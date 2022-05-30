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Головною ціллю РФ є встановлення повного контролю над Донбасом. Бої на сході досягли максимальної інтенсивності, - Мотузяник

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

донецк,луганск,донбасс

Росія продовжує вести наступальні дії на сході України. Головною ціллю Москви є встановлення повного контролю над Донецькою й Луганською областями.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, наразі Росія планує:

  • взяти під повний контроль Донецьку й Луганські області;
  • забезпечити стійкий сухопутний коридор між Ростовською областю й тимчасово окупованим Кримом;
  • блокувати морські комунікації України у північно-західній частині Чорного моря.

За словами Мотузяника, сьогоднішні бої на сході досягли максимальної інтенсивності.

"Російські окупаційні війська ведуть вогонь вздовж усієї лінії бойового зіткнення і також намагаються бити вглибину нашої оборони. Одночасно з цим, здійснюється штурм на декількох напрямках. Найзапекліші бої точаться на Сєверодонецькому, Бахмутському і Курахівському напрямках", - додав речник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров назвав "безумовним пріоритетом" для Росії окупацію двох областей України

Автор: Ірина Дашківська
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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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30.05.2022 15:36 Відповісти
за звание капитана очевидность борьба идет не менее серьезная
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30.05.2022 15:36 Відповісти
Главной целью кремля есть полное уничтожение Украины и украинцев. А дамбас лишь промежуточная цель для создания нового плацдарма для наступления и террора оставшейся Украины. При этом в кремле даже не скрывают этого
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30.05.2022 15:40 Відповісти
Та срати на кацапські забаганки. Навіщо нам їх вологі фантазії?
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30.05.2022 15:43 Відповісти
В кремле знали о сроках поставки тяжелых вооружений Украине, поэтому поспешили с мобилизацией 12 БТГ, что стало неожиданностью для Украины и привело к критической ситуации на Донбассе. Юрий Швец от 28.05.2022 Переломный момент в войне/ Аналитический обзор/ № 234 - Юрий Швец https://www.youtube.com/watch?v=cC9zB98UGJU
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30.05.2022 15:54 Відповісти
Так Люся А. у Марка Фейгіна вже прокоментував цю ситуацію: "так, знову трохи ******...ли".

В тому ж і проблема - люди, які ******...ли напрямки наступу орків на початку цієї війни продовжують очолювати розвідки, РНБО та обіймати різні посади в Охвісі Президента.

То виникає питання, чи зможемо ми виграти війну, якщо при справі залишаються ті люди, які постійно щось пройобую..ть?
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30.05.2022 16:05 Відповісти
Де відосіки сьогодні?
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30.05.2022 16:23 Відповісти
...забезпечити стійкий сухопутний коридор між Ростовською областю й тимчасово окупованим Кримом;блокувати морські комунікації України у північно-західній частині Чорного моря. - все це забезпечено зрадниками при владі за "срібняки Юди"
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30.05.2022 16:36 Відповісти
 
 