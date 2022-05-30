Банки, біржі та страхові сервіси. ІТ-армія атакувала понад 800 російських ресурсів за тиждень, - Мінцифри
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Українська ІТ-армія встановила рекорд, атакувавши більш ніж 800 російських онлайн-ресурсів минулого тижня.
Про це пресслужба Міністерства цифрової трансформації повідомила у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Так, через кібератаки клієнти багатьох російських банків не змогли скористатися онлайн-банкінгом та здійснити фінансові операції зі смартфона.
Крім того, через атаки на мікрофінансові організації росіянам не вдалося взяти мікрокредити.
Не оминула українська IT-армія і російські біржі, яким для втримання натиску та продовження функціонування довелося відключати доступ за кордоном.
Також українські IT-спеціалісти атакували магазин застосунків RuStore, який є російським аналогом Google Play, запуск якого відбувся минулого тижня.
Крім того, атаки "поклали" онлайн-послуги зі страхування.
"Російські ЗМІ. Традиційно у вихідні росіянам було складніше вжити кремлівську пропаганду через кібератаки на сайти регіональних ЗМІ та телеканалів", – йдеться в повідомленні.
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а можна і самим започаткувати об,єкти, не лишеш відповідати тим самим
Мистер Хвьодоров будет извиняться или так сойдет?
Ю.Б.- денЬги любят тишину, зачем такую информацию в открытый доступ?!
Пусть помаются,узнавая причину. Держите кАрту в рукавЕ.....