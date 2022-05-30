Банки, біржі та страхові сервіси. ІТ-армія атакувала понад 800 російських ресурсів за тиждень, - Мінцифри

Українська ІТ-армія встановила рекорд, атакувавши більш ніж 800 російських онлайн-ресурсів минулого тижня.

Про це пресслужба Міністерства цифрової трансформації повідомила у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Цього тижня ІТ-армії вдалося встановити рекорд за кількістю атакованих російських онлайн-сервісів! Із 23 до 29 травня було атаковано більш як 800 російських онлайн-ресурсів", – йдеться в повідомленні.

Так, через кібератаки клієнти багатьох російських банків не змогли скористатися онлайн-банкінгом та здійснити фінансові операції зі смартфона.

Крім того, через атаки на мікрофінансові організації росіянам не вдалося взяти мікрокредити.

Не оминула українська IT-армія і російські біржі, яким для втримання натиску та продовження функціонування довелося відключати доступ за кордоном.

Також українські IT-спеціалісти атакували магазин застосунків RuStore, який є російським аналогом Google Play, запуск якого відбувся минулого тижня.

Крім того, атаки "поклали" онлайн-послуги зі страхування.

"Російські ЗМІ. Традиційно у вихідні росіянам було складніше вжити кремлівську пропаганду через кібератаки на сайти регіональних ЗМІ та телеканалів", – йдеться в повідомленні.

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