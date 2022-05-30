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Новини Політика України
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Зеленський (17387) СБУ (10007) звільнення (1511) Харківщина (4256)

Звільнений начальник СБУ Харківщини Дудін вимагає від Зеленського спростувати заяву про бездіяльність СБУ на початку війни. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Роман Дудін твердить, що СБУшники боронили Харківщину від ворога, а звільнили його на замовлення недоброзичливців.

Про це Дудін написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Єдине за що мене можна покарати з початку війни - це те що я 24 видав зброю людям. Разом з тим вважаю, що якби я цього не зробив - Харків був би окупований", - написав він.

Дудін пише про "замовників зазначеної історії", маючи на увазі своє звільнення, та називає звинувачення надуманими. Він твердить, що готовий пройти перевірку на поліграфі.

Він також опублікував відео, зняте прихованою камерою. На ньому, за словами ексголови СБУ області, зафіксована розмова очільника ОВА Олега Синєгубова та начальника ГУ Нацполіції області Володимира Тимошка.

"Я думаю, і Вам буде цікаво подивитись на губернатора, який зізнається в тому, що він не впливає на процеси в регіоні, на начальника поліції, який згоден домовлятись із окупантом і його заступника, котрий дає інтерв’ю у формі із краденою кепкою на голові", - пише Дудін.

Читайте: Зеленський звільнив главу СБУ Харківщини Дудіна

Ексголова СБУ області додав, що не має "суїцидних ідей", і що подібні відео, отримані від "патріотично налаштованих громадян" будуть з’являтися і надалі.

"У зв’язку із викладеним прошу прилюдно спростувати викладену у Вашому зверненні інформацію стосовно бездіяльності керівництва Управління СБ України у Харківській області та вибачитись перед особовим складом зазначеної структури, яка має найвищі результати", - підсумував Дудін.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський звільнив Романа Дудіна з посади голови СБУ Харківської області. "Звільнив очільника Служби безпеки в області за те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто. Які мотиви – правоохоронці з'ясують", - сказав президент.

Звільнений начальник СБУ Харківщини Дудін вимагає від Зеленського спростувати заяву про бездіяльність СБУ на початку війни 01
Звільнений начальник СБУ Харківщини Дудін вимагає від Зеленського спростувати заяву про бездіяльність СБУ на початку війни 02
Звільнений начальник СБУ Харківщини Дудін вимагає від Зеленського спростувати заяву про бездіяльність СБУ на початку війни 03
Звільнений начальник СБУ Харківщини Дудін вимагає від Зеленського спростувати заяву про бездіяльність СБУ на початку війни 04
Звільнений начальник СБУ Харківщини Дудін вимагає від Зеленського спростувати заяву про бездіяльність СБУ на початку війни 05
Звільнений начальник СБУ Харківщини Дудін вимагає від Зеленського спростувати заяву про бездіяльність СБУ на початку війни 06

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+99
Зеля хотів щоб людям ніхто не видавав зброю як було в Херсоні та Мелітополі
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30.05.2022 11:41
+84
Ось за те що видав зброю і звільнений.
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30.05.2022 11:39
+83
Зеленський був готовий до повної здачі України щоб стати губернатором малоросії, але народ проти
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30.05.2022 11:52
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Дружок, а ти взагалі в курсі, хто згідно Закону відповідальний за ТрО?


Міноборони пояснило, що згідно з законом "Про основи національного спротиву" Сили територіальної оборони формують військові, а не міська влада.
"А міські та сільські голови роблять свій внесок у забезпечення належної матеріальної бази. Мають бути приміщення, електрика, вода, тепло, чисті вулиці, вирішені інші супутні питання. І ми вдячні за підтримку, яка вже надається", - сказав міністр оборони Олексій Резніков.

Це так вони "осмикували" Кличка https://www.bbc.com/ukrainian/news-59807802
Відтак, або переадресуй свої закиди, або закрий свою пельку!
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30.05.2022 13:26 Відповісти
9 жовтня 2020

Лерос рассказал, что в СБУ существует "коррупционная кадровая вертикаль".

