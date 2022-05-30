"Хлопця побили, але ніхто не зламався": окупанти не змогли провести "перепис" в селі на Херсонщині
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Загарбники намагалися надурити людей, нібито збирають інформацію для ООН. Але мешканці Херсонщини відмовилися надати їм свої дані.
Про це пише у фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.
Окупанти намагалися провести "перепис" у Стрілковому Генічеського району.
"Хоч місцевий зрадник колаборант Понамарьов із замом і дурили людей, що це інформація для ООН — ніхто в цю брехню не повірив. А місцевий 18-річний хлопець так і сказав, що якщо ви дурні, то не треба робити дурнів з людей. За що на нього натравили росіян. Хлопця побили, але ніхто не зламався й своїх даних не дав", - написав Хлань.
За його словами, Херсонщина протистоїть будь-яким планам російських окупантів.
"Нічого тут в них не виходить і вже не вийде", - запевнив Хлань.
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А вам душу не жгет, когда обвинениями кидаетесь без приговора суда?
Чем вы отличаетесь от кацапов тогда. Тоже кричат голословно, бездоказательно.
Не вижу в данном случае разницы между ими и вами.
Даже без учёта мостов южнее, ГЭС просто нужно было защищать. Ширина Днепра в районе Каховской ГЭС - 1.8 км в самой узкой части. Орки никогда не смогли бы переправиться на правый берег при надлежащей обороне этой переправы. Но ГЭС тупо сдали без единого выстрела. Единственный БТР исчез с блокпоста между 8 и 9 часами утра.
Напомню, как буквально накануне вторжения 12 декабря зеленое ЧМО провело в Чаплынке не учения по подготовке к защите юга Украины от вторжения орков, а учения по разгону демонстраций патриотов. Сцалось патриотов это зеленое ЧМО больше, чем вторжения *****.
https://www.president.gov.ua/ru/news/na-hersonshini-volodimir-zelenskij-pereglyanuv-navchannya-si-72853
З такого порівняння стає більш зрозумілим звідки рашистські війська можна буде вибити найлегше, а звідки ще прийдеться повозитися.