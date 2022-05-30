РФ стягує війська і військову техніку до українського кордону в Курській області, - губернатор
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Росія почала стягувати війська і військову техніку в Курську область, що межує з Україною. Зокрема, до українського кордону російські військові підтягують артилерію і ракетні установки.
Про це заявив губернатор Курської області Роман Старовойт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медуза".
За його словами, в Курську область прибули і прибувають велика кількість особового складу Міноборони, додаткове озброєння у вигляді артилерійських і ракетних установок.
"Все направлено на те, щоб убезпечити мирну і творчу працю жителів Курської області, гарантувати безпеку життя і здоров'я", - додав Старовойт.
Топ коментарі
+19 VOLVO XC 70
показати весь коментар30.05.2022 12:37
+16 Роман Дузинкевич
показати весь коментар30.05.2022 12:37
+15 San Fenikss
показати весь коментар30.05.2022 12:37
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Будь ласка, зачекайте...
Штош! Ласкаво просимо,.... покійнички!
Их назначение безусловно было утверждено ермаком.
Это же очевидно.
КашпіровськийАрестович вихвалявся що вгадав напрям), а зараз ломають голову як накрити постачання артою.
Но не исключаю, что ФСБ шника гиркина наслушались...
І це під час тяжкої, кривавої війни, яка ще не закінчена і невідомо як піде далі.
Gennady Korban
1 год ·
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Или величайший боится шо путин нападёт?