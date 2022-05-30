"Хлопця побили, але ніхто не зламався": окупанти не змогли провести "перепис" в селі на Херсонщині

Загарбники намагалися надурити людей, нібито збирають інформацію для ООН. Але мешканці Херсонщини відмовилися надати їм свої дані.

Про це пише у фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти намагалися провести "перепис" у Стрілковому Генічеського району.

"Хоч місцевий зрадник колаборант Понамарьов із замом і дурили людей, що це інформація для ООН — ніхто в цю брехню не повірив. А місцевий 18-річний хлопець так і сказав, що якщо ви дурні, то не треба робити дурнів з людей. За що на нього натравили росіян. Хлопця побили, але ніхто не зламався й своїх даних не дав", - написав Хлань.

За його словами, Херсонщина протистоїть будь-яким планам російських окупантів.

"Нічого тут в них не виходить і вже не вийде", - запевнив Хлань.

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