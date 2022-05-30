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Окупанти хочуть взяти під контроль Луганщину та оточити українські війська. Це їм не вдається, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маляр

Росія хоче позбавити Україну виходів до Азовського та Чорного морів.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що тривалий час відбувається стримування просування ворога.

"Є наказ Путіна вийти на географічні кордони Донецької та Лугнаської областей, а потім просуватись і на південь, і на схід. У них завдання - позбавити нас виходу в два моря. 

На сьогодні основні бої точаться на сході за дві цілі. Перша - це повністю взяти під контроль Луганську область, друга ціль - оточити в кільце українські війська. Поки що ні те, ні інше їм не вдається. Але бої запеклі", - сказала заступниця міністра оборони.

Також читайте: Угоди про постачання зброї укладено, потрібен час, - Маляр

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
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30.05.2022 13:24
+7
Маляр Капитан очевидность. А ещё началась война, оказывается уже созданы ударные группировки и бункерный не блефует
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30.05.2022 13:26
+7
Вони не "парни", зелені - це містечкові жлоби. Вони готові знищити Україну, аби тільки посадити Порошенка.
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30.05.2022 13:31
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Мисс очевидность.
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30.05.2022 13:24 Відповісти
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30.05.2022 13:24 Відповісти
Вони не "парни", зелені - це містечкові жлоби. Вони готові знищити Україну, аби тільки посадити Порошенка.
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30.05.2022 13:31 Відповісти
Маляр Капитан очевидность. А ещё началась война, оказывается уже созданы ударные группировки и бункерный не блефует
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30.05.2022 13:26 Відповісти
вийти на географічні кордони Донецької та Лугнаської областей, а поітм просуватись ... і на схід

орки в обратном направлении пойдут? ... иди атлас купи ... чмоня женского пола ... за что не берется, все в тлен превращается
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30.05.2022 13:28 Відповісти
Воєнна танкістка Маляр...
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30.05.2022 13:30 Відповісти
вау!!! дякую що розкрила нам всім темним очі
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30.05.2022 13:31 Відповісти
Спасибо, Кэп Очевидность. Черт, им за констатацию очевидных фактов еще и деньги платят...
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30.05.2022 13:32 Відповісти
стремная баба
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30.05.2022 13:33 Відповісти
типичный представитель власти и не более
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30.05.2022 14:18 Відповісти
Достойный конкурент британской разведке
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30.05.2022 13:39 Відповісти
Окупанти хочуть взяти під контроль Маріуполь ,та оточити українські війська. Це їм не вдається, щось подібне від цієї влади вже було.
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30.05.2022 14:03 Відповісти
вылезло говно,скоро выход суки-верещучки,завонялась где то,не слышно давно
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30.05.2022 14:15 Відповісти
Кому нужны умозаключения тупой курицы, имеющей такое отношение к МО , как я к балету.
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30.05.2022 14:26 Відповісти
Мне кажется, что тут уже следят за каждой строкой, мой коментарий не прошёл, не дали.
Но я вас всё равно ненавижу!
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30.05.2022 15:11 Відповісти
Где боевой генерал Марченко, защитник Николаева, куда убрали, верните, Николаев обстреливают
Расказы дяденьки Кима и дяденьки Арестовича оставьте своим детям вместо колыбельной.
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30.05.2022 15:15 Відповісти
Верніть Марчелло!!
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30.05.2022 15:24 Відповісти
 
 