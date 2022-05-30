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ЗСУ просунулися на деяких напрямках на півдні на 8-10 кілометрів, - радник глави МВС Денисенко
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На півдні України, на Херсонському і Запорізькому напрямках, наші захисники просунулися у середньому на 8-10 км.
Про це радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко сказав в ефірі українських телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На півдні України станом на вечір неділі можемо сказати, що на деяких напрямках, Херсонщині і Запоріжжі, ми просунулися у середньому на 8-10 кілометрів і ...вибили їх (загарбників. - Ред.) із цих населених пунктів", - сказав він.
Щодо Сєверодонецька, Денисенко зазначив, що на околицях міста точаться бої - "це найгарячіша точка зараз".
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P.S. как же мне нравятся эти Диванные воины.