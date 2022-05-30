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Окупація Чернігівщини: військовому РФ повідомили про підозру через смерть 10 людей, яких замкнули в підвалі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бурят

Прокурори заочно повідомили військовослужбовцю ЗС РФ про підозру через смерть 10 мешканців Ягідного, де загарбники замкнули все село в підвалі школи.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Росіянину повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічно.

За даними слідства, він разом з іншими окупантами насильно замкнув у підвалі школи близько 350 місцевих мешканців, з яких 77 дітей, у тому числі 5 немовлят. В підвалі не було ані світла, ані води, ані вбиральні, ані вентиляції. Не було де сісти або приготувати їжу.

"Перед відправленням людей до підвалу за мінусової температури повітря їх привселюдно роздягали, проводили обшук та огляд. ... Через нелюдські умови утримання, заборону покидати приміщення підвалу померло 10 цивільних людей", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Скеровано до суду першу справу про зґвалтування під час війни. Обвинувачений - військовослужбовець РФ Романов, - Венедіктова. ФОТО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
****** бурят
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30.05.2022 14:17
+14
жоден з народів рабсійської ********* не заслуговує нічого крім газової камери чи печі, всі вони раби
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30.05.2022 14:18
+11
Бурятия должна сгореть до тла а весь этот косоглазый народ исчезнуть слица земли
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30.05.2022 14:27
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****** бурят
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30.05.2022 14:17 Відповісти
Яке ж воно гидке
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30.05.2022 14:17 Відповісти
жоден з народів рабсійської ********* не заслуговує нічого крім газової камери чи печі, всі вони раби
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30.05.2022 14:18 Відповісти
вузькопльоночна *****
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30.05.2022 14:20 Відповісти
Славянин ёптить , рузький ….
Тварь .
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30.05.2022 14:37 Відповісти
Рашиссти втратили людське ..... повністю.
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30.05.2022 14:25 Відповісти
рашистов спасут только тотальные ковровые бомбардировки по площадям, да и бурятов тоже.
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30.05.2022 14:26 Відповісти
Бурятия должна сгореть до тла а весь этот косоглазый народ исчезнуть слица земли
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30.05.2022 14:27 Відповісти
Що їм втулили, тим бурятам? «Пабедоносный ордєн»??? Їх завжди росіяни принижували, як і решту меншин. Прийшли до Сибіру, «асвабадили» (від кого??? Від ведмедів?), дали писемність (чи вона їм треба була?). В них своя культура, яку знищили. Ще до Чукотки не добралися… Тепер свідомо знищують як «гарматне м'ясо» - в бурятів найбільша смертність серед чоловіків. Ідуть воювати, бо практично нема можливості нормально заробити. Звісно, це ніяк їх не виправдовує. Враховуючи розгорнуту пропаганду - як колись в етнічних індіанців американські «підприємці» вимінювали золото на «вогняну воду». А покидьки є в кожній нації - «в семье не без урода».
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30.05.2022 14:50 Відповісти
Я був під Улан-Уден ще у 1979 році під час служби в армії Союза. Вже доті буряти були вимираючою нацією, живуть у халупах, від малого до старого усі - кончена алкашня та хворі сіфілісом. Їм вже не багато залишилось, скоро усі повиздихують, тому вони так лютують та ненавидять увесь світ.
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30.05.2022 15:08 Відповісти
Пропоную його повільно розппилювати на пілорамі - по іншому виродок не зрозуміє що скоїв щось не те.
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30.05.2022 15:15 Відповісти
За даними слідства, він разом з іншими окупантами насильно замкнув у підвалі школи близько 350 місцевих мешканців, з яких 77 дітей, у тому числі 5 немовлят. В підвалі не було ані світла, ані води, ані вбиральні, ані вентиляції. Не було де сісти або приготувати їжу.

"Перед відправленням людей до підвалу за мінусової температури повітря їх привселюдно роздягали, проводили обшук та огляд. ... Через нелюдські умови утримання, заборону покидати приміщення підвалу померло 10 цивільних людей", - йдеться у повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3344763



Полный набор нацистских преступлений применяемые путинскими ублюдками начиная от сгона населения в холодные подвалы и закрытие их там в том числе младенцами от чего люди умирали и заканчивая скидыванием бомб на головы гражданских, единственное отличие что одни крали унитазы а другие нет .
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30.05.2022 15:19 Відповісти
"заочно повідомили..." це як, написали СМС на деревню буряту?
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30.05.2022 15:26 Відповісти
 
 