Харківська ТЕЦ-5 зупиняє роботу та консервує обладнання через зростання ціни на газ

ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" (Харків) із 1 червня змушене зупинити діяльність та законсервувати обладнання у зв'язку з новими розцінками на газ, встановленими компанією "Нафтогаз Трейдинг".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"ТЕЦ-5 не може працювати за нинішньої цінової політики компанії "Нафтогаз Трейдинг", - наводить пресслужба слова голови правління ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" Олександра Мінковича.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" з 1 червня встановила для підприємств паливно-енергетичного комплексу нові розцінки на фіксовані обсяги газу, суттєво збільшивши їх: із 7,9 тис. грн до 29,4 тис. грн за тисячу кубометрів пального.

"Це зумовлює дуже важке становище для всієї вітчизняної генерації і, зокрема, унеможливлює діяльність Харківської ТЕЦ-5 у міжопалювальний та опалювальний періоди", - наголошують у пресслужбі.

Олександр Мінкович вкотре закликав чиновників вжити заходів, щоб не допустити зриву підготовки та старту нового опалювального сезону.

"Харківська ТЕЦ-5 завжди, незважаючи на виклики воєнного часу, працює на зміцнення стійкості та потужності Північної енергосистеми. Але сьогодні, разом із теплоенергетичною спільнотою України, ТЕЦ-5 змушена вкотре звернутися до чиновників. Почуйте та прислухайтеся до виробників та промисловців, тих людей, від яких залежить енергетична та економічна безпека України. ТЕЦ-5 неодноразово інформувала Міністерство енергетики та "Укренерго" про те, що підготовка та старт опалювального сезону під загрозою. Відповіді ми не отримали", - сказав Мінкович.

За його словами, обладнання, яке не підлягає використанню протягом 30 діб, має бути законсервованим. Простій у роботі тягне за собою втрату обігових коштів, зокрема передбачених для проведення чергового етапу ремонтної кампанії, та порушення договорів із підрядними ремонтними організаціями.

"Непідготовлене обладнання не може бути запущене в дію після закінчення міжопалювального періоду. А значить, старт та проходження опалювального сезону теж під питанням. Вітчизняна генерація, як ніколи, потребує підтримки держави, чітких, зрозумілих, лояльних механізмів роботи. Але натомість змушена страждати від перешкод та постійних цінових стрибків із боку газопостачальної організації", - зазначають у пресслужбі теплоелектроцентралі.

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