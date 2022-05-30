У НАТО більше нема обмежень для розміщення військ у Східній Європі, - заступник генсека Джоане
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Після нападу Росії на Україну НАТО більше не пов'язаний з минулими зобов'язаннями утримуватися від розгортання своїх сил у Східній Європі.
Про це заявив заступник генерального секретаря Альянсу Мірча Джоане, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
За його словами, своїм вторгненням в Україну Москва "позбавила будь-якого змісту" Основоположного акту НАТО-Росія і припинила діалог з Альянсом.
Відповідно до договору 1997 року, покликаного перезавантажити відносини між Росією та Альянсом, обидві сторони погодилися працювати над "запобіганням будь-якому потенційно загрозливого нарощування звичайних озброєнь у узгоджених регіонах Європи, включаючи Центральну та Східну Європу".
"Вони ухвалили рішення, у якому взяли на себе зобов'язання не нападати на сусідів, що вони роблять, і проводити регулярні консультації з НАТО, чого вони не роблять. Тому я думаю, що насправді цей установчий акт фактично не діє через Росію", - сказав під час виступу у Вільнюсі Джоане.
За його словами, Росія фактично відійшла від умов угоди 1997 року.
"Тепер ми не маємо обмежень, щоб мати міцні позиції на східному фланзі і гарантувати, що кожен квадратний дюйм території НАТО захищений Статтею 5 та нашими союзниками", - додав заступник генсека НАТО.
Джоане не повідомив подробиць про нове заплановане розгортання, але сказав, що очікує на "надійну, гнучку і стійку присутність".
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1 Нато може поставити ракети біля кордонів росії.
2 Нато може використовувати українські аеродроми для атак по росії.
3 Нато буде стежить радіо локаційними засобами за територією росії.
Тепер фінляндія вступає в нато. І ці всі три речі можуть бути реалізовані з боку фінляндії.
Але чомусь путін не виступає проти приєднання до альянсу фінляндії, і не вводить туди війська.
Тому вже всім в світі зрозуміло, що вступ до нато України - це був лише прєдлог, щоб напасти на Україну. А справжня ціль війни - окупація України.
https://news.dialog.ua/252703_1653815252