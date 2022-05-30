Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 30 350 осіб, 207 літаків, 174 гелікоптери, 1349 танків та 3282 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА
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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 30 травня втрати особового складу противника становлять приблизно 30 350 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.05 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 30 350 (+200) осіб ліквідовано,
танків - 1349 (+11) од,
бойових броньованих машин - 3282 (+12) од,
артилерійських систем - 643 (+12) од,
РСЗВ - 205 (+2) од,
засоби ППО - 93 (+0) од,
літаків - 207 (+0) од,
гелікоптерів - 174 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 507 (+3),
крилаті ракети - 116 (+2),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2258 (+18) од,
спеціальна техніка - 48 (+0).
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Запорізькому напрямку. Дані уточнюються", - зазначили у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Видно, що 155-ий калібр від наших союзників почав працювати!
Героям слава!!!
все, пішла сітки плести!
ми вчора таку гігантську маскувальну сітку заплели, мабуть, цілу гаубицю накрити може)
@UaPeacemaker
ВСТАНОВЛЕНО ОСОБЛИВО ЖОРСТОКОГО РОСІЙСЬКОГО КАТА Пам'ятаєте жахливе відео з рос.катами,яке ми поширювали з засторогою для"мишебратьев"і для "какіхразніц"ще в 2019р
ЧТОБЫ ПОНЯТЬ РУССКИХ, НАДО ПОСМОТРЕТЬ ЭТИ ВИДЕО
https://myrotvorets.news/chtoby-poniat-russkykh-nado-posmotret/
Довстановлено ще одного рос.ката з відео
Работают украинские партизаны?
В центре оккупированного украинского Мелитополя прогремел мощный взрыв в районе проживания гауляйтера Запорожской области от России - экс-нардепа Евгения Балицкого.
Об этом сообщает «РИА Мелитополь».
По информации СМИ, взрыв раздался в 7:50. У мелитопольцев, проживающих в районе улиц Героев Украины, Петра Дорошенко, Богдана Хмельницкого дрожали окна и стены в домах.
https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/5/30/500344/