Окупанти в Мелітополі від початку війни викрали понад пів тисячі цивільних, - мер Федоров
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Російські окупанти за три місяці повномасштабного вторгнення на територію України викрали у Мелітополі понад пів тисячі мирних громадян.
Про це заявив мер міста Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Найскладніше питання на сьогоднішній день - це питання безпеки, тому що у місті Мелітополі регулярно та щодня викрадають людей. За весь час окупації, за три місяці, викрали понад 500 людей: когось утримують три дні, когось більше місяця", - зазначив він.
Водночас Федоров звернув увагу, що російські окупанти тримають у заручниках 16-річну дитину вже понад 50 діб.
Крім того, за його словами, значними для міста є і гуманітарні проблеми, зокрема пов'язані з тим, що у мешканців тимчасово окупованих територій закінчуються готівка, а продукти, що ввозяться з окупованого Криму, коштують утричі-вчетверо дорожче, ніж на підконтрольній території України.
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Пропали люди на оккупировыных териториях,кто их будет искать?