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ЗСУ просунулися на деяких напрямках на півдні на 8-10 кілометрів, - радник глави МВС Денисенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина,техніка

На півдні України, на Херсонському і Запорізькому напрямках, наші захисники просунулися у середньому на 8-10 км.

Про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко сказав в ефірі українських телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На півдні України станом на вечір неділі можемо сказати, що на деяких напрямках, Херсонщині і Запоріжжі, ми просунулися у середньому на 8-10 кілометрів і ...вибили їх (загарбників. - Ред.) із цих населених пунктів", - сказав він.

Щодо Сєверодонецька, Денисенко зазначив, що на околицях міста точаться бої - "це найгарячіша точка зараз".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині зриває плани Росії, - Інститут вивчення війни

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+23
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30.05.2022 10:27
+22
там расплескалась синева по чернозему- утилизирут 11-ю ДШБ орков
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30.05.2022 10:28
+21
Спасибо за совет. Можно продвигаться, или вас подождать? Вместе продвинемся.

P.S. как же мне нравятся эти Диванные воины.
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30.05.2022 10:36
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Новости в СМИ идут с опозданием сутки (в лучшем случае) - трое.
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30.05.2022 10:26 Відповісти
там расплескалась синева по чернозему- утилизирут 11-ю ДШБ орков
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30.05.2022 10:28 Відповісти
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30.05.2022 10:27 Відповісти
Дай Бог!
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30.05.2022 10:45 Відповісти
Дайте ссылку на карту, пожалуйста!
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30.05.2022 10:52 Відповісти
https://deepstatemap.live/#7/48.959/33.409
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30.05.2022 11:04 Відповісти
Это другая карта. Не та что на скриншоте.
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30.05.2022 11:42 Відповісти
Ось ще карта https://liveuamap.com/
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30.05.2022 11:08 Відповісти
Так продвигайтесь, не ждите, что после захвата Северодонецка орки не перебросили все силы к вам на Юг.
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30.05.2022 10:27 Відповісти
Спасибо за совет. Можно продвигаться, или вас подождать? Вместе продвинемся.

P.S. как же мне нравятся эти Диванные воины.
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30.05.2022 10:36 Відповісти
Диванно-штурмові 😀😀😀
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30.05.2022 10:40 Відповісти
З Богом, рідненькі!
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30.05.2022 10:35 Відповісти
60ке успехов
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30.05.2022 10:37 Відповісти
Главное что бы с воздуха прикрыли,дальше есть районы где орков вообще нет,вот почему они и запаниковали.
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30.05.2022 10:45 Відповісти
 
 