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Новини За кордоном
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У НАТО більше нема обмежень для розміщення військ у Східній Європі, - заступник генсека Джоане

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нато

Після нападу Росії на Україну НАТО більше не пов'язаний з минулими зобов'язаннями утримуватися від розгортання своїх сил у Східній Європі.

Про це заявив заступник генерального секретаря Альянсу Мірча Джоане, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За його словами, своїм вторгненням в Україну Москва "позбавила будь-якого змісту" Основоположного акту НАТО-Росія і припинила діалог з Альянсом.

Відповідно до договору 1997 року, покликаного перезавантажити відносини між Росією та Альянсом, обидві сторони погодилися працювати над "запобіганням будь-якому потенційно загрозливого нарощування звичайних озброєнь у узгоджених регіонах Європи, включаючи Центральну та Східну Європу".

"Вони ухвалили рішення, у якому взяли на себе зобов'язання не нападати на сусідів, що вони роблять, і проводити регулярні консультації з НАТО, чого вони не роблять. Тому я думаю, що насправді цей установчий акт фактично не діє через Росію", - сказав під час виступу у Вільнюсі Джоане.

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За його словами, Росія фактично відійшла від умов угоди 1997 року.

"Тепер ми не маємо обмежень, щоб мати міцні позиції на східному фланзі і гарантувати, що кожен квадратний дюйм території НАТО захищений Статтею 5 та нашими союзниками", - додав заступник генсека НАТО.

Джоане не повідомив подробиць про нове заплановане розгортання, але сказав, що очікує на "надійну, гнучку і стійку присутність".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
Вот и славненько, ботоксная крыса добилась своих целей
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30.05.2022 10:41
+11
vot i slavno - vezite VSEH suda , mi gotovy vam predostavitj vostochnuju chastj strany dlja 1000 baz NATO.
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30.05.2022 10:40
+8
результат много ходов очка
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30.05.2022 10:43
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vot i slavno - vezite VSEH suda , mi gotovy vam predostavitj vostochnuju chastj strany dlja 1000 baz NATO.
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30.05.2022 10:40 Відповісти
Определись страной 😀 Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финландия - где?
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30.05.2022 11:12 Відповісти
KAZHDOMU
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30.05.2022 11:14 Відповісти
Вот и славненько, ботоксная крыса добилась своих целей
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30.05.2022 10:41 Відповісти
результат много ходов очка
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30.05.2022 10:43 Відповісти
Не прошло и 50 лет….
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30.05.2022 10:47 Відповісти
Мрії кремлівських шовіністів відносно базНАТО на кордонах здійснюються!!!))
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30.05.2022 10:48 Відповісти
озабоченость без обмежень!
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30.05.2022 10:50 Відповісти
путін казав, що нападає на україну, тому що вона хоче вступити в нато, а це шкідливо для росії по 3 причинам:
1 Нато може поставити ракети біля кордонів росії.
2 Нато може використовувати українські аеродроми для атак по росії.
3 Нато буде стежить радіо локаційними засобами за територією росії.

Тепер фінляндія вступає в нато. І ці всі три речі можуть бути реалізовані з боку фінляндії.

Але чомусь путін не виступає проти приєднання до альянсу фінляндії, і не вводить туди війська.

Тому вже всім в світі зрозуміло, що вступ до нато України - це був лише прєдлог, щоб напасти на Україну. А справжня ціль війни - окупація України.
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30.05.2022 10:51 Відповісти
Мета Московської орди,це анексія України та асиміляція українців до стану русскоязичной бидломаси,яка згодом розчиниться в більш чисельній русскоязичнной бидломасі росєян!!))
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30.05.2022 11:02 Відповісти
Простой ход вещей в Московии/России. Завоевать территорию, превратить там всех в себя, истребить оставшихся инакомислящих и пойти за следующим куском мира. Кто помнит "Старкрафт" - россияне, это человекоподобная разновидность расы Зергов.
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30.05.2022 11:21 Відповісти
и атакуют они как зерги - большой массой слабых юнитов. Бабы зергов еще нарожают, это дешевый ресурс...
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30.05.2022 11:29 Відповісти
Взагалі в цьому плані нам трохи пощастило. Адже своєю заявкою в нато фіни спростували вусь той маразм що несла раша
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30.05.2022 11:55 Відповісти
так і є. Але ж ми самі стали у позу жертви в 2019 році...
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30.05.2022 11:31 Відповісти
Реально для Московії Україна це наріжний камінь імперії, "Русского мира"!!!)))
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30.05.2022 11:41 Відповісти
Диктатор РФ Владимир Путин уже может быть мертв. Такие подозрения возникли у британской разведки MI6. Статьи о возможной кончине диктатора утром 29 мая выпустили крупнейшие британские СМИ The Mirror, The Sun, Daily Star, ссылаясь на источники в MI6. Руководство разведки не исключает, что бессменного президента РФ уже нет в живых, а его роль на публике играет двойник. Источники уверяют, что окружение диктатора в случае кончины Путина наверняка будет скрывать эту новость "неделями, если не месяцами", решая задачи по сохранению у власти.
https://news.dialog.ua/252703_1653815252
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30.05.2022 11:00 Відповісти
ja vse taki nadejus shto etot ubljudok dozhive do razvala evo reiha i povisnet na stolbe....
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30.05.2022 11:21 Відповісти
Даже если ***** сдох, этого мы не узнаем. Видосиков с ним еще хватит на годы "жизни". Двойники-тройники будут вести переговоры с миром, а потом власть уедет к Патрушеву, а "дедушку " отправят на "пенсию".
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30.05.2022 12:18 Відповісти
"Мрії" дрібного бункерного ***** збуваються!
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30.05.2022 11:01 Відповісти
 
 