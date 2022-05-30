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Українська авіація завдала повітряного удару по підрозділах окупантів на Харківщині. Знищено ротно-тактичну групу, склад боєприпасів та техніку, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

синєгубов

За минулу добу по інфраструктурі міста Харкова зафіксовано 3 обстріли із РСЗВ. Ворог завдав ударів по Київському району м. Харкова, внаслідок яких пошкоджено житловий будинок і службовий автомобіль ДСНС України. Жертв немає.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, по області упродовж доби обстрілів зазнав Харківський район: у с. Циркуни 2 особи поранені. У с. Шестакове від обстрілів постраждала жінка.

"Вночі окупанти знову обстріляли Мерефу, горіли складські приміщення, попередньо постраждалих немає. Також піддавалися обстрілам Дергачівська і Чугуївська громади", - інформує очільник регіону.

"Захисники України утримують зайняті рубежі у напрямку державного кордону з країною-агресором та надають ворогу гідну відсіч. Українська авіація завдала повітряного удару по підрозділах окупантів в районі населеного пункту Довгеньке. Українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24М знищили ротно-тактичну групу, склад боєприпасів, скупчення броньованої техніки та російських військових", - резюмує Синєгубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 31% території Харківщини тимчасово окуповано, 5% звільнено від загарбників, - Синєгубов

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+28
Ось так, під Харковом, блискавичним ударом, підрозділи ЗСУ, розсікли групу російських військ та вийшли на лінію державного кордону.

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30.05.2022 12:51
+12
Які красави! Слава ЗСУ!!!
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30.05.2022 12:47
+9
Чекаємо коли M270 почнуть гнати рашистів із підпаленим пердаком..
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30.05.2022 12:55
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Які красави! Слава ЗСУ!!!
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30.05.2022 12:47 Відповісти
Ось так, під Харковом, блискавичним ударом, підрозділи ЗСУ, розсікли групу російських військ та вийшли на лінію державного кордону.

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30.05.2022 12:51 Відповісти
Цій інфі можна довіряти?
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30.05.2022 12:54 Відповісти
Треба ! Подивіться інтерактивну карту ! Слава Украіні !
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30.05.2022 12:57 Відповісти
Дай то Бог! Але я почекаю даних генштабу.
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30.05.2022 13:33 Відповісти
рассекли бы они так орков в сторону каховского водохранилища, вот это было бы дело ... а так о каком рассчесении идет речь, если гос. граница чисто условная линия в такой конфигурации фронта ... у орков в тылы закрыты
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30.05.2022 13:14 Відповісти
Откуда инфа??
Просто есть родственники в том районе и беспокойство по этому поводу??
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30.05.2022 13:19 Відповісти
Борщова уже под нашим контролем. Слобожанське і Липці ще у сірій зоні.
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30.05.2022 13:27 Відповісти
По Вашей карте уже и Гоптовка наша?
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30.05.2022 14:05 Відповісти
процесс перехода населенного пункта в категорию "наша" происходит не по щелчку тумблера. Бывает это растягивается на несколько суток - он может сначала находиться в "серой зоне", оккупанты могут его покинуть, но пока н\п не будет зачищен нашими подразделениями, о его полном контроле говорить рано. Карты предоставляются в доступ весьма условно, реальная информация на данный момент не может быть для всеобщего доступа, поэтому всегда подаётся с временным лагом.
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30.05.2022 14:53 Відповісти
Пробачте, можна посилання на цю онлайн карту. В мене є діп стейт, але це явно не вона.
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30.05.2022 14:00 Відповісти
Чекаємо коли M270 почнуть гнати рашистів із підпаленим пердаком..
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30.05.2022 12:55 Відповісти
Єта фєйк. Украинские ВВС унічтожєні на второй день "спєцапєраціі")
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30.05.2022 13:06 Відповісти
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30.05.2022 13:15 Відповісти
Наче ж разів 30 вже всю авіацію "укрофошиздов" знищили. Сам канашенкав говорив. А бач, москалики, як невдобно вийшло. ))))
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30.05.2022 13:11 Відповісти
З неба🤔
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30.05.2022 13:42 Відповісти
 
 