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РФ стягує війська і військову техніку до українського кордону в Курській області, - губернатор

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Росія почала стягувати війська і військову техніку в Курську область, що межує з Україною. Зокрема, до українського кордону російські військові підтягують артилерію і ракетні установки.

Про це заявив губернатор Курської області Роман Старовойт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медуза".

За його словами, в Курську область прибули і прибувають велика кількість особового складу Міноборони, додаткове озброєння у вигляді артилерійських і ракетних установок.

"Все направлено на те, щоб убезпечити мирну і творчу працю жителів Курської області, гарантувати безпеку життя і здоров'я", - додав Старовойт.

Також дивіться: Влада Курської області знов звинуватила Україну в обстрілі. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
щоб убезпечити мирну і творчу працю жителів Курської області, гарантувати безпеку життя і здоров'я", Джерело: https://censor.net/ua/n3344733 НУ НУ ВЫВЕРТ МОЗГА ВЕРНЕЕ ГУМУСА ЧТО ПЛЕСКАЕТЕСЯ В ЧЕРЕПНОЙ КОРОБКЕ ВСЕХ ******** КАЦАПОВ НАЧИНАЯ С *****.. МИР РАДИ КОТОРОГО НАДО УБИВАТЬ.. ******* логика...
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30.05.2022 12:37
+16
Хєр вам, а не "мирну і творчу працю".
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30.05.2022 12:37
+15
Значить, полізуть на Суми.

Штош! Ласкаво просимо,.... покійнички!
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30.05.2022 12:37
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Хєр вам, а не "мирну і творчу працю".
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30.05.2022 12:37 Відповісти
Значить, полізуть на Суми.

Штош! Ласкаво просимо,.... покійнички!
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30.05.2022 12:37 Відповісти
Не думаю, що полізуть. Загородження поставили, щоб артилерію охороняло. А от з артилерії будуть пуляти. Лізти на саму Сумщину не наважаться. Тим більше, коли зелена у повному розквіті. Ну і губєрнаторь пугают сосєдєй, щоб самому було не так страшно.
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30.05.2022 13:00 Відповісти
Накривати може будуть тепер частіше артою.
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30.05.2022 13:22 Відповісти
щоб убезпечити мирну і творчу працю жителів Курської області, гарантувати безпеку життя і здоров'я", Джерело: https://censor.net/ua/n3344733 НУ НУ ВЫВЕРТ МОЗГА ВЕРНЕЕ ГУМУСА ЧТО ПЛЕСКАЕТЕСЯ В ЧЕРЕПНОЙ КОРОБКЕ ВСЕХ ******** КАЦАПОВ НАЧИНАЯ С *****.. МИР РАДИ КОТОРОГО НАДО УБИВАТЬ.. ******* логика...
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30.05.2022 12:37 Відповісти
ну так "похлопайте" там трошки чимось... хай знають що їх тут не треба ))))
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30.05.2022 12:38 Відповісти
дебіл резніков за 2 дня до початку війни: Не бачимо жодної БТГ для атаки
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30.05.2022 12:39 Відповісти
він адвокат, а не військовий...
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30.05.2022 12:42 Відповісти
він один з блазнів з команди зе-блазня . дурний і самовпевнений .
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30.05.2022 12:53 Відповісти
И Резников, и Залужный тоже члены команды... стыдно писать...
Их назначение безусловно было утверждено ермаком.
Это же очевидно.
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30.05.2022 13:22 Відповісти
То якого дідька він робить на цій посаді?
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30.05.2022 12:53 Відповісти
він вважав,що перед вторгненням вони повинні вистроїтись у "свиню"
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30.05.2022 12:43 Відповісти
але ж вони по суті це й зробили?)
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30.05.2022 12:47 Відповісти
*********** бы всю эту срань...
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30.05.2022 12:42 Відповісти
Руйнуйте кляті магістралі в бік кордону. Фізично. Щоб знову колонами не зайщли. Нехай пішки. Щоб не було як з Куп'янськом - не зруйнували шляхи одразу (хоча Кашпіровський Арестович вихвалявся що вгадав напрям), а зараз ломають голову як накрити постачання артою.
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30.05.2022 12:43 Відповісти
Закидайте їх асфальтом
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30.05.2022 12:45 Відповісти
да, очередной раз убеждаюсь, зебилоид -это навсегда
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30.05.2022 13:13 Відповісти
777-мі вже під'їхали. Якщо щось, зможуть убезпечити мирну і творчу працю жителів курської області...
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30.05.2022 12:45 Відповісти
Свежее мясо для собак подвезли
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30.05.2022 12:46 Відповісти
Ну так х***ярте по козломордым нацистам не стесняйтесь.
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30.05.2022 12:46 Відповісти
Украинские десантники разгромили штурмовую группу 7 бригады оккупационной армии рашистов в Северодонецке Луганской области. Двое орков воины взяли в плен.
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30.05.2022 12:48 Відповісти
Ось так, під Харковом, блискавичним ударом, підрозділи ЗСУ, розсікли групу російських військ та вийшли на лінію державного кордону.

