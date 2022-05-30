УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7094 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
855 6
війна (56174) діти (4401) офіс (54) воєнні злочини (1565)

Унаслідок агресії РФ в Україні загинули 243 дитини, понад 444 - поранено, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Станом на ранок 30 травня 2022 року більш ніж 687 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 243 дитини загинули та понад 444 поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 153, Київській - 116, Харківській - 109, Чернігівській - 68, Луганській - 52, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській – 15", - йдеться в повідомленні.

29 травня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом с. Миролюбівка Херсонського району Херсонської області загинула 9-річна дівчинка. Ще двоє дітей: 7-місячне немовля і 5-річна дівчинка зазнали поранень.

26 травня через обстріл військами РФ м. Лисичанськ Луганської області був поранений 16-річний підліток.

25 травня в результаті обстрілу с. Студенок Ізюмського району Харківської області зазнав поранення 3-річний хлопчик.

За даними ювенальних прокурорів, через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1888 закладів освіти. При цьому 180 з них зруйновано повністю.

Читайте: 5-місячне немовля та його батько загинули внаслідок російського обстрілу Харкова, - голова Нацполіції Клименко

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ослик сказал,что о вторжении рахи за год знал и что бы не сеять паники и не гробить экономику он ничего не делал.Люди расходный материал и не вечны в отличии от зеленых бумажек с великого будивныцтва
показати весь коментар
30.05.2022 08:58 Відповісти
Опередил. Но ничего, почти повторил тебя. Достал этот телемарафон, где из зеленского лепят героя нации на погубленных жизнях детей
показати весь коментар
30.05.2022 09:04 Відповісти
ЧОму? Готувалось виконать невідомі нам Оманські домовленості .

https://focus.ua/*******-novosti/495045-vpervye-s-2014-goda-minoborony-ne-zakazyzalo-ptrk-u-kb-luch-na-2022-god-video
показати весь коментар
30.05.2022 10:03 Відповісти
А ведь можно было спасти этих детей, но зеленский решил не проводить эвакуацию, дабы не нагнетать панику. В очередном признании о совершении государственной измены он сказал, что ещё год назад было известно о предстоящем вторжении. И?...
показати весь коментар
30.05.2022 09:01 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
показати весь коментар
30.05.2022 09:40 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2022 10:17 Відповісти
 
 