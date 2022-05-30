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Окупанти перемістили з району Мелітополя в напрямку Василівки до 120 одиниць озброєння і військової техніки, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,орки,окупанти,арміярф,рашисти

Ворог посилює позиції на запорізькому напрямку, переміщує озброєння та військову техніку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

"На Запорізькому напрямку окупанти посилили угруповання за рахунок переміщення з району міста Мелітополь у напрямку населеного пункту Василівка до 120 одиниць озброєння і військової техніки", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти проводять перегрупування військ і готують наступи на Слов’янськ з Ізюма та Лимана, - Генштаб ЗСУ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Вчора в Мелітополі був великий БАХ. Знов партизани.
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30.05.2022 08:46
+3
Это те Т-62 которые позавчера выгружали на станции Мелитополь. Лично видел как выгружали эти ржавые динозавры, с потрескавшейся резиной на катках
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30.05.2022 08:47
+3
Сегодня утром тоже знатно бабахнуло в центре города. Возле дома так называемого губернатора Балицкого .https://ria-m.tv/news/287931/v_melitopole_progremel_moschnyiy_vzryiv_(foto).html
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30.05.2022 08:51
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Це всього навсього один виліт тридцяти байрактарів.
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30.05.2022 08:43 Відповісти
150 млн євро? За 120 одиниць? Щось дорого ви порахували. Залиште Байрактари для кримських мостів,а з цим і Стугна розбереться охоче.
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30.05.2022 09:41 Відповісти
Утилізація металобрухту продовжуєтсья...
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30.05.2022 08:46 Відповісти
Вчора в Мелітополі був великий БАХ. Знов партизани.
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30.05.2022 08:46 Відповісти
Сегодня утром тоже знатно бабахнуло в центре города. Возле дома так называемого губернатора Балицкого .https://ria-m.tv/news/287931/v_melitopole_progremel_moschnyiy_vzryiv_(foto).html
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30.05.2022 08:51 Відповісти
Это те Т-62 которые позавчера выгружали на станции Мелитополь. Лично видел как выгружали эти ржавые динозавры, с потрескавшейся резиной на катках
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30.05.2022 08:47 Відповісти
они то динозавры но на них тратися наши снаряды чтобы уничтожить
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30.05.2022 08:53 Відповісти
там не только на катках резина потрескавшаяся-на гусеницах пальцы тоже резинометаллические-долго не проедут ,скорее всего их закапывать на развилке дорог будут ,делая крепость
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30.05.2022 10:26 Відповісти
на Запоріжжя орки повалили-де їх всіх там хоронити?
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30.05.2022 08:49 Відповісти
Це ті Т-62, що зняли з консервації. Хлопці їх вже "оформлюють". Чекаємо на Т-55. Потім Т-34 "деды воевали"...
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30.05.2022 08:52 Відповісти
Кошмар, ну що ж це таке... Лізуть і лізуть((
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30.05.2022 08:56 Відповісти
Потім легше буде робити демілітарізовану зону вздовж кордону в брянській, курській, бєлгородській, ростовській областях рашки. 150-200 км вглиб території рашкостану. Бо там вже майже не залишилось боєздатних частин. Всі - у нас зараз...
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30.05.2022 09:19 Відповісти
Уже есть видос, что едут эшелоном Т80
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30.05.2022 09:26 Відповісти
120 одиниць? 120 америкінських пострілів.
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30.05.2022 09:38 Відповісти
 
 