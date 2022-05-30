Армія РФ втратила велику кількість офіцерів середньої та молодшої ланки під час вторгнення в Україну, - розвідка Великої Британії
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Росія зазнала величезних втрат серед своїх офіцерів середньої та молодшої ланки під час вторгнення в Україну. Це призведе до подальшого зниження бойового духу армії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони Великої Британії у Twitter.
Як наголошується в повідомленні, командири бригад і батальйонів висуваються вперед назустріч небезпеці, бо вони несуть повну відповідальність за дії своїх підрозділів.
Точно так само молодшим офіцерам доводилося керувати тактичними діями найнижчого рівня, оскільки в армії бракує кадрів добре навчених і наділених повноваженнями унтер-офіцерів, які виконують цю роль у західних військах.
"Втрата значної частини молодого покоління професійних офіцерів, ймовірно, посилить поточні проблеми з модернізацією підходу до командування і управління", - наголошується в повідомленні.
Більше того, батальйонні тактичні групи (БТГ), які відтворюються в Україні з уцілілих частин з декількох підрозділів, найімовірніше, будуть менш ефективні через брак молодших командирів.
"З огляду на численні достовірні повідомлення про локальні заколоти серед російських військ в Україні, брак досвідчених командирів взводів і рот, які заслуговують на довіру, ймовірно, призведе до подальшого зниження бойового духу і збереження поганої дисципліни", - додали в Міноборони Британії.
Будь ласка, зачекайте...
Для б/м здорового орка єдиний спосіб заробити на щоденно поїсти це СА і ВМФ, інше воєнізоване держлайно, війна/гарячі точки.
Для самки орка і тої перспективи немає.
Смерть такого орка/самки лише зміцнює бюджет ********** оскільки не потребує виплат, навіть на поховання.
Росіяни вмирали в Прусії в Семилітній війні
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Росіяни вмирали в Лівії та Сирії
Зараз росіяни масово вмирають в Україні!
ЗДАЄТЬСЯ ЦІ ПРИДУРКИ ГОТОВІ ВИМЕРТИ ВЩЕНТ, АЛЕ НЕ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК У ВЛАСНОМУ ДОМІ!!!
Слава Украине !!!
Великого Мудака прутіна варто і похоронити ГРАНДІОЗНО...
россией правит банда, которая зарабатывает нефтедоллары.
Если главарь банды уничтожил банде всю прибыль - такой главарь больше банде не нужен! они его кокнут и выберут себе нового главаря, который сможет обеспечить им их прибыль!
Главарь ради собственного величия поставил на кон доходы банды. императором российской империи он, видиш ли, захотел стать!
У деда старческое слабоумие, нужно ставить нового президента!
Если они сейчас получают 1 млрд долларов в день, то потом начнут получать 0. А вся их мощь держится на их огромных деньгах. Если у них не будет мощи - народ их снесет.
Поэтому устранение путина - вопрос их выживаемости. Или они убьют путина, или народ убьет их.
Если примут нефтевое эмбарго- всё! путину смерть! начинайте отсчет!
Новый президент должен будет договориться с западом об отмене санкций и вывести войска с Украины. Он должен будет обьяснить народу,что захватывать крым - было ошибкой путина, и что есть международно-признанные границы государств.
Снесет... все что они могут, это снести деньги на боярку.
Нет там народа, там население.
Они говно будут есть, корешки сосать и всем будут довольны.
У Путина устроили танцы с бубнами в поддержку армии РФ - репортаж "взорвал" Сеть Российский пропагандистский государственный телеканал показал репортаж о шаманском обряде в помощь армии РФ в войне с Украиной. Шаманы из Хакасии провели обряд в поддержку российских вооруженных сил, участвующих в "спецоперации" на территории Украины. Они просили духа Тьмы не забирать их родственников, отправленных на войну. Канал "Россия-1", снявший об этом репортаж, заявил, что так выглядит "поддержка российской армии". Кадры с местными жителями, играющими в бубны, повеселили зрителей - теперь в Сети троллят репортаж и пропагандистские методы российских СМИ:
https://news.dialog.ua/252743_1653853479
- Я бачу - Вас сильно зацікавила ця картина? Якщо не секрет - чим саме? Палітрою фарб чи майстерністю виконання?
- Та ні ! Я в цьому нічого не тямлю ! Я просто рибалка От і дивлюся - он у тому краю затоки повинна непогано ловиться риба!"
Так і військовий - він повинен дивиться на оточуюче з точки зору ведення бою! А у нас командирів майбутніх вчать чому попало, але не елементарним діям в умовах ведення бою В 14-му році поставили блок-пост, щоб завадить можливості захоплення мосту через річку Так старший лейтенант, замість того, щоб поставить його на краю лісового масиву (за три кілометри перед мостом ( за спиною - три кілометри густого непрохідного лісу - аж до самої ріки і мосту Єдина асфальтована дорога -пряма як стріла , прорізає лісовий масив і прострілюється як стрілецькою зброєю так і протитанковою), розмістив блок-пост ЗА мостом! Прямо коло сільського магазину! Висміяв я його, а він очі вирячив: "А де ми їжу брать будемо?"
Ну а про кацапню і мови немає - там ще й природна тупість додається!
ХТО ПЕРЕМІГ ФАШИСТІВ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ?
відповідь-...