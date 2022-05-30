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Війна буде довгою, агресивність дій РФ тільки зростатиме, варто продовжувати економічний тиск на РФ, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кремль

Санкційний тиск на Росію варто збільшити, оскільки війна РФ проти України може значно затягнутися.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Ми повинні вистояти. Війна буде довгою, агресивність дій РФ буде тільки зростати. Ми повинні продовжувати забезпечувати Україну засобами для боротьби, а також чинити економічний тиск на Росію", - зазначив він.

Боррель наголосив, що "російська економіка вже починає зупинятися" і подальший санкційний тиск на Росію дозволить забезпечити Україні вигіднішу позицію на майбутніх мирних переговорах.

Також читайте: Боррель про нафтове ембарго для РФ: Переговори будуть важкими, але ми досягнемо згоди

Автор: Богдан Гуньковський
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Тільки чинити економічний тиск ділом, а не словами
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30.05.2022 12:48 Відповісти
Он, наверное, Арестовича не слушал, а свои разведки.
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30.05.2022 12:51 Відповісти
Арестович уже два месяца как говорит, что всё очень сложно, очень тяжело, большие потери и быстро не закончится. Максимум у него это "осторожный оптимизм" проскакивает. О каком Арестовиче вы всё время говорите? Мартовский зайчик уже давным-давно в прошлом. В апреле-мае давным-давно ничего подобного нет.
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30.05.2022 12:53 Відповісти
Керівництво РФ кидає в бій свій останній резерв - зграю відьом, чаклунів, екстрасенсів та шаманів. Росія повертається у середньовіччя.

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30.05.2022 12:53 Відповісти
А я гадав, що це реклама поховального бюро, вони теж ритуали проводять...
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30.05.2022 13:17 Відповісти
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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30.05.2022 13:00 Відповісти
Ну Борель-Борельом-там такі як він багато чого можуть сказать- а ось те шо кацапи дідів уже на фронт кидають і зеків і погрозами заставляють своїх орків воювать означає тільки одне-***** дуже спішить! ***** хоче 'зберегти' ботоксне їпло! У ***** 3 місяці нічо невиходить і там тільки він всіми командує(і фронтом теж) Ненависть до ***** росте і в самому *****стані разом з санкціями ітд.. і це тільки 3 місяці! А що буде через ще 3? Через ще 3 пізда всім кацапам буде-і павтаріть вони не зможуть. Павтарять уже будуть ЗСУ з МЛРС -ми Хімарсами і Петріотами!
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30.05.2022 13:15 Відповісти
хотілось би вірити в такі перспективи...Але там на кацапії ресурсів ще дуже багато.
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30.05.2022 13:36 Відповісти
Старих, задрочених ресурсів-да! Там дуже багато. Нові, якісні, високотехнологічні вони просрали за ці місяці-хуйли на фронт кинули все! Усі аналоговнєти крім того треба ремонтувать, розроблять, вироблять-загалом підтримувать-а в бензоколонки тільки бензоколонка. Чому зараз такі важкі бої? Бо ***** туди кидає тупо все і по-бистрому. На економіку рашки і кацапів йому наплювать. З *****м там ніхто просто не спорить. Якшо зараз в ход пішли вже старі танки і льотчики -діди з зеками-це прл щось говорить. А через 3 місяці? Ну то максимум 3 місяці. Для рашки крах буде у всьому. А ось санкції за 3 місяці вже точно себе покажуть до всього цього
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30.05.2022 14:40 Відповісти
Ваші слова та Богу у вуха... Всі українці хочуть такого фіналу.
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30.05.2022 15:58 Відповісти
А звезду смерти когда ждать? Какие химмарсы и петриоты? Нам старые м113 еле согласились поставлять. РСЗО будут более старые, не химмарсы. Про патриоты даже и не мечтаем, стингеры наше все. В лучшем случае у нас до конца лета будет паритет по оружию с рашкой, но к тому времени они ещё большой кусок наших территорий успеют откусить
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30.05.2022 14:40 Відповісти
До тих пір поки кацапстанію не викинуть повністю зі світового ринку - ніякого дефолту і погіршення економіки у неї не буде. 😧
Бо, на разі, кацапстанія отримує набагато більше валюти від продажу аніж витрачає валюту. Тобто, економіка поки що навіть дуже сильна.
А всі ті хто залишився без роботи їх заберуть по контракту на війну і вони не будуть створювати жодних проблем вдома.
Думаю, що багато хто з вас знає який надешевший і найкращий компютер у світі? Звичайно - це людина. В кацапстанії гарматного мяса є багато, а наших військових є замало. І зброї наразі нормальної і серйозної нам не дали.
Так що Боррель - менше слів а більше діла.
Наша влада і без Борреля знає що "казати".
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30.05.2022 16:27 Відповісти
 
 