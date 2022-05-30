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Нові санкції проти РФ скоріше за все погодять у червні, - прем’єр Естонії Каллас

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санкции

Шостий пакет санкцій навряд чи буде погоджено на саміті лідерів ЄС, який розпочнеться 30 травня.

Про це заявила прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я не думаю, що ми сьогодні досягнемо згоди (щодо шостого пакета санкцій. - Ред.)", - сказала Каллас у розмові з журналістами перед початком саміту.

За її словами, нові санкції проти Росії, найімовірніше, вдасться погодити на наступному саміті ЄС у червні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Варто припинити телефонувати Путіну, немає сенсу, - прем'єр Естонії Каллас

Автор: Анна Судак
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толку от ваших санкций как от козла молока
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30.05.2022 15:48 Відповісти
сегодня по санкциям снова не договорились
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30.05.2022 15:51 Відповісти
червень після завтра ...і тоді 30 довгих днів... кожен із яких Україна ще має встояти...вижити і відігнати від своїх дітей те смертельне зло і небезпеку, ціною життів і страждань батьків цих дітей...
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30.05.2022 15:53 Відповісти
Чому в них раптом не може бути хоч всі 73% гнид під час війни, яка їх навіть не зачепила?
Якщо такі знайшлись в Україні і до останнього купували бітум, електроенергію, бензин і газ, проплачуючи ********** оркам?
Вони одне, що казали, що поступово відмовляться від енергоресурсів до кінця року і санкції - паралельний процес, а не вирішальний.
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30.05.2022 21:32 Відповісти
"Прекрасная Россия будущего" Семён Скрепецкий
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30.05.2022 16:01 Відповісти
на ваші санкціі він хотів.. какати з кремлевської башти
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30.05.2022 16:07 Відповісти
Санкції - це все мертвому припарка, так чисто висловити солідарність, головне щоб давали зброю, нам потрібна зброя і пальне. і все можете хоч обдолбитись тією нафтою і газом хоч в усі дірки, так так це я вам пане шольц мікрон і драгі, кажу! у всі дихально-пихальні шляхи собі всовуйте той газ і нафту!
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30.05.2022 16:12 Відповісти
Скільки ще має загинути украінців що б ЄС накінець ухвалила нафтове ембарго ? і причина не лише в угорщині це дотаційна краіна з малою економікую ,все тут упираєтся в великі краіни насамперед Німечина які хочуть заробляти і байдуже що нациська росія творит геноцид що до украінців ,не дивно що тВеликобританія вийшла з цього бюрократичного збіговиська.
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30.05.2022 16:20 Відповісти
Ті санкції, як морковка для віслюка. То нас віслюками вважають?
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30.05.2022 16:37 Відповісти
 
 