Лерос уточнил также, что "с целью организации системного механизма получения неправомерного вознаграждения и налаживания постоянного контроля над всеми теневыми потоками в различных сферах экономики государства, пользуясь особой близостью к председателю СБУ Ивану Баканову, Наумов выстроил устойчивую коррупционную кадровую вертикаль из приближенных к нему лиц".

Среди них, по версии нардепа:
в Харьковской обл. - Дудин Роман Владимирович;
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30.05.2022 12:35 Відповісти
пользуясь особой близостью к председателю СБУ Ивану Баканову, Наумов выстроил устойчивую коррупционную кадровую вертикаль?

Так может с Баканова и надо начинать?
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30.05.2022 13:04 Відповісти
баканов это бывший керивнык "студии квартал 95", дружбан детсва зеленского. Поставлен главой СБУ в 2019 году зеленским, с кучей нарушений, баканову пришлось давать звание лейтенанта, потому что к службе эта гнида не имела никакого отношения.

Начинать надо с зеленского.
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31.05.2022 11:51 Відповісти
Цікаве відео...Що з цього приводу скаже ОПа?
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30.05.2022 12:37 Відповісти
На мій погляд, начальник СБУ Харківщини, який в своєму дописі декілька разів використовує слово губернатор, має піти до суду і довести, що посада губернатора є не лише в рашці, а і в Україні, більш конкретно - на Харківщині. Жартую...
Не буде дивним, якщо кремлівський зомбоящик буде використовувати інфу від Р.Дудіна в своїх пропагандистських цілях.
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30.05.2022 13:04 Відповісти
А что сказала ОПа по вагнеровцам, а что по Чаусу, а что по пленкам по братца Ермака?
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30.05.2022 13:06 Відповісти
ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ «СЛУГА НАРОДА» УДРАЛ В РОССИЮ НАКАНУНЕ ВОЙНЫ

Упоминание Вадима Слюсарева исчезло с официального сайта партии власти.

Член партии "Слуга народа" и ОДИН ИЗ КУРАТОРОВ ПАРТИИ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Вадим Слюсарев 18 февраля уехал из Украины в Российскую Федерацию,

сообщает Украинская правда со ссылкой на данные базы российской пограничной службы, оказавшиеся в распоряжении редакции.

Так, по данным базы 18 февраля, Слюсарев въехал в Россию на авто через КПП "Нехотеевка".

В 2006-2012 годах Слюсарев был помощником народного депутата 5-го и 6-го созывов от «Партии регионов» Артема Пшонки.

Был причастен к формированию мажоритарщиков от «Слуги Народа» на парламентских выборах в 2019 году
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30.05.2022 13:35 Відповісти
Где расследование по Слюсареву???

ОДному ИЗ КУРАТОРОВ ПАРТИИ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ?

Который был
помощником народного депутата 5-го и 6-го созывов от «Партии регионов» Артема Пшонки.
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30.05.2022 13:45 Відповісти
Шо скаже ? про 2017 рiк - шо порошенко залишив зсу без 83 двигунiв ?
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30.05.2022 14:46 Відповісти
Клован - передаст
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30.05.2022 12:51 Відповісти
МЕНЯ ТОЖЕ УДИВЛЯЕТ ТОТ ФАКТ,ЧТО ДУДИН НЕ БОИТСЯ СКАНДАЛА. И ГОТОВ ДАЛЬШЕ БОРОТЬСЯ.А ДАЛЬШЕ БУДУТ ЖУРНАЛИСТЫ И ЕЩЕ ВИДЕО.
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30.05.2022 12:56 Відповісти
И начали жрать друг друга пауки.
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30.05.2022 13:07 Відповісти
А де ти побачив друг друга?
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30.05.2022 21:39 Відповісти
В том то и дело, что Дудин не убежал и не оправдывается.
Посмотрим что будет дальше
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30.05.2022 13:08 Відповісти
Якщо пам'ятаєте, то ще за місяць до війни Зеля молов що доведеться розпрощатися з Харковом. Каза наче Харків рузькоязічній город і ми з тим нічого не можемо зробити. Дослівно не пам'ятаю але в своїй башці він те вже зробив
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30.05.2022 13:17 Відповісти
Зеленский: Оккупация Харькова может быть целью России