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30.05.2022 12:49 Відповісти
Пробачте, це ж карта не діпстейт?
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30.05.2022 13:00 Відповісти
Это новая карта? А ссылку на нее можно?
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30.05.2022 13:06 Відповісти
Виродки кацапські досі не розуміють, що їхня "мирна та творча праця" закінчилась, і далі ці потвори захлинуться від ненависті, яку вони породили до себе, від всього цивілізованого суспільства світу! Хто розпочав війну - той від неї і загине! І так буде! Слава Україні і ЗСУ!
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30.05.2022 12:50 Відповісти
Ну если зеленая банда все-таки вооружит местных хоть минимально, кроме своих басен о том, что "мы не наблюдаем признаков скорого вторжения"....
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30.05.2022 12:50 Відповісти
Пересрали що ЗСУ підуть в наступ?
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30.05.2022 12:50 Відповісти
Скорее всего, брешут, кацап всегда брешет.
Но не исключаю, что ФСБ шника гиркина наслушались...
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30.05.2022 13:27 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что чем больше будут ВСУ продвигаться на юге, тем больше кацапы будут кошмарить сервер...
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30.05.2022 12:51 Відповісти
Север
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30.05.2022 12:53 Відповісти
Оружие население сдало?Какая там ***** ************* принимала решение об изьятии трофеев у населения?
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30.05.2022 12:54 Відповісти
Ніхто нічого не здавав. Не розганяй морозов зраду.
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30.05.2022 13:01 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/25/7334609/ читай обдроч зеленая
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30.05.2022 14:01 Відповісти
хай готовят оборону Мухосранска
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30.05.2022 13:17 Відповісти
Здохніть творчі падлюки!
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30.05.2022 13:19 Відповісти
Відосики-гундосики, чергове велике крадівництво в голові, тепер вже з "панельками".
І це під час тяжкої, кривавої війни, яка ще не закінчена і невідомо як піде далі.



Gennady Korban

1 год ·

КИЕВ, СУМЫ, ЧЕРНИГОВ, ХАРЬКОВ - НЕОБХОДИМО СРОЧНО СТРОИТЬ ГЛУБОКУЮ ЭШЕЛОНИРОВАННУЮ ОБОРОНУ! МИНИРУЙТЕ СЕВЕРНЫЕ ГРАНИЦЫ!

ОТБРОСЬТЕ ИНТРИЖКИ И НЕ ТЕРЯЙТЕ ЗРЯ ВРЕМЯ, ПАРНИ!
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30.05.2022 13:22 Відповісти
Ага, будуть вони "строіти". Як тільки орки трохи відступили одразу почалася піар-компанія як перед виборами. Один забив весь телеефір говорящими головами, другий випустив всі свої ботоферми на інтернет ресурсах.
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30.05.2022 14:18 Відповісти
Вдарити по скупченню кацапів.Смерть кацапам!
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30.05.2022 13:26 Відповісти
"Ани не нападут - у них не сформирован ударный кулак" - говорил один мудак.
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30.05.2022 13:29 Відповісти
Так надо их щас херачить а не ждать когда они поползут в Украину.
Или величайший боится шо путин нападёт?
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30.05.2022 13:59 Відповісти
Підаруночки до них також летять, але мало... Бо їх і на фронті не вистачає...
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30.05.2022 16:48 Відповісти
 
 