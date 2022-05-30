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Банки, біржі та страхові сервіси. ІТ-армія атакувала понад 800 російських ресурсів за тиждень, - Мінцифри

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

хакер

Українська ІТ-армія встановила рекорд, атакувавши більш ніж 800 російських онлайн-ресурсів минулого тижня.

Про це пресслужба Міністерства цифрової трансформації повідомила у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Так, через кібератаки клієнти багатьох російських банків не змогли скористатися онлайн-банкінгом та здійснити фінансові операції зі смартфона.

Крім того, через атаки на мікрофінансові організації росіянам не вдалося взяти мікрокредити.

Не оминула українська IT-армія і російські біржі, яким для втримання натиску та продовження функціонування довелося відключати доступ за кордоном.

Також українські IT-спеціалісти атакували магазин застосунків RuStore, який є російським аналогом Google Play, запуск якого відбувся минулого тижня.

Крім того, атаки "поклали" онлайн-послуги зі страхування.

"Російські ЗМІ. Традиційно у вихідні росіянам було складніше вжити кремлівську пропаганду через кібератаки на сайти регіональних ЗМІ та телеканалів", – йдеться в повідомленні.

Читайте: Українська ІТ-армія за тиждень атакувала понад 400 російських онлайн-ресурсів: ЗМІ, банки та продаж нерухомості, - Мінцифри

Автор: Наталя Джума
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Разом до Перемоги, це і голоси захисників про проблеми при веденні війни і проблеми які несе некомпетентний уряд і проблеми з демократією. Разом до Перемоги і ніяких договорняків з боку єрмака, Земля України не ділиться, вона єдина і кордони нерушимі.
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30.05.2022 12:09 Відповісти
а ще донедавна лише вони таким займалися...тепер можна очікувати отвєток і по казармах в росії, і по підстанціях і нафтобазах...
а можна і самим започаткувати об,єкти, не лишеш відповідати тим самим
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30.05.2022 12:13 Відповісти
І шо? Скільки орків замочили? Які втрати орків?
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30.05.2022 12:19 Відповісти
Сайт ban-dera.com помогает ддосить сайты орков, оставить сайт включенным в браузере и программа сделает вме сама, выбрать колличество атакуемых сайтов и колличество потоков и любуемся своей работоц, подключаемся, разом до перемоги!!!
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30.05.2022 12:23 Відповісти
Хунта ставить лайк
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30.05.2022 13:18 Відповісти
...а также мінцифри атаковала аккаунт Порошенка в дие, чтобы у него "QR-код не считывался", чтобы не дай бог он не выехал на саммит НАТО.

Мистер Хвьодоров будет извиняться или так сойдет?
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30.05.2022 12:42 Відповісти
Зважте, що на саміті НАТО слова Порошенка мають велику вагу, і майбутні не поставлені системи озброєння та відповідно смерті українських військових будуть на совісті головного Зебіла країни.
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30.05.2022 13:17 Відповісти
лучше б по конторе *********** прошлись и моцбирже...
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30.05.2022 13:09 Відповісти
мій пк цілодобово ддосить рашистів вже 2 тижні . Приєднуйтесь! https://ban-dera.com
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30.05.2022 13:11 Відповісти
Никогда такого нЕ было и вот, ОПЯТЬ....
Ю.Б.- денЬги любят тишину, зачем такую информацию в открытый доступ?!
Пусть помаются,узнавая причину. Держите кАрту в рукавЕ.....
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30.05.2022 13:38 Відповісти
 
 