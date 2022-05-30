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Боррель про нафтове ембарго для РФ: Переговори будуть важкими, але ми досягнемо згоди

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель сподівається, що Європейська рада нині погодить шостий пакет санкцій проти Росії, який включає ембарго на постачання нафти з РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Врешті ми досягнемо згоди. Ми маємо взяти до уваги обставини для кожного та прийняти рішення одноголосно. У неділю ввечері відбулися переговори, а також у понеділок зранку. Ми будемо продовжувати працювати. Думаю, що в другій половині дня понеділка ми будемо спроможні запропонувати главам держав та урядів погодження", - сказав Боррель.

Він зазначив, що одним із варіантів може бути заборона лише на постачання танкерної нафти, що надасть країнам, що не мають доступу до морських портів, додатковий час для вирішення об’єктивних проблем.

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"Ми маємо бути прагматичними: на замкнені на суходолі країни, такі як Угорщина, Чеська Республіка і Словаччина, припадає від 7 до 8 відсотків російського нафтового імпорту. Очевидно, що вони мають особливі труднощі. Але ми маємо рухатися вперед, шукаючи рішення, та надати їм більше часу для адаптації. Що означає 7 або 93, або 100 відсотків? Важливо знайти рішення, яке об’єднає всіх", - заявив Боррель.

Нагадаємо, за день до саміту представники ЄС не змогли домовитися про ембарго.

Автор: Ольга Лузан
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Та не перемайтеся, Угорщину ми самі відключемо за потреби
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30.05.2022 12:41 Відповісти
коли рак свісне? чи коли чмольц і жабоїд закохають в путлера з кадирковим
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30.05.2022 12:43 Відповісти
То есть Европа и дальше собирается финансировать геноцид украинцев? Я правильно понимаю?
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30.05.2022 12:53 Відповісти
Тобто і німці залишать собі нафту з труби,а всі валають що кляті *******
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30.05.2022 12:57 Відповісти
За цією шнягою стоїть Німеччина,в ******** на таке духу не вистачить!!))
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30.05.2022 13:00 Відповісти
ЕС ... либерум вето ... 😊

покупаешь одного Орбана и пару греков на здачу - вуаля, работа всей бюрократии союза парализована

то же самое с НАТО ... военный союз из 30 государтсв это оксюморон ... не может быть у стольких стран с разной географией и историей единой позиции и единых интересов .. это бред

Венгрия ... кто они для ЕС и НАТО? ... страна-пустышка ... полудохлая по европейским меркам экономика ... армия на совковом барахле
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30.05.2022 13:04 Відповісти
Згоди не вводити ембарго?
Краще знайдіть згоди вигнати цих довбнів *******
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30.05.2022 15:16 Відповісти
 
 