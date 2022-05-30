Росія планує використовувати випускників коледжів в окупованому Криму, як "гарманте м'ясо", - Денісова

В тимчасово окупованому Криму рашисти планують організувати призов випускників коледжів.

Про це у Telegram повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Путінська влада у тимчасово окупованому Криму планує використовувати випускників коледжів, як "гарматне м’ясо" на війні проти України.

З 1 квітня до 15 липня 2022 року в рф та на ТОТ Крим оголошено весняний призов до лав російської армії.

Як стало відомо, у Севастопольському суднобудівному коледжі на "прохання" воєнного комісара термін складання випускних іспитів було перенесено на початок червня аби встигнути призвати випускників до лав армії рф. Раніше, за графіком, останнім днем іспитів було 28 червня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

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За словами Денісової, аналогічна ситуація й в інших навчальних закладах - Севастопольському морському коледжі, Севастопольському професійному художньому коледжі та Севастопольському промислово-технологічну коледжі ім. Маршала інженерних військ А.В.Геловані. У цих закладах освіти також змінюють дату останнього іспиту.

"Примусова мобілізація на захоплених рф територіях є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Вона суворо забороняє окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах.

Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини рф в Україні", - підсумувала омбудсмен.

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