Звільнений начальник СБУ Харківщини Дудін вимагає від Зеленського спростувати заяву про бездіяльність СБУ на початку війни. ВIДЕО

Роман Дудін твердить, що СБУшники боронили Харківщину від ворога, а звільнили його на замовлення недоброзичливців.

Про це Дудін написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Єдине за що мене можна покарати з початку війни - це те що я 24 видав зброю людям. Разом з тим вважаю, що якби я цього не зробив - Харків був би окупований", - написав він.

Дудін пише про "замовників зазначеної історії", маючи на увазі своє звільнення, та називає звинувачення надуманими. Він твердить, що готовий пройти перевірку на поліграфі.

Він також опублікував відео, зняте прихованою камерою. На ньому, за словами ексголови СБУ області, зафіксована розмова очільника ОВА Олега Синєгубова та начальника ГУ Нацполіції області Володимира Тимошка.

"Я думаю, і Вам буде цікаво подивитись на губернатора, який зізнається в тому, що він не впливає на процеси в регіоні, на начальника поліції, який згоден домовлятись із окупантом і його заступника, котрий дає інтерв’ю у формі із краденою кепкою на голові", - пише Дудін.

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Ексголова СБУ області додав, що не має "суїцидних ідей", і що подібні відео, отримані від "патріотично налаштованих громадян" будуть з’являтися і надалі.

"У зв’язку із викладеним прошу прилюдно спростувати викладену у Вашому зверненні інформацію стосовно бездіяльності керівництва Управління СБ України у Харківській області та вибачитись перед особовим складом зазначеної структури, яка має найвищі результати", - підсумував Дудін.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський звільнив Романа Дудіна з посади голови СБУ Харківської області. "Звільнив очільника Служби безпеки в області за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто. Які мотиви – правоохоронці з'ясують", - сказав президент.











