Нові санкції проти РФ скоріше за все погодять у червні, - прем’єр Естонії Каллас
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Шостий пакет санкцій навряд чи буде погоджено на саміті лідерів ЄС, який розпочнеться 30 травня.
Про це заявила прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Я не думаю, що ми сьогодні досягнемо згоди (щодо шостого пакета санкцій. - Ред.)", - сказала Каллас у розмові з журналістами перед початком саміту.
За її словами, нові санкції проти Росії, найімовірніше, вдасться погодити на наступному саміті ЄС у червні.
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Якщо такі знайшлись в Україні і до останнього купували бітум, електроенергію, бензин і газ, проплачуючи ********** оркам?
Вони одне, що казали, що поступово відмовляться від енергоресурсів до кінця року і санкції - паралельний процес, а не вирішальний.