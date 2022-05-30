Війна буде довгою, агресивність дій РФ тільки зростатиме, варто продовжувати економічний тиск на РФ, - Боррель

Санкційний тиск на Росію варто збільшити, оскільки війна РФ проти України може значно затягнутися.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Ми повинні вистояти. Війна буде довгою, агресивність дій РФ буде тільки зростати. Ми повинні продовжувати забезпечувати Україну засобами для боротьби, а також чинити економічний тиск на Росію", - зазначив він.

Боррель наголосив, що "російська економіка вже починає зупинятися" і подальший санкційний тиск на Росію дозволить забезпечити Україні вигіднішу позицію на майбутніх мирних переговорах.

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