Цей матеріал також доступний українською

21.01.2022, 12:36

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Владимир Зеленский (Фото - пресс-служба президента)
Россия первым делом атакует русскоязычные регионы и может оккупировать Харьков, если пойдет на вторжение в Украину, говорит Зеленский

Если Россия начнет новое вторжение в Украину, то первым делом нацелится на русскоязычные регионы, в частности может попытаться оккупировать Харьков. Об этом в интервью The Washington Post заявил президент Владимир Зеленский.
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30.05.2022 18:43 Відповісти
Начальник Управления СБУ в Харьковской области о "прослушке", диверсантах и спецоперациях

Как вы относитесь к декоммунизации? До сих пор «живой» вопрос, так как еще идут суды по Маршала Жукова и по другим объектам топонимики. Какое ваше отношение?

Опять же, очень многогранный вопрос. Я вступил в боевые действия в 2014 году. Начинал с Изюма, был на первом обмене пленных в Донецком аэропорту.

Мной была доставлена информация об участии кадыровских наемников после первого штурма аэропорта. Было доказано прямое вмешательство России.

Когда попадаешь в зону проведения боевых действий, то понимаешь, что все очень неоднозначно. Там нет черного и белого. Но после 2014 года произошла переоценка ценностей. Это моя страна, вас сюда никто не звал. Они совсем стали не "братья". Может пройдет 90 лет, и все измениться, но пока я такой перспективы не вижу. Я как сотрудник спецслужбы прекрасно понимаю, что коммунистическая идея - это элемент гибридной войны со стороны РФ. Здесь я двумя руками за.

https://www.057.ua/news/2954792/my-ne-spiony-a-matematiki-nacalnik-upravlenia-sbu-v-harkovskoj-oblasti-o-prosluske-diversantah-i-specoperaciah
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30.05.2022 13:26 Відповісти
Начальник Управления СБУ в Харьковской области о "прослушке", диверсантах и спецоперациях


Когда попадаешь в зону проведения боевых действий, то понимаешь, что все очень неоднозначно. Там нет черного и белого. Но после 2014 года произошла переоценка ценностей.

Это моя страна, вас сюда никто не звал. Они совсем стали не "братья".

Может пройдет 90 лет, и все измениться, но пока я такой перспективы не вижу.
Я как сотрудник спецслужбы прекрасно понимаю, что коммунистическая идея - это элемент гибридной войны со стороны РФ. Здесь я двумя руками за.

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30.05.2022 13:28 Відповісти
Начальник Управления СБУ в Харьковской области о "прослушке", диверсантах и спецоперациях

Все пишут историю под себя, но за 30 лет в Украине нет ни одного единого учебника.

О том, что мы - украинцы, это наша земля.

Государственная политика за все годы нашей независимости была провальной в плане исторического наследия.

Нужно рассказывать это доступно и популярно детям с первых школьных уроков.

И вот тогда, лет через 20, мы получим поколение, которое будет внятно себя идентифицировать.

https://www.057.ua/news/2954792/my-ne-spiony-a-matematiki-nacalnik-upravlenia-sbu-v-harkovskoj-oblasti-o-prosluske-diversantah-i-specoperaciah
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30.05.2022 13:31 Відповісти
Зе-шобла накерувала...



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30.05.2022 13:37 Відповісти
Zе - влада.
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30.05.2022 23:26 Відповісти
Начальник Управления СБУ в Харьковской области о "прослушке", диверсантах и спецоперациях

