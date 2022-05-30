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Головною ціллю РФ є встановлення повного контролю над Донбасом. Бої на сході досягли максимальної інтенсивності, - Мотузяник
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія продовжує вести наступальні дії на сході України. Головною ціллю Москви є встановлення повного контролю над Донецькою й Луганською областями.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, наразі Росія планує:
- взяти під повний контроль Донецьку й Луганські області;
- забезпечити стійкий сухопутний коридор між Ростовською областю й тимчасово окупованим Кримом;
- блокувати морські комунікації України у північно-західній частині Чорного моря.
За словами Мотузяника, сьогоднішні бої на сході досягли максимальної інтенсивності.
"Російські окупаційні війська ведуть вогонь вздовж усієї лінії бойового зіткнення і також намагаються бити вглибину нашої оборони. Одночасно з цим, здійснюється штурм на декількох напрямках. Найзапекліші бої точаться на Сєверодонецькому, Бахмутському і Курахівському напрямках", - додав речник.
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В тому ж і проблема - люди, які ******...ли напрямки наступу орків на початку цієї війни продовжують очолювати розвідки, РНБО та обіймати різні посади в Охвісі Президента.
То виникає питання, чи зможемо ми виграти війну, якщо при справі залишаються ті люди, які постійно щось пройобую..ть?