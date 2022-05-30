УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6312 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
7 330 26
армія РФ (13443) Велика Британія (3653) війна (56174) розвідка (3612)

Армія РФ втратила велику кількість офіцерів середньої та молодшої ланки під час вторгнення в Україну, - розвідка Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Росія зазнала величезних втрат серед своїх офіцерів середньої та молодшої ланки під час вторгнення в Україну. Це призведе до подальшого зниження бойового духу армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони Великої Британії у Twitter.

Як наголошується в повідомленні, командири бригад і батальйонів висуваються вперед назустріч небезпеці, бо вони несуть повну відповідальність за дії своїх підрозділів.

Точно так само молодшим офіцерам доводилося керувати тактичними діями найнижчого рівня, оскільки в армії бракує кадрів добре навчених і наділених повноваженнями унтер-офіцерів, які виконують цю роль у західних військах.

"Втрата значної частини молодого покоління професійних офіцерів, ймовірно, посилить поточні проблеми з модернізацією підходу до командування і управління", - наголошується в повідомленні.

Більше того, батальйонні тактичні групи (БТГ), які відтворюються в Україні з уцілілих частин з декількох підрозділів, найімовірніше, будуть менш ефективні через брак молодших командирів.

"З огляду на численні достовірні повідомлення про локальні заколоти серед російських військ в Україні, брак досвідчених командирів взводів і рот, які заслуговують на довіру, ймовірно, призведе до подальшого зниження бойового духу і збереження поганої дисципліни", - додали в Міноборони Британії.

Також читайте: Поведінка РФ свідчить про стрес від міжнародних санкцій, - розвідка Британії

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
Здихати невідомо за що-національна ідея кацапні.
показати весь коментар
30.05.2022 09:11
+10
Хороший кацап - это дохлый кацап.

Слава Украине !!!
показати весь коментар
30.05.2022 09:13
+10
от китайцев )))
показати весь коментар
30.05.2022 09:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кацапихи еще нарожают (с).
показати весь коментар
30.05.2022 09:09 Відповісти
от китайцев )))
показати весь коментар
30.05.2022 09:17 Відповісти
Здихати невідомо за що-національна ідея кацапні.
показати весь коментар
30.05.2022 09:11 Відповісти
А как же стиралки?
показати весь коментар
30.05.2022 09:35 Відповісти
3/4 орків ледь навчені грамоті на рівні дитини 2-3 класу незалежно від статі. Здатність щось зробити руками або змінити життя "0".
Для б/м здорового орка єдиний спосіб заробити на щоденно поїсти це СА і ВМФ, інше воєнізоване держлайно, війна/гарячі точки.
Для самки орка і тої перспективи немає.
Смерть такого орка/самки лише зміцнює бюджет ********** оскільки не потребує виплат, навіть на поховання.
показати весь коментар
30.05.2022 09:50 Відповісти
Росіяни вмирали у фінських болотах при Петрі І
Росіяни вмирали в Прусії в Семилітній війні
Росіяни вмирали на грецьких островах Середземного моря при Катерині ІІ
Росіяни вмирали під Аустерліцом і в Альпах при Олександрі І
Росіяни вмирали в Угорщині при Миколі І
Росіяни вмирали на Балканах в Російсько-турецьких війнах
Росіяни вмирали на завоюванні Бухари і Самарканда
Росіяни вмирали під Порт-Артуром і Ляоляном
Росіяни вмирали по усьому світу всю історію існування Радянського Союзу
Росіяни вмирали в Карабаху Придністров"ї Фергані після розвалу Союзу
Росіяни вмирали в Лівії та Сирії
Зараз росіяни масово вмирають в Україні!

ЗДАЄТЬСЯ ЦІ ПРИДУРКИ ГОТОВІ ВИМЕРТИ ВЩЕНТ, АЛЕ НЕ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК У ВЛАСНОМУ ДОМІ!!!
показати весь коментар
30.05.2022 10:18 Відповісти
Думаю,Буданов подтвердит данные английской разведки,а скорее всего что то новое уже разведал и сегодня доложится.
показати весь коментар
30.05.2022 09:11 Відповісти
Хороший кацап - это дохлый кацап.

Слава Украине !!!
показати весь коментар
30.05.2022 09:13 Відповісти
показати весь коментар
30.05.2022 09:16 Відповісти
Ілон Маск запропонував подібне...

Великого Мудака прутіна варто і похоронити ГРАНДІОЗНО...

показати весь коментар
30.05.2022 09:50 Відповісти
Может нефтевого эмбарго даже хватит чтобы путин остановил войну.
россией правит банда, которая зарабатывает нефтедоллары.
Если главарь банды уничтожил банде всю прибыль - такой главарь больше банде не нужен! они его кокнут и выберут себе нового главаря, который сможет обеспечить им их прибыль!
Главарь ради собственного величия поставил на кон доходы банды. императором российской империи он, видиш ли, захотел стать!
У деда старческое слабоумие, нужно ставить нового президента!
Если они сейчас получают 1 млрд долларов в день, то потом начнут получать 0. А вся их мощь держится на их огромных деньгах. Если у них не будет мощи - народ их снесет.
Поэтому устранение путина - вопрос их выживаемости. Или они убьют путина, или народ убьет их.
Если примут нефтевое эмбарго- всё! путину смерть! начинайте отсчет!
Новый президент должен будет договориться с западом об отмене санкций и вывести войска с Украины. Он должен будет обьяснить народу,что захватывать крым - было ошибкой путина, и что есть международно-признанные границы государств.
показати весь коментар
30.05.2022 09:27 Відповісти
Ага, разбежался.
Снесет... все что они могут, это снести деньги на боярку.
Нет там народа, там население.
Они говно будут есть, корешки сосать и всем будут довольны.
показати весь коментар
30.05.2022 09:39 Відповісти
Кацапы в стиле тупого недобитого ботоксного большевика поднимают "боевой дух", как умеют:

