаб, который показательно не готовился к войне до войны.
собственно такая война на нашей территории с разрушением многих городов и убийствами сотен тысяч людей это уже очень плохие последствия деятельности разных деятелей (не только кацапов, и кацапы не безосновательно думали, что мы слабые и что наши друзья нас быстро сольют), многие из которых и сейчас продолжают свою деятельность.
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30.05.2022 23:35 Відповісти
Або це, або це спроба завадити експорту зерна у румунські порти. Або і те і інше.
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30.05.2022 10:09 Відповісти
Орки готовятся к прорыву на приднестровье. Там артиллерийские арсеналы. Видно снаряды у них заканчиваются. Хотят пополнить.
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30.05.2022 10:44 Відповісти
 
 