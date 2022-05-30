Боррель про нафтове ембарго для РФ: Переговори будуть важкими, але ми досягнемо згоди
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Високий представник ЄС Жозеп Боррель сподівається, що Європейська рада нині погодить шостий пакет санкцій проти Росії, який включає ембарго на постачання нафти з РФ.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
"Врешті ми досягнемо згоди. Ми маємо взяти до уваги обставини для кожного та прийняти рішення одноголосно. У неділю ввечері відбулися переговори, а також у понеділок зранку. Ми будемо продовжувати працювати. Думаю, що в другій половині дня понеділка ми будемо спроможні запропонувати главам держав та урядів погодження", - сказав Боррель.
Він зазначив, що одним із варіантів може бути заборона лише на постачання танкерної нафти, що надасть країнам, що не мають доступу до морських портів, додатковий час для вирішення об’єктивних проблем.
"Ми маємо бути прагматичними: на замкнені на суходолі країни, такі як Угорщина, Чеська Республіка і Словаччина, припадає від 7 до 8 відсотків російського нафтового імпорту. Очевидно, що вони мають особливі труднощі. Але ми маємо рухатися вперед, шукаючи рішення, та надати їм більше часу для адаптації. Що означає 7 або 93, або 100 відсотків? Важливо знайти рішення, яке об’єднає всіх", - заявив Боррель.
Нагадаємо, за день до саміту представники ЄС не змогли домовитися про ембарго.
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покупаешь одного Орбана и пару греков на здачу - вуаля, работа всей бюрократии союза парализована
то же самое с НАТО ... военный союз из 30 государтсв это оксюморон ... не может быть у стольких стран с разной географией и историей единой позиции и единых интересов .. это бред
Венгрия ... кто они для ЕС и НАТО? ... страна-пустышка ... полудохлая по европейским меркам экономика ... армия на совковом барахле
Краще знайдіть згоди вигнати цих довбнів *******