Українська авіація завдала повітряного удару по підрозділах окупантів на Харківщині. Знищено ротно-тактичну групу, склад боєприпасів та техніку, - Синєгубов

За минулу добу по інфраструктурі міста Харкова зафіксовано 3 обстріли із РСЗВ. Ворог завдав ударів по Київському району м. Харкова, внаслідок яких пошкоджено житловий будинок і службовий автомобіль ДСНС України. Жертв немає.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, по області упродовж доби обстрілів зазнав Харківський район: у с. Циркуни 2 особи поранені. У с. Шестакове від обстрілів постраждала жінка.

"Вночі окупанти знову обстріляли Мерефу, горіли складські приміщення, попередньо постраждалих немає. Також піддавалися обстрілам Дергачівська і Чугуївська громади", - інформує очільник регіону.

"Захисники України утримують зайняті рубежі у напрямку державного кордону з країною-агресором та надають ворогу гідну відсіч. Українська авіація завдала повітряного удару по підрозділах окупантів в районі населеного пункту Довгеньке. Українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24М знищили ротно-тактичну групу, склад боєприпасів, скупчення броньованої техніки та російських військових", - резюмує Синєгубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 31% території Харківщини тимчасово окуповано, 5% звільнено від загарбників, - Синєгубов