На деокупованих територіях вилучили близько 85 тис. боєприпасів та 1,5 тонни вибухових речовин, - Нацполіція

Вибухотехніки Нацполіції вилучили на деокупованих територіях Київської, Чернігівської та Сумської областей близько 85 тисяч боєприпасів та 1,5 тонни вибухових речовин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Також поліцейські у складі зведених загонів вибухотехнічної служби під час розмінування деокупованих очистили близько 500 гектарів територій, де відбувалися бойові дії.

"Після звільнення окупованих територій Київської, Чернігівської та Сумської областей було сформовано зведені загони вибухотехнічної служби. Загалом із початку війни вони вилучили близько 85 тисяч вибухонебезпечних об’єктів, близько 1,5 тонни вибухових речовин, очистили близько 500 гектарів територій, де відбувалися бойові дії", – повідомив заступник начальника Управління вибухотехнічної служби Національної поліції України Дмитро Каракуркчі.

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За його словами, нині на Київщині проводиться розмінування сільськогосподарських угідь, які важливі для посіву. Водночас поліцейський наголосив, що виконувати будь-які роботи – будівельні, ремонтні, сільськогосподарські та інші – можна тільки після того, як вони будуть перевірені відповідними вибухотехнічними службами.

Також Каракуркчі розповів, що наразі в Національній поліції організовано навчання щодо підготовки ідентифікаторів на рівні співробітників Нацполіції: "Зараз йдуть курси, навчено близько 160 осіб зі складу дільничних інспекторів поліції, інспекторів патрульної поліції тощо. Крім того, у профпідготовці Нацполіції є тематика, присвячена вибуховим пристроям, тобто будь-який поліцейський може ідентифікувати предмет як вибухонебезпечний та відповідним чином повідомити вибухотехнічну службу НПУ або колег із ДСНС для того, щоб вони приїхали та відпрацювали на місці".

Поліцейський наголосив, що будь-які дії із розмінування мають проводити компетентні органи, які мають відповідні знання. Водночас за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами передбачена кримінальна відповідальність.

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