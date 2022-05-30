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Відомий банкір Андрій Кудінов, батько чотирьох дітей, загинув у бою з російськими окупантами
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
27 травня в бою з російськими окупантами загинув банкір Андрій Кудінов.
Про це повідомив Вадим Шиян, інформує Цензор.НЕТ.
"27.05 війна забрала нашого товариша. Прекрасну людину та чудового професіонала Андрія Кудинова, який останні роки працював у корпоративному блоці ТАСкомбанку.
У Андрія залишилась дружина та четверо детей", - йдеться в повідомленні.
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