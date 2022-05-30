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Євросоюз (6998) ембарго (164) фон дер Ляєн Урсула (519)

Не очікую, що на цьому саміті ЄС ми досягнемо згоди щодо нафтового ембарго, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

нафта,ембарго

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не очікує, що питання заборони російської нафти буде вирішено на нинішньому надзвичайному саміті Європейського Союзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми практично вирішили всі питання, крім одного - це питання нафти трубою. Тут обговорення ще триває. Я не маю високих очікувань щодо того, що ми вирішимо це за наступні 48 години, але після цього. Мій заклик до держав-членів дуже чіткий - ключ до успіху був і є - солідарність з Україною та єдність Європейського Союзу. І з цим ми маємо працювати", - зазначила вона.

Також читайте: Росія "використовує голод" для отримання влади, - фон дер Ляєн

Автор: Богдан Гуньковський
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Боже, перенеси кацапську орду десь на Рейн чи Ла Манш....
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30.05.2022 16:39 Відповісти
альоу, в вашем ЕС завелся троянский конь ... или даже целый табун лошадей троянских
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30.05.2022 16:39 Відповісти
Не так страшно. що не має щє ембарго на рос. нафту. Страшно. що це працює на злобного карліка. воно ж вже руки потирає та радіє. що *ідьот по плану* . вдається внести розбрат в ЄС. добре працюють кремлівські ставленники. Цивілізована Європа їде на курорти. По тв та в новинах вже не так багато подают інфи про війну. все більше про зростання цін на фоні цієї війни.
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30.05.2022 16:41 Відповісти
"Практично вирішили ..."
і ці теж "практично вирішили.." : "Президент США Байден заявил , что его страна не будет отправлять Украине ракетные системы, которые могут достичь территории России."
Так шо про HIMARS можна забути...
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30.05.2022 16:53 Відповісти
 
 