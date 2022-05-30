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Ситуація в Сєверодонецьку важка. ЗСУ вживають всіх заходів, щоб не допустити оточення наших військ, - Мотузяник

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сєверодонецьк

Ситуація в Сєверодонецьку (Луганська область) важка, на околицях уже тривають вуличні бої.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодо самого Сєверодонецька: ситуація важка, на околицях уже точаться вуличні бої. Українські військовослужбовці стримують штурмові дії противника, який також кидає особовий склад, десь йому не вдається - він відходить", - сказав Мотузяник.

Він наголосив, що ситуація справді важка, але Збройні сили України тримають її під контролем.

"Працює розвідка, всі плани ворога нам відомі. Працює і наша повітряна розвідка. Тому я маю оптимістичні погляди на цю ситуацію", - додав Мотузяник.

Спікер заявив, що ЗСУ вживають всіх заходів, щоб не допустити оточення угруповання ЗСУ в районах Сєверодонецька та Лисичанська.

Також читайте: Ворог просувається всередину Сєверодонецька. Важкі бої йдуть вже на вулицях міста, зникло троє лікарів, - Гайдай. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+34
Головне щоб не оточили, місто відвоюємо назад, а ось вояків з кацапського полону зівльняти доводиться роками
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30.05.2022 15:55
+18
тримайтеся!!! уважно слідкуйте щоб не оточили... краще відійдіть...тоді буде кому відбивати все назад...
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30.05.2022 15:56
+12
На Маріуполь теж мали "оптимістичні погляди".
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30.05.2022 16:19
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Головне щоб не оточили, місто відвоюємо назад, а ось вояків з кацапського полону зівльняти доводиться роками
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30.05.2022 15:55 Відповісти
там реально ситуация сложная, возникает два балкона , один лисичанский , он же северодонецкий , второй святогорский , перед словянском , .........лиман уже взяли паРашники , а там трасса на славянск прямая, но может быть и хуже , через бахмут , красную гору на словянск , тогда вообще жопа ................но то мои мысли , а генералам виднее , будем надеется на лучшее.
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30.05.2022 16:12 Відповісти
тримайтеся!!! уважно слідкуйте щоб не оточили... краще відійдіть...тоді буде кому відбивати все назад...
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30.05.2022 15:56 Відповісти
не факт. Мені взагалі здається,що Сєвєродонецьк - це перелом у війні.
Але я не спеціаліст. Гинуть наші люди там і здається,багато .
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30.05.2022 16:04 Відповісти
Кожен вбитий кацап - крок до Перемоги світу людей над світом виродків . Крок до МИРУ і процвітання у всьому світі . Слава Україні !
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30.05.2022 16:07 Відповісти
Так й пиши кацапам що тікали.
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30.05.2022 16:27 Відповісти
агась, за матушку нєфть, за батюшку газ...

В перехопленій розмові орк розповідає дружині, що після наступу війська окупантів наштовхнулись на потужну оборону ЗСУ:

«Там далі «зеленка», така сама як у нас, поля-ліси. Як вони там пиз… (на горіхи) отримали. Їм в місті простіше було. Там артилерія не так працює. А тут артилерія х… (довбає). Тут носа не витягнеш на передовій. І все. Вони як пиз… (прочуханки) отримали там, взагалі наш напрямок зараз ж… (армагеддон)». Слухати тут https://t.me/operativnoZSU/26559
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30.05.2022 16:03 Відповісти
На околицях? Кацапня вже у спальних районах патрулює і звуків бою не чутно.
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30.05.2022 16:03 Відповісти
по сводкам и в Лимане еще бои идут
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30.05.2022 16:07 Відповісти
Це канал з дуже оптимістичними новинами які ніким не підтверджені
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30.05.2022 16:22 Відповісти
ты вроде не только зарегестрировался - перестань рекламировать Люсеподобный канал...
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30.05.2022 17:22 Відповісти
Хтось може пояснити чому не можна відвести хоча б до Лисичанська? Чим саме ціниий Северодонецьк?
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30.05.2022 16:09 Відповісти
Сєвєродонецьк, на сьогодні, є обласним центром Луганської області з 2014 року
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30.05.2022 16:17 Відповісти
это столица Луганской области
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30.05.2022 16:23 Відповісти
Атакуючі завжди несуть більше втрат. Напевно український генштаб чекає виснаження, в постійних штурмах, російської армії, щоб потім ввести резерв з новітньою зброєю і почати контрнаступ. Єдине позитивне бачення цього всього піз...цю
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30.05.2022 16:23 Відповісти
А вони особливо на атакують зараз. Йде розстріл з важкого озброєння стільки, скільки пострібно. Вагонами снаряди (один до 20 порівняно з нашими), ракети, плюс авіація безперешкодно відпрацьовує, термобаричні боєзапаси в окремих районах. Армагедон.
Виснаження, тільки чиє?
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30.05.2022 16:30 Відповісти
Тоді війну ми поки що програємо, так як втрачаємо людей і територію.
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30.05.2022 17:11 Відповісти
Чим більше орки руйнують при захоплені, тим легше буде відвойовувати
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30.05.2022 18:16 Відповісти
На Маріуполь теж мали "оптимістичні погляди".
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30.05.2022 16:19 Відповісти
Надо отходить, чтобы поздно не было, а город потом заберем обратно.
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30.05.2022 16:20 Відповісти
Ні, з такою логікою ми до Львову будемо відступати
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30.05.2022 18:20 Відповісти
что-то подобное сообщали и про оборону Мариуполя. А потом нам "расскажут, что герои не умирают" и мы всех вернем". . А на деле про возможность окружения говорили еще месяц назад
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30.05.2022 16:21 Відповісти
якщо на височині в Лисичанську є бодай якась артилерія, треба зносити тамті "спальні райони" разом із прийшлими кацапами та місцевою ватою

тільки не забудьте прив'язати їхнього мера до флагштоку над будинком міськради, а можна й гайдая десь поруч (якщо вдасться впіймати)
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30.05.2022 16:22 Відповісти
Давно сдали весь донбасс.. а теперь делают вид, что якобы сражаются
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30.05.2022 16:24 Відповісти
Это вы сейчас про кого говорите ?
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30.05.2022 16:31 Відповісти
Був ТАМ?
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30.05.2022 16:32 Відповісти
І ти, бачу, пєтров, здався. А тепер тільки робиш вигляд, що "сражаєся". Ну ти і падло.
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30.05.2022 16:32 Відповісти
Что значит "сдадут"? Этот огневой каток удержать практически невозможно без тяжелого вооружения в значительных размерах и боезапасов. С автоматами и всякими джавелинами ТАМ делать практически нечего. Пока идет сдерживание вынужденное. Кацапы должны вадохнуться и растянуть коммуникации. А там придет новое тяжелое вооружение МОЖЕТ БЫТЬ...
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30.05.2022 16:37 Відповісти
Да хватит уже эту сраную чушь писать про "сдают". Если с Югом ещё что-то мутное, то за Донбасс идут бои за каждый метр земли.
Как можно её сдавать, приказывать войскам поддаваться врагу или что? Там и так всё на пределе сил и возможностей.
"Сдавали" бы только если бы против Украины воевали одни ДНР и ЛНР и делали это успешно.

А тут как ни как вся кацапская армия, и не надо писать, что это рукожопые дебилы и дегенераты.
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30.05.2022 16:39 Відповісти
просто некоторые подумали раз у нас появилось оружие нато, то и армия стала натовская ... только хрен там был года ... прапорщики и снабженцы, и всякие капитаны "************" у нас как были совковыми чмонями так и остались ... в итоге где-то густо, а где-то пусто ... и на каких-то ключевых участках фронта против механизированных частей орков в посадках сидят люди с АКМ и мухами .. вот недавно буквально было видео
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30.05.2022 16:45 Відповісти
Армия НАТЫ говно. Не нужно так уж на них наяривать.
Даже со своим супер-оружием вряд ли там кто-то так же успешно держался бы. Только поляки, наверное. И Турция мощный противник, который смог бы дать по зубам.
Франция с Германией не смотря на свои экономики, давно бы раздвинули ноги.

Всё НАТО сильно только вместе. Убери оттуда зонтик США - и это блок, который быстро развалится, так как никто не станет воевать за друг друга. Сплошной раздрай и чвары.