Интервью Дудина от 2 грудня 2020 р

https://www.057.ua/news/2954792/my-ne-spiony-a-matematiki-nacalnik-upravlenia-sbu-v-harkovskoj-oblasti-o-prosluske-diversantah-i-specoperaciah
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30.05.2022 13:40 Відповісти
а коли призначав, був добрий? ну так, тоді дружині подарунки надсилали мільйонами доларів, а зараз обурився, та бенін клоун ще в 19 сказав своїй шоблі, - що ви ніхто, т. ч. хавай мовчки, патріот.)))
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30.05.2022 13:57 Відповісти
Ужвій це вул. Наталії Ужвій крайня вулиця на Північній Сатлтівці за якою колгоспні
поля і окружна дорога.
Я казав що Зе і Зе влада це рускій мір адаптований для України ??
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30.05.2022 14:14 Відповісти
Боневтік обіцяв окупацію Харківа і через "таких" не дотримав слова перед Ху*лом.
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30.05.2022 14:21 Відповісти
Мабуть так - Південь вже здав, СБУ півдня України спокійно собі виїхали заздалегідь,
чекав того ж від Харкова, бо Харків це не останнє місто на Сході України.
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30.05.2022 14:49 Відповісти
ВІН ДУМАВ ЩО БУДЕ ДЕСЬ ТАК - ЗДАНИЙ ПІВДЕНЬ І ЗДАНА ПІВНІЧ,
А ДОНБАС І ТАК ЗРОЗУМІЛО