У Путина устроили танцы с бубнами в поддержку армии РФ - репортаж "взорвал" Сеть Российский пропагандистский государственный телеканал показал репортаж о шаманском обряде в помощь армии РФ в войне с Украиной. Шаманы из Хакасии провели обряд в поддержку российских вооруженных сил, участвующих в "спецоперации" на территории Украины. Они просили духа Тьмы не забирать их родственников, отправленных на войну. Канал "Россия-1", снявший об этом репортаж, заявил, что так выглядит "поддержка российской армии". Кадры с местными жителями, играющими в бубны, повеселили зрителей - теперь в Сети троллят репортаж и пропагандистские методы российских СМИ:

https://news.dialog.ua/252743_1653853479
показати весь коментар
30.05.2022 09:28 Відповісти
життя кацапів забирає не дух тьми , а українські Воїни Світла !
показати весь коментар
30.05.2022 09:38 Відповісти
Хмырь мавзолейный прислал пополнение...65 летних дедов рабZei...они спасут крысу... нацистов...
показати весь коментар
30.05.2022 09:28 Відповісти
С 1992 года в России производились опыты по вживлению в ген человека гена сибирского медведя. Целью опытов было выведение нового русского человека - медведоруса. Но, что-то пошло не так: опытная группа медведорусов после зимней спячки взбунтовалась, объявила себя сверхстадом и стала претендовать на чужие страны, земли, города и моря. В результате зачистки секретной биолаборатории всё поголовье медведорусов было усыплено и убито, а туши были помещены в подземное хранилище в районе вечной мерзлоты. Но, стремление одного из кремлевских высокопоставленных чиновников к наживе сделало свое гнусное дело: туши медведорусов были переработаны на мясокомбинате в паштет, закатанный в баночки с маркировкой "Русский мясной мир". Товар попал на столы рядовых россиян, вследствие чего значительная часть населения России заразилась вирусом под кодовым названием "имперская шиловжопка".
показати весь коментар
30.05.2022 09:29 Відповісти
Бутусов вчора говорив, що кацапи зосередились не на захопленні територій, вони зараз намагаються знищити нашу кадрову армію.
показати весь коментар
30.05.2022 09:31 Відповісти
І звідки він це знає ?
показати весь коментар
30.05.2022 09:54 Відповісти
Якщо набір в армію проводять через станції метро,то і рівень підготовки буде як у пасажирів, в нашому випадку в чорних мішках.
показати весь коментар
30.05.2022 09:38 Відповісти
Генерали не робляться з "піджаків" Щоб стать бойовим генералом (а не "паркетним"), треба пройти армію з "низів" - якщо не з солдатських, то хоча-б з курсантських Щоб мізки були настроєні по-воєнному Приведу аналогію: "Стоїть у картинній галереї чоловік і півгодини милується пейзажем, на якому зображена річка Підходить до нього екскурсовод:
- Я бачу - Вас сильно зацікавила ця картина? Якщо не секрет - чим саме? Палітрою фарб чи майстерністю виконання?
- Та ні ! Я в цьому нічого не тямлю ! Я просто рибалка От і дивлюся - он у тому краю затоки повинна непогано ловиться риба!"
Так і військовий - він повинен дивиться на оточуюче з точки зору ведення бою! А у нас командирів майбутніх вчать чому попало, але не елементарним діям в умовах ведення бою В 14-му році поставили блок-пост, щоб завадить можливості захоплення мосту через річку Так старший лейтенант, замість того, щоб поставить його на краю лісового масиву (за три кілометри перед мостом ( за спиною - три кілометри густого непрохідного лісу - аж до самої ріки і мосту Єдина асфальтована дорога -пряма як стріла , прорізає лісовий масив і прострілюється як стрілецькою зброєю так і протитанковою), розмістив блок-пост ЗА мостом! Прямо коло сільського магазину! Висміяв я його, а він очі вирячив: "А де ми їжу брать будемо?"
Ну а про кацапню і мови немає - там ще й природна тупість додається!
показати весь коментар
30.05.2022 09:45 Відповісти
Ні до якого зниження бойового духу не приведе. Щоб обкрадати залишені домівки та гвалтувати жінок і дітей багато бойового духу і не потрібно.
показати весь коментар
30.05.2022 10:05 Відповісти
то кривий переклад цензора - в оригіналі сказано про дальше зниження морального духу, що й призводить до гвалтувань та мародерства
показати весь коментар
30.05.2022 10:32 Відповісти
питання-якщо касаби так воюють-
ХТО ПЕРЕМІГ ФАШИСТІВ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ?
відповідь-...
показати весь коментар
30.05.2022 10:28 Відповісти
На московії давно нема офіцерів, є командири, які вилізли з болот швидше за рядових.
показати весь коментар
30.05.2022 11:57 Відповісти
 
 