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Ознак підготовки до повторного наступу на Київ не спостерігається, втім загроза лишається, - Жирнов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

київ

Загроза повторного наступу на Київ залишається, втім наразі фактичних ознак формування військ для наступу не спостерігається.

Про це зазначив голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов, коментуючи інформацію про підготовку нового наступу на столицю України, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМВА.

"Наразі, якщо дивитися на Брянську та Курську області, то фактичних ознак формування військ ми не спостерігаємо. Однак знаємо, що Російська Федерація може також використовувати і території Білорусі. Росія від своєї агресивної мети оволодіти всією території України не відмовилась. Київ як столиця є пріоритетною ціллю для захоплення російськими військами. Враховуючи значну кількість людського та матеріально-технічного ресурсу, небезпека повторного наступу залишається", - зазначає Жирнов.

Він додає, що для повторного наступу потрібно створити велике угрупування військ, а для цього потрібен час на підготовку особового складу, озброєння військовою техніку та матеріально-технічних засобів. У сьогоднішніх умовах раптово або за короткий термін цього здійснити неможливо.

"Ми щодня пильно стежимо за діями противника. І готуємося до його зустрічі: готуємо рубежі та позиції в інженерному відношенні, будуються оборонні споруди, визначена місцевість готується для замінування, проводиться підготовка військ з урахуванням набутого досвіду. Загроза існує та існуватиме, доки ми не переможемо, однак Київ готується дати належну відсіч ворогу!", - резюмує Жирнов.

Також читайте: Загроза авіаційних та ракетних ударів по Києву продовжує існувати, - Жирнов

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
Ви і ознаки першого наступу не спостерігали.
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30.05.2022 14:20
+6
Треба вже звикати до життя за ізраїльською моделлю: йдемо на шашлики чи на пляж але декілька чоловік спостерігає за всім тим зі зброєю.
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30.05.2022 14:30
+6
тоді ознаки були та ще й які - біля двох десятків БТГ в Білорусі проти Чорнобиля

на Правобережжі на північ від Києва три річки: Уж, Тетерів та Ірпінь.

вони течуть паралельно кордону до Дніпра, мають широкі заплави із старицями та торфяниками - там сам Бог велів зробити потужні укріплені лінії із залізобетонними спорудами.
тоді могли б забути про напад на Київ із Білорусі
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30.05.2022 14:31
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Ви і ознаки першого наступу не спостерігали.
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30.05.2022 14:20 Відповісти
тоді ознаки були та ще й які - біля двох десятків БТГ в Білорусі проти Чорнобиля

на Правобережжі на північ від Києва три річки: Уж, Тетерів та Ірпінь.

вони течуть паралельно кордону до Дніпра, мають широкі заплави із старицями та торфяниками - там сам Бог велів зробити потужні укріплені лінії із залізобетонними спорудами.
тоді могли б забути про напад на Київ із Білорусі
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30.05.2022 14:31 Відповісти
А ви в курсі, яка ціна зараз на кубічний метр правильного бетону? від 2500 грн. І що там того кубу, якщо на більш менш захищену точку потрібно з десяток кубів ще й арматура?
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30.05.2022 14:45 Відповісти
а Ви в курсі на скільки міліардів доларів рашисти зруйнували в Бородянці, Бучі, Ірпіні та інших містах та селах під Києвом?

а у скільки кубів бетону та арматури Ви оцінюєте життя вбитих українців під Києвом ?

якщо Ви економите на безпеці, потім будете платити в сотні та тисячі разів дорожче, включно із своїм життям !
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30.05.2022 15:19 Відповісти
ось такими штуковинами Ахметов міг заставити весь Донбас та Південь, але він втратив Азовсталь (15 млрд. долл.) та готовий металопрокат в Маріку(+ 1 міліард долл.)
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30.05.2022 15:26 Відповісти
та ще в 2014 році, коли ще пам"ятаєте, інкасаторів вбили, багато людей сподівалося, що Донбас вотчина ахмєтова і він там бардаку не допустить, має ж власну армію і гроші, а цей куй в гудок все прогудів. Все прогудів, але не збіднів. Як цікаво! допоки олігархи тут всі заправляють не бачити нам перемоги, навіть коли переможемо русскіх. Вони нас сдадуть, бо громадянське суспільство олігархії - смерть, вони хочуть тут рашка 2.0 зробити.
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30.05.2022 15:32 Відповісти
Я так розумію що, це німецький проект чергової вундервафлі, який так і не був реалізований в металі. Позиція на одного кулеметника з протикульовим захистом і вентиляцію на велосипедному приводі. Хто і де зараз буде таке відливати зі сталі? Як воно витримує обстріли з гаубиць та мінометів?
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30.05.2022 15:57 Відповісти
Що стосується мене то, я особисто зареєструвався в штабі оборони Ірпеня вже 25 лютого, копав та сидів в окопах на "Ластівці", "Водоканалі", "Караван-Галі" та на "Жирафі". Я надіюсь що, й ви не пасли задніх.
Якщо для вас декілька сот тисяч не проблема то, я можу показати вам позицію, яку потрібно дообладнати хоча б в тому ж згаданому вами Ірпені бо, у багатьох побратимів немає грошей навіть на ремонт власного житла. А вони не отримують зарплат оскільки є добровольцями і воювали безкоштовно.
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30.05.2022 15:37 Відповісти
скільки кубів бетону коштує ось це ?
Окупанти вкрали пів мільйона тонн українського зерна, - Мінагрополітики
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30.05.2022 15:28 Відповісти
То, вас чекати з лопатою чи бетоновозом? Хлопці зберуться і зроблять опалубку, тому повідомте раніше.
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30.05.2022 15:44 Відповісти
чекай на мене із вірно заповненим виробчим бюлетнем:
Президент України П.О. Порошенко - "За" !