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30.05.2022 14:41 Відповісти
Не знаю що на харківщині, а те що з херсонщини повтікали всі - і губернатор, і СБУшнік і голова поліції, писали вже багато… і щось не чутно за реакцію янелоха боневтіклого…
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30.05.2022 15:01 Відповісти
Їм вже приготовлені, а може видані нагороди, лічно від ху"ла.
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30.05.2022 15:22 Відповісти
Зелений офшорник своїх не кидає .
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30.05.2022 16:07 Відповісти
Зелений офшорник своїх не кидає .
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30.05.2022 16:08 Відповісти
А еще Помню как Ромины службисты гонялись за старушками с семочками, Бизнесменами и порохом.
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30.05.2022 15:01 Відповісти
молодец Дудин!! Побольше этого гавняного компромата на безмозглых слуг народа!! Вот так они ***** и херсон с мелитополем сдали за один день!!! Вояки хреновы!! Зато сегодня эти долбодятлы,едут по всем фронтам, рассказывают какие они умные и позируют на всех фото и Каналах ТВ и одновременно прося
милостыню у всего мира!!!! Рукожопые и безмозглые!!! За пол -года знали что россия нападёт на Украину и ни хрена для защиты государства не сделали!! ... Зато против порошенко работаю всё СБУ и прочая административная хрень!!! Поменяли Нептуны, Громы , ОЛЬХу, корсары м Стугны, танки ,Бтры и броники для нашей для армии на долбанный асфальт на дороги, хочу посмотреть путину в глаза и "треба перестать стрелять"!!! Маразм!!
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30.05.2022 15:03 Відповісти
Додати просто нічого .
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30.05.2022 16:05 Відповісти
Наркоманська зелена гнида, чекала орків з караваєм, а тут такий облом зробили Патріоти.
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30.05.2022 15:20 Відповісти
так что, ***** был прав, называя руководство наркоманами?
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30.05.2022 22:42 Відповісти
Ну судя по всему , если Харьков До сих пор Украинский , значит СБУ работает , функциональные обязанности выполняет , значит руководитель , Очень хороший А Зеленский , как обычно .........
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30.05.2022 15:21 Відповісти
Нет. Это значит что Харьков готовился к войне эти восемь лет. Так как по той же логике Зеленский великий фельдмаршал. Я про этого Дудина вообще ничего не слышал три месяца. В отличии от Синегубова.
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30.05.2022 15:28 Відповісти
Якщо всі розвідки "проспали" грандіозний напад Рашки, Херсон і Приазов'я просто здали, Чонгар розмінували, а Баканов не зрозуміло де був 2 місяці з початку війни, то це ніяким чином не може бути свідченням гарної роботи Буданова і Баканова, швидше навпаки.
Що Харків, що Київ не можливо взяти так просто, в новітній історії не було випадків захоплення міст-мільйонників. Рашисти 3 місяці Маріуполь захоплювали і то, яким способом.
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30.05.2022 15:35 Відповісти
Оружие раздать и узаконить надо было весной14г!
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30.05.2022 15:24 Відповісти
Виборцям ОПЗЖ і Шарія? Ті, хто пішов добровольцями на фронт, якось зброю отримали.
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30.05.2022 16:35 Відповісти
В першу чергу у Криму,де частин було до куя всім кр.татарам можна було і вибухівку і автомати видати для партизанської справи..
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30.05.2022 22:57 Відповісти
Чувствую , первым делом , надо менять козла Оманского , на Пашинского к примеру . три месяца большой войны , а производство Вiльхи до сих пор нет
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30.05.2022 15:26 Відповісти
Там же продовжує керувати очільник Укроборонпрому Гусєв , призначений Зеленським - тож остаточне знищення усієї оборонної промисловості не за горами.
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30.05.2022 15:58 Відповісти
Родной жабогадюкинг.
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30.05.2022 15:26 Відповісти
Редкий...редкий день проходит без того, что зеля не вступил в какое-нибудь говно... Но как величественно ! Какая красота актёрской подачи !
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30.05.2022 15:37 Відповісти
Таке враження що йому просто не вистачає розуму .
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30.05.2022 15:59 Відповісти
Таке враження що Зеленському просто не вистачає розуму .
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30.05.2022 16:01 Відповісти
Такий собі блогер Подоляка Юрій в розпачі заявляв: -" Нас снова предали! Было договорено - меры крупных городов сдадут город, как только российская армия к ним подойдет!"
Хіба тільки мери???
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30.05.2022 15:44 Відповісти
Загосп по любому відмажеться, його гідрант прикриває.
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30.05.2022 15:50 Відповісти
Тобто керівники СБУ тих міст, котрі здали свої міста без бою, Херсона, Мелітополя, до них у зеленої антиукраїнської шобли нема питань... А от до керівниів СБУ тих міст, котрі вистояли та дали москалям по хлєбалу, от цих треба зняти, бо схоже, вони у співпраці з нашими армійцями не дали виконати нашій п"ятій колоні з ОПи завдання московських кураторів по здачі всього південного сходу.
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30.05.2022 15:59 Відповісти
А от і дуже просте питання? Де та армія, де той правий сєктор, де ті свіободівці? аваков АУ!
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30.05.2022 16:11 Відповісти
Ти, певно, в запої був, або в комі? Ось тобі одне посилання - https://gordonua.com/news/war/komandir-batalona-svoboda-kuzyk-rossiyane-ne-mogut-vzyat-ukrainskie-goroda-poetomu-kak-v-alepo-prosto-ravnyayut-vse-doma-s-zemley-1610459.html , ось друге - https://www.youtube.com/watch?v=zitkpRP4oPE . Можеш долучитися. Хоча...
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30.05.2022 16:43 Відповісти
Причем тут Аваков???
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30.05.2022 17:43 Відповісти
Як при чому ? Бувших ментів не буває ! Цікаво що б на це відповів Москаль Генадій Генадійович ?
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30.05.2022 19:19 Відповісти
гєна москаль - рідкісна гнида! з випученими і бігаючими оченятами!
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30.05.2022 23:42 Відповісти
а у малоПИД,,,роского, бениного Нарко-Дегенерата к билетеру 95 квартала с липовым званием и фигуранту нескольких уголовных производств баканову нет вопросов??? например по поводу его протеже наумову, который сбежал за несколько дней до войны с базой сотрудников сбу???
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30.05.2022 16:47 Відповісти
Всі,хто вище коментував. Ви взагалі розумієте,що в країні війна?
Я вважаю,що такі чвари (новина)тільки шкодять країні в данний! час.
Шкода,просто шкода
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30.05.2022 16:57 Відповісти
А ти не путай чвари с преступлениями
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30.05.2022 17:45 Відповісти
А ви взагалі розумієте, що під час війни зрадників не можна терпіти навіть годину. Розберіться, як величезні території на Півдні були захоплені за три дні. Цим переймається зараз все суспільство, і що це було, як не зрада?
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30.05.2022 17:55 Відповісти
Странно Харьков нездали и отбили и вместо того что бы вручить награду "ЗЕ" за это еще опозорил и снял с должности.
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30.05.2022 17:06 Відповісти
Бубочка не вибачиться, бо як це "найвеличніший" буде вибачатись перед якимось генералом?
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30.05.2022 17:06 Відповісти
Йоу... Ще б я за це звільнення переживав...
В майбутьньому бути "звільненим Зеленським" - може бути найліпшою рекомендацією хоть де!
Ви зараз наодному щаблі стоїте з Василем Бурбою, який, я сподіваюсь, пісдя переобрання Зеленського, відновиться на роботі та всмажить ермаку та демченко такого смальця під дупу, шо їм буде дужє "прикро, за безцельно прожиті роки..."
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30.05.2022 17:10 Відповісти
Бурба був у зовнішній розвідці наче ... то як і чим він дасть ?? Це ж не Генпрокурор, наприклад.
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30.05.2022 21:37 Відповісти
Юрій Бутусов "Про 83 танкові двигуни, які були заарештовані ДБР в 2017 р. та опинилися згодом на приватних складах" хотілося б детальніше! Бо якщо, скласти докупи все що відомо про ДБР, це підрозділ ФСБ в Україні!
Схоже зельц готувався стати гауляйтером Новоросії, південь вдалося здати, а на півночі втрутилися ЗСУ та народ і зламали всі плани. Путін поліз вперед, бо ФСБ запевнило, що бійки не буде! Звідкіль така впевненість? Після провалу бліцкригу, 5 відділ ФСБ попадає під каток, а зелена пліснява побігла доганяти ЗСУ, щоб очолити.
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30.05.2022 17:43 Відповісти
Когда уже отбили Харьков, можно уже и своих ставить?
Делают зачистку для своих под послевоенные выборы ЗЄ на второй срок?

