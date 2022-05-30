Унаслідок агресії РФ в Україні загинули 243 дитини, понад 444 - поранено, - Офіс генпрокурора

Станом на ранок 30 травня 2022 року більш ніж 687 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 243 дитини загинули та понад 444 поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 153, Київській - 116, Харківській - 109, Чернігівській - 68, Луганській - 52, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській – 15", - йдеться в повідомленні.



29 травня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом с. Миролюбівка Херсонського району Херсонської області загинула 9-річна дівчинка. Ще двоє дітей: 7-місячне немовля і 5-річна дівчинка зазнали поранень.



26 травня через обстріл військами РФ м. Лисичанськ Луганської області був поранений 16-річний підліток.



25 травня в результаті обстрілу с. Студенок Ізюмського району Харківської області зазнав поранення 3-річний хлопчик.



За даними ювенальних прокурорів, через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1888 закладів освіти. При цьому 180 з них зруйновано повністю.

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