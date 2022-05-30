УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14510 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
39 898 0
війна (56233) смерть (6550) втрати (3818)

Відомий банкір Андрій Кудінов, батько чотирьох дітей, загинув у бою з російськими окупантами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

27 травня в бою з російськими окупантами загинув банкір Андрій Кудінов.

Про це повідомив Вадим Шиян, інформує Цензор.НЕТ.

"27.05 війна забрала нашого товариша. Прекрасну людину та чудового професіонала Андрія Кудинова, який останні роки працював у корпоративному блоці ТАСкомбанку.

У Андрія залишилась дружина та четверо детей", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Сьогодні на Буковині попрощаються з воїнами Олегом Холявчуком, Юрієм Нестерюком та Петром Шкутою, загиблими в бою з російськими окупантами. ФОТО

Відомий банкір Андрій Кудінов, батько чотирьох дітей, загинув у бою з російськими окупантами 01

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
 
 