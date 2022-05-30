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опитування (1403) членство в НАТО (1407) членство в ЄС (926)

89% мешканців заходу й центру України хочуть вступу до ЄС, 74% - до НАТО, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

ес,нато,евросоюз,єс,євросоюз

Вступ України до Європейського Союзу підтримують 89% населення західних і центральних областей країни. Вступ до НАТО - 74%.

Такі результати соціологічного дослідження Фонду "Демократичні ініціативи", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

Так, порівняно з першою половиною лютого 2022 року серед населення західних та центральних областей України на 16 відсоткових пунктів зросла підтримка вступу України до Європейського Союзу, досягнувши 89%.

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89% мешканців заходу й центру України хочуть вступу до ЄС, 74% - до НАТО, - опитування 01

На думку експертів, ці цифри руйнують стереотип про те, що західні області найбільше підтримують євроінтеграцію.

"Війна зруйнувала ці стереотипи. Ми бачимо, що і в західних, і в центральних областях все більше громадян переконуються в тому, що головним інтеграційним напрямком України є вступ до Європейського Союзу. Це неймовірна зміна", - наголосив виконавчий директор Фонду "Демократичні ініціативи" Петро Бурковський.

Він зазначив, що переважно зростання відбулося внаслідок зміни думки частини населення, яка раніше виступала за відмову від вступу до будь-яких політико-економічних союзів.

Також, згідно з дослідженням, за час війни на 5% збільшилася підтримка вступу до НАТО. Наразі приєднання до Північноатлантичного альянсу підтримується абсолютною більшістю населення західних та центральних областей України – 74%.

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89% мешканців заходу й центру України хочуть вступу до ЄС, 74% - до НАТО, - опитування 02

Підтримка позаблокового статусу України впала до рекордно низьких 3%, проте підтримка альтернативного позаблокового статусу з гарантіями безпеки для України становить близько 13%.

Опитування методом face-to-face проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології за підтримки JohnFellOxfordUniversityPressResearchFund впродовж 7–15 травня 2022 р. Загалом було опитано 1000 респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення семи західних (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька) та чотирьох центральних (Вінницька, Кіровоградська, Хмельницька, Черкаська) областей України. Вибірка репрезентативна за такими показниками, як стать, вік, тип поселення та область проживання. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,2%.



Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
Я надеюсь что миграция и жизнь на Западной Украине и в Европе чуть вправит мозги многим нашим ватанам. Они поймут что те не их враги и всё такое.
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30.05.2022 16:23
+11
з людьми вже зрозуміло - більшість українців вже давно підтримують вступ до ЕС і НАТО. Інше питання, чи потрібно це Зеленському, Коломойському та іншим мерзотам, що зараз при владі, які за ці три роки зробили все, щоб наші шанси були мізерними.
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30.05.2022 16:45
+10
А остальные шо не хотят? Дак вокзалы вроде работают.
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30.05.2022 16:26
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sha zelebobiki vse povernut v ZAD. uzhe nachali erzatj.
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30.05.2022 16:23 Відповісти
Я надеюсь что миграция и жизнь на Западной Украине и в Европе чуть вправит мозги многим нашим ватанам. Они поймут что те не их враги и всё такое.
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30.05.2022 16:23 Відповісти
вате вправить мозги может только - огонь
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30.05.2022 16:27 Відповісти
Ну не всем, конечно. Меня устроит большинство.
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30.05.2022 16:38 Відповісти
з людьми вже зрозуміло - більшість українців вже давно підтримують вступ до ЕС і НАТО. Інше питання, чи потрібно це Зеленському, Коломойському та іншим мерзотам, що зараз при владі, які за ці три роки зробили все, щоб наші шанси були мізерними.
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30.05.2022 16:45 Відповісти
А остальные шо не хотят? Дак вокзалы вроде работают.
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30.05.2022 16:26 Відповісти
не вправят неизлечимо все ето

скажить НАТО буде воювати за Литву?? думаю просто озабочуватися будуть, ганси і жабоїди точно не будуть- от таке нато
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30.05.2022 16:26 Відповісти
kacap idi *****....so svoimi tupimi razmishlenijami
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30.05.2022 16:29 Відповісти
да и за Польшу не будут
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30.05.2022 16:36 Відповісти
А что для вступления нужно сделать?
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30.05.2022 16:31 Відповісти
Що це в них за глобус такий, де Хмельницька - це центральна область України?
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30.05.2022 16:32 Відповісти
Це що, підготовка зливу півдня?
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30.05.2022 16:36 Відповісти
поддержка альтернативного внеблокового статуса с гарантиями безопасности для Украины составляет около 13%. -НАРКОМАНИ
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30.05.2022 16:37 Відповісти
Вороги!
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30.05.2022 16:45 Відповісти
Мабуть треба приймати пропозицію Англії щодо створення трійного союзу - Англія, Польща, Україна.
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30.05.2022 16:40 Відповісти
Про оборону в цій пропозиції не йшлося. Тому і не варто поки обговорювати.
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30.05.2022 16:50 Відповісти
Можна сказати, що з Польщею такий союз вже існує. Президент Польщі Анджей Дуда заявив: Між Україною та Польщею фактично більше не буде кордонів.Громадяни України в Польщі мають такі самі права як і поляки, за виключенням права голосу. І це правильно, бо дай нашій ваті голосувати в Польці, то не тільки клоуна, а й самого овоча виберуть.
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30.05.2022 18:01 Відповісти
А что, другие регионы уже не в Украине?
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30.05.2022 16:40 Відповісти
а скільки % ватноголового сходу і півдня хоче ? чи там всі в расєюшку хочуть ?
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30.05.2022 16:45 Відповісти
Ватні курки в Європі, у яких кацапи в Маріуполі знищили все, розказують, що "вінавати обє старани".
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30.05.2022 16:49 Відповісти
В Тернополі в установі яка оформляла допомогу для біженців поставили табличку: "Будь ласка, звертайтесь українською". Бєжєнци с вастока здійняли хай, "ето нарушєніє нашіх прав".
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30.05.2022 18:06 Відповісти
Хто не хоче в НАТО - чемодан - вокзал - расея
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30.05.2022 18:01 Відповісти
До войны с Центром Украины итак было все более-менее нормально.Любителей рашки было больше всего на Юге и Востоке(40-50 %).И не факт что война этих неисправимых дебилов чему-то научит.
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30.05.2022 19:58 Відповісти
я лично против ес. Англия вышла из этой клоаки и правильно сделала. Разве что войти с целью насолить кацапам
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30.05.2022 21:32 Відповісти
 
 