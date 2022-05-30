Домовилися про термінове просування санкцій проти Росії, - Кулеба та Боррель провели телефонну розмову
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель обговорили реалізацію шостого пакета обмежень проти Росії та домовилися про термінове просування санкцій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба та Боррель повідомили у Twitter.
"Зателефонував Дмитру Кулебі перед Єврокомісією. ЄС продовжує сприяти доставленню військової допомоги. Домовилися про термінове просування санкцій", – написав Боррель.
Він додав, що лідери країн ЄС обговорять засоби підтримки експорту сільгосппродукції з України, а також вплив російської агресії на глобальну продовольчу безпеку.
Кулеба повідомив, що вдячний Боррелю за готовність до подальшої мобілізації військової допомоги для України.
"Обговорили складності реалізації 6-го пакета санкцій ЄС. Необхідно якнайшвидше затвердити, включно з нафтовим ембарго", – написав глава МЗС.
Кулеба додав, що продовольча безпека також залишається у центрі уваги.
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Путін постійно втручається в вибори в Європі. Він фінансує партії, які прагнуть розвалити Європу! Тільки в єдності сила Європи. Якщо Європа розвалиться - то росія потім унічтожить всі ці європеські країни по одному.
Росія вже воює проти європи, але поки що не гарячою війною!
Росія втручається в вибори в Європі за рахунок європейських же грошей, за рахунок грошей, які вона получає за енергоносії!
Росія купила корупціонера орбана, тепер цей корупціонер блокує всі рішення європи! і тепер путін може управляти європою за рахунок права вето, яке має його агент орбан! Європі це подобається? І це робиться за європейські ж гроші!
Ембарго на російськи вуглеводні потрібно і Європі теж! Росія получає від європи гроші за енергопродукти, а потім за ці гроші проти європи і воює!