Потом вдруг окажется, что именно слуги спасли Украину?

Хотя кого угодно можно увидеть в ВСУ, кроме слуг.
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30.05.2022 17:53 Відповісти
Голосуйте за Зе - Кінець Епохи Бідності !!!
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30.05.2022 18:17 Відповісти
Интересно какой слоган будет к следующим выборам найвеличнішого?
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30.05.2022 19:23 Відповісти
Во всем виноват Пророшенко...
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30.05.2022 22:09 Відповісти
какой-то неправильный сбушник... оружие раздавал, оборону какую-то организовывал... правильные только в союзе с медведчуком на пороха дерьмо льют
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30.05.2022 19:39 Відповісти
Ось і полетіло лайно з вентилятора. І, впевнений, у цого Дудіна ще багато чого є в загашнику. Справжній СБУшник завжди має компромат на всіх від кого залежить.
Так що чекаємо продовження.
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30.05.2022 19:48 Відповісти
а в чем компромат? обычный треп начальства
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30.05.2022 20:40 Відповісти
нам показали только 6 минут,как предупреждение, а там много часов продолжения---и там может быть бомба, а не треп!
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30.05.2022 23:53 Відповісти
Та да, дуже багато співпадінь між реальними подіями і обмовками (по фрейду) зільоного припіздня.
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30.05.2022 20:43 Відповісти
А що очільники Херсонщини, в гних все гаразд, нє?
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30.05.2022 22:23 Відповісти
Чому дивуватись - типовий хід типового совкового переЗЕдента:

"шумиха, неразбериха, поиск виновных, наказание невиновных, награждение непричастных"

Думай-ТЕ у наперед, кого вибираєте своім гетьманом.
Або плач-ТЕ опісля.
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30.05.2022 22:29 Відповісти
Потрібно дуло згадати про Аугуста Піночета і арештувати запроданця Z.
А далі все пішло б за потрібним сценарієм - формування Війської Адміністрації з управління Україною. Це вкрай небезпечно лишати розумово-недоумкуватого Z, V, O на керівній посаді в
час страшної війни.
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30.05.2022 22:31 Відповісти
Руководство "сербало" каву в квартире одного известного народного депутата ОПЗЖ.
И кто это?
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30.05.2022 22:32 Відповісти
Зеленський, не можна так ковзати по поверхні!
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30.05.2022 22:59 Відповісти
Человек один из тех, что отстоял Харьков, а его по доносу уволили. Цирк уехал - клоуны остались.
Зеленая плесень, слившая юг и азовцев, продолжает пожирать страну.
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30.05.2022 23:16 Відповісти
Такое впечатление, что этого Дудина уволили за то, что Харьков не оккупирован.
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30.05.2022 23:31 Відповісти
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