Україна не погодиться на заморожений конфлікт і поступку територіями, - Стефанчук

Голова ВР Руслан Стефанчук наголосив, що Україна готова бути гарантом безпекової стабільності в регіоні.

Про це він заявив під час весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО 2022 року, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас, зазначив спікер, Україні потрібно більше сучасної оборонної зброї. Зокрема, йдеться про швидке постачання на регулярній основі реактивних систем залпового вогню, далекобійних артилерійських систем і боєприпасів, систем берегової оборони, танків і бронетехніки.

"Дайте нам ті ракети, які зможуть збити російські ракети. Поставте собі питання: а хто наступний в імперських інтересах Росії, яка не цінує ні людських життів, ні ресурсів у досягненні своїх цілей, породжених хворою фантазією?" - наголосив він.

Стефанчук зазначив, що Україна не погодиться на заморожений конфлікт і поступку територіями в обмін на мир. У планах — перемогти агресора і примусити його звільнити українські території у міжнародно визнаних кордонах. Частиною мирного плану є і продовження санкційної політики щодо росії.

"Мета цих санкцій - зламати військову машину рф, яка розрослася до таких розмірів, що поїдає сусідні країни та власний народ. Усі, хто продовжує торгівлю з росією, хто продовжує купувати російські енергоносії та інші товари, хто продовжує працювати з російськими банками роблять свій внесок у те, щоби російська військова машина відливала нові кулі, виготовляла нові бомби та ракети, які вбивають потім людей в Україні, і не тільки", - додав голова парламенту.

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