Окупанти перемістили з району Мелітополя в напрямку Василівки до 120 одиниць озброєння і військової техніки, - Генштаб ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог посилює позиції на запорізькому напрямку, переміщує озброєння та військову техніку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
"На Запорізькому напрямку окупанти посилили угруповання за рахунок переміщення з району міста Мелітополь у напрямку населеного пункту Василівка до 120 одиниць озброєння і військової техніки", - йдеться в повідомленні.
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