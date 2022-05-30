У НАТО більше нема обмежень для розміщення військ у Східній Європі, - заступник генсека Джоане

Після нападу Росії на Україну НАТО більше не пов'язаний з минулими зобов'язаннями утримуватися від розгортання своїх сил у Східній Європі.

Про це заявив заступник генерального секретаря Альянсу Мірча Джоане, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За його словами, своїм вторгненням в Україну Москва "позбавила будь-якого змісту" Основоположного акту НАТО-Росія і припинила діалог з Альянсом.

Відповідно до договору 1997 року, покликаного перезавантажити відносини між Росією та Альянсом, обидві сторони погодилися працювати над "запобіганням будь-якому потенційно загрозливого нарощування звичайних озброєнь у узгоджених регіонах Європи, включаючи Центральну та Східну Європу".

"Вони ухвалили рішення, у якому взяли на себе зобов'язання не нападати на сусідів, що вони роблять, і проводити регулярні консультації з НАТО, чого вони не роблять. Тому я думаю, що насправді цей установчий акт фактично не діє через Росію", - сказав під час виступу у Вільнюсі Джоане.

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За його словами, Росія фактично відійшла від умов угоди 1997 року.

"Тепер ми не маємо обмежень, щоб мати міцні позиції на східному фланзі і гарантувати, що кожен квадратний дюйм території НАТО захищений Статтею 5 та нашими союзниками", - додав заступник генсека НАТО.

Джоане не повідомив подробиць про нове заплановане розгортання, але сказав, що очікує на "надійну, гнучку і стійку присутність".