Слишком разжирели со своими бытовыми проблемами и готовы договариваться о чём угодно.
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30.05.2022 16:51 Відповісти
кхм, чушь дичайшая ... армия это не только мотивация жать на гашетку ... это и оборонный комплекс, и административный аппарат, и складская логистика, и снабжение, и прочее ... без всего этого в итоге едут наши бойцы на вазах и бортовых зилах на передок и там сидят в посадке числом до роты с АК и мухами, против танкового батальона

армия Франции вполне себе торт, у них все современное оснащение, плюс французский иностранный легион и части военного спецназа с постоянным боевым опытом в сахеле .... и они вполне могут высадить и развернуть экседиционную армию из пары дивизий где-то в западной африке или даже океании ... а мы, к примеру, где бы и на чем бы смогли хотя батальон высадить и потом его снабжать, на удалении от основной территории страны, пусть даже на побережье черного моря другой страны? ..... короче, пободаться мы можем только на своей земле ... были бы мы такие четкие, уже бы и Минск взяли и Белгород
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30.05.2022 17:12 Відповісти
они очконавты знатные со всем "своим вооружением" -так тчо не нудно отмазываать трусов
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30.05.2022 17:26 Відповісти
Достаточно посмотреть, как отвоевала Франция во 2МВ. Против примерно паритетных немецких сил. У нас же с Рашей и близко нет равенства.
Одна крупная проигранная битва - и Франция пошла сдаваться. Париж даже не обороняли.

Боевая слава французов закончилась после Наполеона, затем её только и делали что унижали немцы. Весь успех французов потом это помощь мощных союзников.

Даже во время капитуляции нацистов туда посмели явиться французы. Реакция немцев была: "что, и эти тоже нас победили"?
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30.05.2022 17:34 Відповісти
Бритты тоже бы кацапам дали бы просраться
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30.05.2022 18:34 Відповісти
Потрібно головне рахувати СКІЛЬКИ зброї надали! Якщо ви вважаєте що сотня М777 це багато, то розчарую, проти нас наразі більш ніж 2000 тяжкої артилерії, ці 100, щоб закрити одну шпаринку, на фронті
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30.05.2022 18:25 Відповісти
как-то вот эти постоянные окружения напрягают конечно .... в чем гениальный замысел, вроде существует такой маневр как выравнивание фронта? ... даже если получится выйти в последний момент, это вся техника и оружие у рашистов останется
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30.05.2022 16:36 Відповісти
Это окружение пытаются сделать уже 2 месяца, постоянно снижая область окружения. Теперь она снизилась всего лишь до городов Северодонецка и Лисичанска. А был замах аж на окружение всего Донбасса. И то идёт оно не так успешно, ещё далеко не факт, что у них получится.

Объективно это единственное окружение, которое у них худо-бедно может удаться за 4 месяца, что есть мизер.
Достаточно посмотреть сколько котлов было на начальных этапах ВОВ, в которые гоняли советскую армию, и какой численностью. И как быстро загоняли в котлы украинскую армию 14-15 годов.
По сравнению с этим наша армия воюет теперь супер-успешно, и я даже не ожидал, что группировка на Донбассе так долго сможет держаться.

Но из Северодонецка как раз лучше отступить чтобы избежать очередных крупных потерь и плена.
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30.05.2022 16:46 Відповісти
Пару днів тому підійшли потім увірвалися в готель МИР тепер вже бои на околицях через 5 днів місто здадуть.Далі що? І це не проблеми ЗСУ. Наші герої роблять все залежне від них але це не гут воювати 1 до 20 при тому що військ поряд достатньо .
Якщо готель МИР зайшло враже ДРГ і тримало в кількості 2-3 чоловік позицію то це вже все зрозуміло.В Лимані скільки було наших військ ?Там не 1 до 20 там 1 до 50 вже війна йде.Якщо дрг окупантів в кількості 2-3 людей тримає готель а потім периметр ви розумієте що місто будуть вже здавати.Там наверху якісь наразі робляться речі і рішення які багато хто не розуміє.
Попробуємо тепер пробивати Херсонщину де орки виграли час і по три лінії захисту ставлять і взгризлися.До сих пір немає відповіді чому коли погнали їх від Миколаєва і фактично вже були біля Херсона була дана команда стоп.Хоча 1-2 дня і ЗСУ були б в місті.С кожним днем багато питань на незрозумілі речі і по озброєнню і по відступам і т.і.
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30.05.2022 17:57 Відповісти
 
 