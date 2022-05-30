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По Сумщині завдано двох авіаударів, ворог вів мінометний та артилерійський вогонь з території РФ, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,війна

З 00:00 до 8 ранку по території Сумської області ворог здійснив 4 обстріли прикордонних територій.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, два авіаудари завадно ракетами з території РФ по території Хотінської громади Сумського району.

"Шість "виходів" із реактивної системи залпового вогню з території Росії по території Сумського району. Близько 10 прильотів із САУ по території Білопільської громади Сумського району. Вогонь вели з території Росії", - зазначає Живицький.

Також він інформує, що близько 8 пострілів із міномету зафіксовано із території РФ по територіях Середино-Будської громади Шосткинського району.

"За попередніми даними, жертв немає, руйнування уточнюються", - резюмує Живицький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ввечері 29 травня окупанти обстріляли ракетами Сумщину та Харківщину

Автор: Ірина Дашківська
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відповіді немає, чекаємо наступних прильотів ...
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30.05.2022 09:07 Відповісти
Кацапия и все кацапы у людей могут вызывать только чувство брезгливости. Вылезшие прямо из ада, ожившие испражнения чертей.
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30.05.2022 09:15 Відповісти
Щось мало гине українців - відповідь давати зарано і там можуть постраждати мирні росіяни , а їх Зеленому офшорнику дуже шкода .
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30.05.2022 09:46 Відповісти
А чому ви так впевнені, що відповіді немає ?
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30.05.2022 10:07 Відповісти
А хто ж признається!
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30.05.2022 11:04 Відповісти
 
 