5 856 7
Командування РФ тримає в заручниках родини окупантів, які воюють в Україні, - ГУР МО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Родинам офіцерів у західному військовому окрузі РФ заборонили залишати територію Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.
Зазначається, що у разі відмови окупантів від виконання бойових завдань, їхніх дружин та дітей погрожують переселяти в депресивні регіони Далекого сходу РФ.
"Командування західного військового округу вже наказало примусово виселити зі службових квартир кілька родин військовослужбовців 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони. Дружини вертолітників вирішили відпочити за кордоном, поки їхні чоловіки завдають ракетних та бомбових ударів по мирному населенню України на Слобожанському напрямку", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
bazil rejestrowyj
показати весь коментар30.05.2022 10:37 Відповісти Мені подобається 4
nav svargi
показати весь коментар30.05.2022 10:38 Відповісти Мені подобається 2
✘
Ivan Iktor
показати весь коментар30.05.2022 10:44 Відповісти Мені подобається 4
Alex Sav 8157c114
показати весь коментар30.05.2022 10:48 Відповісти Мені подобається 0
Viktor Orenich 534fb24a
показати весь коментар30.05.2022 12:58 Відповісти Мені подобається 0
Hectop Maxno
показати весь коментар30.05.2022 12:59 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...