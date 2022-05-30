УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5467 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
5 653 20
газ (2584) ТЕЦ (99) Харківщина (4256)

Харківська ТЕЦ-5 зупиняє роботу та консервує обладнання через зростання ціни на газ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тец,харківська

ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5" (Харків) із 1 червня змушене зупинити діяльність та законсервувати обладнання у зв'язку з новими розцінками на газ, встановленими компанією "Нафтогаз Трейдинг".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"ТЕЦ-5 не може працювати за нинішньої цінової політики компанії "Нафтогаз Трейдинг", - наводить пресслужба слова голови правління ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" Олександра Мінковича.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" з 1 червня встановила для підприємств паливно-енергетичного комплексу нові розцінки на фіксовані обсяги газу, суттєво збільшивши їх: із 7,9 тис. грн до 29,4 тис. грн за тисячу кубометрів пального.

"Це зумовлює дуже важке становище для всієї вітчизняної генерації і, зокрема, унеможливлює діяльність Харківської ТЕЦ-5 у міжопалювальний та опалювальний періоди", - наголошують у пресслужбі.

Олександр Мінкович вкотре закликав чиновників вжити заходів, щоб не допустити зриву підготовки та старту нового опалювального сезону.

"Харківська ТЕЦ-5 завжди, незважаючи на виклики воєнного часу, працює на зміцнення стійкості та потужності Північної енергосистеми. Але сьогодні, разом із теплоенергетичною спільнотою України, ТЕЦ-5 змушена вкотре звернутися до чиновників. Почуйте та прислухайтеся до виробників та промисловців, тих людей, від яких залежить енергетична та економічна безпека України. ТЕЦ-5 неодноразово інформувала Міністерство енергетики та "Укренерго" про те, що підготовка та старт опалювального сезону під загрозою. Відповіді ми не отримали", - сказав Мінкович.

За його словами, обладнання, яке не підлягає використанню протягом 30 діб, має бути законсервованим. Простій у роботі тягне за собою втрату обігових коштів, зокрема передбачених для проведення чергового етапу ремонтної кампанії, та порушення договорів із підрядними ремонтними організаціями.

"Непідготовлене обладнання не може бути запущене в дію після закінчення міжопалювального періоду. А значить, старт та проходження опалювального сезону теж під питанням. Вітчизняна генерація, як ніколи, потребує підтримки держави, чітких, зрозумілих, лояльних механізмів роботи. Але натомість змушена страждати від перешкод та постійних цінових стрибків із боку газопостачальної організації", - зазначають у пресслужбі теплоелектроцентралі.

Читайте: Відновлено виробництво електричної енергії на Харківській ТЕЦ-5

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Зелень же обіцяла що всьо буде ОК. Знов збрехали.
показати весь коментар
30.05.2022 11:01
+10
Розмовляючи зе-голови з КабМіну ВЧОРА запевняли, що зростання ціни на газ не буде!
Адже вони добре знали, що зростання цін на газ пройшло ПОЗАВЧОРА!
показати весь коментар
30.05.2022 11:04
+6
Грабеж государства и населения продолжается
показати весь коментар
30.05.2022 10:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Грабеж государства и населения продолжается
показати весь коментар
30.05.2022 10:58 Відповісти
Зелень же обіцяла що всьо буде ОК. Знов збрехали.
показати весь коментар
30.05.2022 11:01 Відповісти
Розмовляючи зе-голови з КабМіну ВЧОРА запевняли, що зростання ціни на газ не буде!
Адже вони добре знали, що зростання цін на газ пройшло ПОЗАВЧОРА!
показати весь коментар
30.05.2022 11:04 Відповісти
то для фізосіб , для бізнесу з осені вже газ по 30-40 тисяч.
показати весь коментар
30.05.2022 11:14 Відповісти
От і виходить як з паливом до цього. Бізнес не може підняти тариф для кінцевого споживача, але бізнесу тариф підвищують вчетверо. Все через заборону підвищити тарифи до ринкових
показати весь коментар
30.05.2022 11:38 Відповісти
почти в 4 раза!!! в 3,7... !
показати весь коментар
30.05.2022 11:05 Відповісти
Соціалізм не працює.Наволоч зелена,не лізь до економіки,допоможи людям субсидіями і не руйнуй усе!!
показати весь коментар
30.05.2022 11:06 Відповісти
Саме так. Треба підвищувати тарифи, але допомагати субсидіями.
показати весь коментар
30.05.2022 11:23 Відповісти
Та це зрозуміло. Я не фахівець, але кажуть, що для індивідуальних бойлерів газових чи то електро не витримають ні розподільчі станції ні електромережі ящко взимку всі будуть топити та гріти воду. Ну з гарячою водою все зрозуміло, одночасно електробойлери у всіх одразу не включаються, а от опалення взимку буде працювати одразу у всіх.
показати весь коментар
30.05.2022 11:51 Відповісти
po idei....posle voini.... u vas dolzhen bytj BEZPLATNY gaz - rusnja vystavyt
показати весь коментар
30.05.2022 11:07 Відповісти
Харківська ТЕЦ-5 належить Авакову. Коломойський:"Зеленский - наша общая с Аваковым победа".
показати весь коментар
30.05.2022 11:10 Відповісти
Виталий Бурлук Перед тем как чушь писать нужно зайти в реестр. Авакова лишь бы прилепить?
показати весь коментар
30.05.2022 17:29 Відповісти
Що ще із циклу "Украине хана!!!" ти почув от скабєєвих?
показати весь коментар
30.05.2022 11:24 Відповісти
В Україні ж свого газу хватає.
показати весь коментар
30.05.2022 11:18 Відповісти
за 8 лет таки не перешелот дорогого газа... рыночная цена в европе сейчас 33-34 тыс. грн, И чинушы не продают и тем более не добывают газ, они как правило занимаются грабежом и коррупцией
показати весь коментар
30.05.2022 11:19 Відповісти
Жарьтє шашлікі
показати весь коментар
30.05.2022 11:35 Відповісти
відверте мародерство "зелені" під приводом війни. "зеленню" робиться все, аби спробувати розхитати ситуацію в середині країни. раптом "зникають" продукти, першої необхідності, щоб зчинити паніку і ажіотаж, а потім з'являються, по ціні в 2-3 рази дорожчій.
ну що, "хужє нє будєт"? маєте. бачили очі, що купували, тепер жеріть, хоч повилазьте
показати весь коментар
30.05.2022 13:33 Відповісти
 
 