решта - із опалубкою та бетоном буде вирішуватись гаптоматично Кривавим Пастором.

Общій прівєт !
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30.05.2022 18:15 Відповісти
О, умови вашої допомоги обороні України залежить від "правильного" політичного вибору!? Це, просто прекрасно. Таких помічників нам не потрібно. Якось обходилися в окопах без політичних дискусій. Мені особисто було похєр за кого голосував мій товариш по окопу. Хоча сам стояв на Майдані, поряд зі мною в нічній варті замерзлий окоп ділив колишній беркутовець і ми, як рідні піклувалися один про другого. Відкрию вам страшенну воєнну тайну: окопі під обстрілом ворожої арти до задниці, за кого хто голосував до війни.
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31.05.2022 09:20 Відповісти
Так шо, ідемо на шашлики?
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30.05.2022 14:21 Відповісти
шашлики будуть з бубачки? ))
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30.05.2022 14:29 Відповісти
С кацапов, походу...
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30.05.2022 14:30 Відповісти
це теж непогано
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30.05.2022 14:33 Відповісти
і хто ж таке ,,,їсти буде? ***** падлоляк ?
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30.05.2022 15:30 Відповісти
а я сейчас Вам покажу откуда готовится нападения,4 позиции я карту привез)
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30.05.2022 14:25 Відповісти
Такую же новость читал 23 февраля
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30.05.2022 14:25 Відповісти
Глава ТРО Днепра Геннадий Корбан в своем Facebook написал пост о необходимости укреплять оборонительные рубежи на севере Украины

Заявил, что Киеву, Сумам, Чернигову и Харькову нужно срочно строить глубокую эшелонированную оборону. И призвал минировать северную границу Украины.

Чем конкретно вызваны его слова Корбан не пояснил, но, при этом, призвал всех отбросить интриги.
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30.05.2022 14:26 Відповісти
Київ вже не одне коло настроїв, судячи з того, що бачу, кацапи десь по кордону й подохнуть на своєму металобрухті
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30.05.2022 14:31 Відповісти
Правильно організовані позиції коштують не дешево і займають час та робочі руки. Як багато з дописувачів погодиться проводити вихідні на природі з лопатою?
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30.05.2022 14:36 Відповісти
Якщо не погодяться то ймовірно зможуть цим займатися без вихідних. але вже в іншому напрямку.
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30.05.2022 14:50 Відповісти
https://t.me/dobrobat_in_ua


а знаєш скільки добровольців відбудовують зруйновані хати зараз?
Але ти ***** собі, ***** далі.
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30.05.2022 15:24 Відповісти
Я надіюсь що і ви серед тих добровольців.
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30.05.2022 15:41 Відповісти
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30.05.2022 14:29 Відповісти
Треба вже звикати до життя за ізраїльською моделлю: йдемо на шашлики чи на пляж але декілька чоловік спостерігає за всім тим зі зброєю.
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30.05.2022 14:30 Відповісти
Признаков подготовки к повторному наступлению на Киев не наблюдается,МОЖНО СНОВА ******* ШАШЛЫК,КАК И В ФЕВРАЛЕ....
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30.05.2022 14:36 Відповісти
Знов ненападуть.. Ахтунг
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30.05.2022 14:49 Відповісти
Дивлюся на фотографію і вірю що, це як раз у лютому.
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30.05.2022 15:00 Відповісти
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30.05.2022 15:04 Відповісти
Спостерігаються, неспостерігаються,це-Безвідповідальне базікання(шашликі) . Рубежі оборони,повинні бути готові,чергування вестися,мости охоронятимися! Інакше нахер непотрібна влада!!!
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30.05.2022 14:41 Відповісти
Так всі розхвилювалися що, нічого не робиться. Кого це питання дуже хвилює- приїзжайте, я покажу де потрібно копати.
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30.05.2022 14:59 Відповісти
копай свого ЗЄ-лєчку та поглибше!
там багато чого є......
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30.05.2022 18:16 Відповісти
Ну, досі якось обходилися без таких, як ви.
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31.05.2022 09:27 Відповісти
 
 