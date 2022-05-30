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армія РФ (13443) війна (56174) Генштаб ЗС (4476) знищення (4076) техніка (1319) втрати (3818)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 30 350 осіб, 207 літаків, 174 гелікоптери, 1349 танків та 3282 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 30 травня втрати особового складу противника становлять приблизно 30 350 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 30 350 (+200) осіб ліквідовано,

танків  - 1349 (+11) од,

бойових броньованих машин - 3282 (+12) од,

артилерійських систем - 643 (+12) од,

РСЗВ  - 205 (+2) од,

засоби ППО  - 93 (+0) од,

літаків - 207 (+0) од,

гелікоптерів - 174 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 507 (+3),

крилаті ракети - 116 (+2),

кораблі /катери  - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2258 (+18) од,

спеціальна техніка  - 48 (+0).

Читайте також: На південному напрямку ЗСУ знищили ворожий командний пункт, 67 загарбників і російську техніку, - ОК "Південь".

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 30 350 осіб, 207 літаків, 174 гелікоптери, 1349 танків та 3282 броньованих машини 01

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Запорізькому напрямку. Дані уточнюються", - зазначили у Генштабі. 

Автор: Ірина Дашківська
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Радує збільшення кількості знищеної мокшанської арти.
Видно, що 155-ий калібр від наших союзників почав працювати!
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30.05.2022 09:32 Відповісти
Втрати ворожих артсистем останнім часом зросли
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30.05.2022 09:32 Відповісти
Війна переходить від кількості до якості. ЗСУ мають якісну зброю і компетентні кадри від рядового складу і до ...Тримайтесь і бережіть Україну
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30.05.2022 09:35 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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30.05.2022 09:39 Відповісти
Так мене порадували коменти)
все, пішла сітки плести!
ми вчора таку гігантську маскувальну сітку заплели, мабуть, цілу гаубицю накрити може)
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30.05.2022 09:39 Відповісти
@UA_Peacemaker

@UaPeacemaker

ВСТАНОВЛЕНО ОСОБЛИВО ЖОРСТОКОГО РОСІЙСЬКОГО КАТА Пам'ятаєте жахливе відео з рос.катами,яке ми поширювали з засторогою для"мишебратьев"і для "какіхразніц"ще в 2019р

ЧТОБЫ ПОНЯТЬ РУССКИХ, НАДО ПОСМОТРЕТЬ ЭТИ ВИДЕО
https://myrotvorets.news/chtoby-poniat-russkykh-nado-posmotret/

Довстановлено ще одного рос.ката з відео
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30.05.2022 09:39 Відповісти
Поздравляю с 30000 дохлых москалей , я так понимаю, это ещё 90000 без рук без ног , без головы . А протезы та , в расии не делают , от слова совсем , ну кроме, деревянные. Короче , прикольная у них жизнь, сплошные приключения
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30.05.2022 09:39 Відповісти
Это как же без ног? Лапти не на что надеть?
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30.05.2022 09:47 Відповісти
Нічого, будуть лаптями щі сьорбати
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30.05.2022 10:18 Відповісти
В Мелитополе прогремел взрыв в районе проживания местного гауляйтера30.05.2022, 9:26

Работают украинские партизаны?

В центре оккупированного украинского Мелитополя прогремел мощный взрыв в районе проживания гауляйтера Запорожской области от России - экс-нардепа Евгения Балицкого.

Об этом сообщает «РИА Мелитополь».

По информации СМИ, взрыв раздался в 7:50. У мелитопольцев, проживающих в районе улиц Героев Украины, Петра Дорошенко, Богдана Хмельницкого дрожали окна и стены в домах.

https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/5/30/500344/
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30.05.2022 09:45 Відповісти
На Херсонському і Запорізькому напрямку ЗСУ просунулись на 8-10 км.
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30.05.2022 09:50 Відповісти
Раненых крыс путлера в 2 раза больше...а это значит...почти 100 тысч крысо-нацистов путлера ушли из Украины навсегда... досрочный дембель навечно...
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30.05.2022 09:51 Відповісти
Дайошь пяцілєтку за трі ґода! Ура, тава ріщі! 🤬
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30.05.2022 13:40 Відповісти
РОССИЯНИ ДОЛЖНЫ УСТРАИВАТЬ ВЗРЫВЫ В ГОСУЧЕРЕЖДЕНИЯХ ЕСЛИ ХОТЯТ ЖИТЬ !!!
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31.05.2022 03:38 Відповісти
 
 