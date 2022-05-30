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Командування РФ тримає в заручниках родини окупантів, які воюють в Україні, - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,росія,окупанти,арміярф

Родинам офіцерів у західному військовому окрузі РФ заборонили залишати територію Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

Зазначається, що у разі відмови окупантів від виконання бойових завдань, їхніх дружин та дітей погрожують переселяти в депресивні регіони Далекого сходу РФ.

"Командування західного військового округу вже наказало примусово виселити зі службових квартир кілька родин військовослужбовців 332 окремого вертолітного полку 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони. Дружини вертолітників вирішили відпочити за кордоном, поки їхні чоловіки завдають ракетних та бомбових ударів по мирному населенню України на Слобожанському напрямку", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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З 1918 року їх методи не змінились. Набір той самий
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30.05.2022 10:37 Відповісти
atlichno ! bolshe tresha !!! ubivaite vseh ***** - chem bolshe tem lutshe !!! sdohnite!!!
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30.05.2022 10:38 Відповісти
то вони за кордоном чи їм заборонили покидати росію, нічого не зрозуміло
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30.05.2022 10:44 Відповісти
а якщо ванятка блендер привезе? можна покидати? а якщо ванятку кусками привезуть?
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30.05.2022 10:48 Відповісти
І в нас чоловіків не випускають за кордон. Правда, не всіх. і що? Інформацію ГУР отримує, мабуть, із соцмереж.
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30.05.2022 12:58 Відповісти
Да пусть их в лагеря к якутам, там руских женщин любят.
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30.05.2022 12:59 Відповісти
 
 