Ознак підготовки до повторного наступу на Київ не спостерігається, втім загроза лишається, - Жирнов
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Загроза повторного наступу на Київ залишається, втім наразі фактичних ознак формування військ для наступу не спостерігається.
Про це зазначив голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов, коментуючи інформацію про підготовку нового наступу на столицю України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМВА.
"Наразі, якщо дивитися на Брянську та Курську області, то фактичних ознак формування військ ми не спостерігаємо. Однак знаємо, що Російська Федерація може також використовувати і території Білорусі. Росія від своєї агресивної мети оволодіти всією території України не відмовилась. Київ як столиця є пріоритетною ціллю для захоплення російськими військами. Враховуючи значну кількість людського та матеріально-технічного ресурсу, небезпека повторного наступу залишається", - зазначає Жирнов.
Він додає, що для повторного наступу потрібно створити велике угрупування військ, а для цього потрібен час на підготовку особового складу, озброєння військовою техніку та матеріально-технічних засобів. У сьогоднішніх умовах раптово або за короткий термін цього здійснити неможливо.
"Ми щодня пильно стежимо за діями противника. І готуємося до його зустрічі: готуємо рубежі та позиції в інженерному відношенні, будуються оборонні споруди, визначена місцевість готується для замінування, проводиться підготовка військ з урахуванням набутого досвіду. Загроза існує та існуватиме, доки ми не переможемо, однак Київ готується дати належну відсіч ворогу!", - резюмує Жирнов.
Будь ласка, зачекайте...
на Правобережжі на північ від Києва три річки: Уж, Тетерів та Ірпінь.
вони течуть паралельно кордону до Дніпра, мають широкі заплави із старицями та торфяниками - там сам Бог велів зробити потужні укріплені лінії із залізобетонними спорудами.
тоді могли б забути про напад на Київ із Білорусі
а у скільки кубів бетону та арматури Ви оцінюєте життя вбитих українців під Києвом ?
якщо Ви економите на безпеці, потім будете платити в сотні та тисячі разів дорожче, включно із своїм життям !
Якщо для вас декілька сот тисяч не проблема то, я можу показати вам позицію, яку потрібно дообладнати хоча б в тому ж згаданому вами Ірпені бо, у багатьох побратимів немає грошей навіть на ремонт власного житла. А вони не отримують зарплат оскільки є добровольцями і воювали безкоштовно.
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решта - із опалубкою та бетоном буде вирішуватись гаптоматично Кривавим Пастором.
Общій прівєт !
Заявил, что Киеву, Сумам, Чернигову и Харькову нужно срочно строить глубокую эшелонированную оборону. И призвал минировать северную границу Украины.
Чем конкретно вызваны его слова Корбан не пояснил, но, при этом, призвал всех отбросить интриги.
а знаєш скільки добровольців відбудовують зруйновані хати зараз?
Але ти ***** собі, ***** далі.
там багато чого є......