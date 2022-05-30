Не очікую, що на цьому саміті ЄС ми досягнемо згоди щодо нафтового ембарго, - фон дер Ляєн
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не очікує, що питання заборони російської нафти буде вирішено на нинішньому надзвичайному саміті Європейського Союзу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми практично вирішили всі питання, крім одного - це питання нафти трубою. Тут обговорення ще триває. Я не маю високих очікувань щодо того, що ми вирішимо це за наступні 48 години, але після цього. Мій заклик до держав-членів дуже чіткий - ключ до успіху був і є - солідарність з Україною та єдність Європейського Союзу. І з цим ми маємо працювати", - зазначила вона.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
і ці теж "практично вирішили.." : "Президент США Байден заявил , что его страна не будет отправлять Украине ракетные системы, которые могут достичь территории России."
Так шо про HIMARS можна забути...