Війна буде довгою, агресивність дій РФ тільки зростатиме, варто продовжувати економічний тиск на РФ, - Боррель
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Санкційний тиск на Росію варто збільшити, оскільки війна РФ проти України може значно затягнутися.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.
"Ми повинні вистояти. Війна буде довгою, агресивність дій РФ буде тільки зростати. Ми повинні продовжувати забезпечувати Україну засобами для боротьби, а також чинити економічний тиск на Росію", - зазначив він.
Боррель наголосив, що "російська економіка вже починає зупинятися" і подальший санкційний тиск на Росію дозволить забезпечити Україні вигіднішу позицію на майбутніх мирних переговорах.
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Будь ласка, зачекайте...
Бо, на разі, кацапстанія отримує набагато більше валюти від продажу аніж витрачає валюту. Тобто, економіка поки що навіть дуже сильна.
А всі ті хто залишився без роботи їх заберуть по контракту на війну і вони не будуть створювати жодних проблем вдома.
Думаю, що багато хто з вас знає який надешевший і найкращий компютер у світі? Звичайно - це людина. В кацапстанії гарматного мяса є багато, а наших військових є замало. І зброї наразі нормальної і серйозної нам не дали.
Так що Боррель - менше слів а більше діла.
Наша влада і без Борреля знає що "казати".