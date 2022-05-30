Україна не погодиться на заморожений конфлікт і поступку територіями, - Стефанчук
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Голова ВР Руслан Стефанчук наголосив, що Україна готова бути гарантом безпекової стабільності в регіоні.
Про це він заявив під час весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО 2022 року, інформує Цензор.НЕТ.
Водночас, зазначив спікер, Україні потрібно більше сучасної оборонної зброї. Зокрема, йдеться про швидке постачання на регулярній основі реактивних систем залпового вогню, далекобійних артилерійських систем і боєприпасів, систем берегової оборони, танків і бронетехніки.
"Дайте нам ті ракети, які зможуть збити російські ракети. Поставте собі питання: а хто наступний в імперських інтересах Росії, яка не цінує ні людських життів, ні ресурсів у досягненні своїх цілей, породжених хворою фантазією?" - наголосив він.
Стефанчук зазначив, що Україна не погодиться на заморожений конфлікт і поступку територіями в обмін на мир. У планах — перемогти агресора і примусити його звільнити українські території у міжнародно визнаних кордонах. Частиною мирного плану є і продовження санкційної політики щодо росії.
"Мета цих санкцій - зламати військову машину рф, яка розрослася до таких розмірів, що поїдає сусідні країни та власний народ. Усі, хто продовжує торгівлю з росією, хто продовжує купувати російські енергоносії та інші товари, хто продовжує працювати з російськими банками роблять свій внесок у те, щоби російська військова машина відливала нові кулі, виготовляла нові бомби та ракети, які вбивають потім людей в Україні, і не тільки", - додав голова парламенту.
Будь ласка, зачекайте...
Скоро может и за сотню перевалить
2 тема ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО почему ЧЕСТНО ВЛАСТИ НЕ СКАЗАТЬ ЧТО водители автомобилей на солярке не ищите соляркув АЗС сетях ее нет и не будет потому как реально мы придурки зная о войне ешще в сентябре 2021 года!!!!! не думали ни о чем воевали с Порошенко дело Рифа и прочие закидоны видосики придурков писались а об обороне стратегических запасах топлива для армии и сельского хозяйства с размещением даже в Польше Словакии Румынии Молдавии топливных танкеров --нет мозгов нет-- а ведь дизеля реально не будет в сети АЗС 2-3 месяца пока для армии и крестьян и транспорта не создадут запас хотя бы на полгода- 8 месяцев... и не будут пополнять каждлый месяц--расчетом-- 100.000 тонн взяли 200.000- тонн завезли на базы хранения ..
Порошенко свій виклав. Саме той, який йому не дали виголосити ціною всесвітньої ганьби.
То я хочу знати, що було взамін.
Безугла, як відомо, у ВільнУс не полетіла. Але після того як ПП заблокували фізично, а Безугла не знайшла п'ятий кут у чотирьох стінах, у делегації лишилося іще троє штиків. І що вони, як успіхи?
Я коли читаю виправдання нашої влади щодо саботажу і провалу підготовки до оборони, згадую одну моторошну історію. Мама убивці, дійсно нещасна жінка, виправдовувала свого сина. Знаєте як? "Він же сам не душив, він тільки за ноги держав."
Звісно, Зеленський не убивав українців в Ірпені і Бучі, це зробили росіяни. Але хто при цьому Україну за ноги держав?
https://t.me/nuts_roses/998
На грудях світить нам слави знак!
Нам очі ніжно закрили, губи медом змастили,
Душу кинули просто так...
Ми-35МС - это вертолет связи и управления, предназначенный для VIP-перевозок, его разработали для российского военного командования. Стоимость такого вертолета оценивали в $36 миллионов.
Необразованность и отсутствие патриотизма как такового - главные фишки зеленой власти. Остается в приоритете только любовь к бабулесам и продажности ради них.
После Харькова и Мариуполя никаких переговоров быть не может Априори...,крысы путлера понимают только Стальной кулак у Харю..
Дізналися, хто віддав їм наказ, який має більшу вагу ніж наказ другої особи держави?
25 May, 19:59 ·
Політичні мумії Кіссінджер та Берлусконі закликали українців здатися.
Не було жодного сумніву, що саме такі персонажі у цей момент скажуть щось подібне.
Читав колись книжку Кіссінджера «Дипломатія» і не міг позбутися відчуття, що попри фасадну фундаментальність та ерудованість автор впарює мені якусь мутну геополітичну мертвячину.
Берлусконі книжок не написав, тому і асоціюється лише з банальною корпупцією.
Голоси зі склепу.
ПОЛІТИЧНА МУМІЯ 🤣🤣🤣
29.05.2022 18:08
Крыса путлера КиссиндЖер..обожрецца...
так, что никто не заметил. А как же военная разведка, и не только наша. Наш общий шеф говорил, что ещё год назад знали о нападении россии. И что, ничего не сделали?