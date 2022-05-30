УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15012 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас Війна
3 318 27
війна (56233) Денісова (874) Крим (12755)

Росія планує використовувати випускників коледжів в окупованому Криму, як "гарманте м'ясо", - Денісова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,крим

В тимчасово окупованому Криму рашисти планують організувати призов випускників коледжів.

Про це у Telegram повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Путінська влада у тимчасово окупованому Криму планує використовувати випускників коледжів, як "гарматне м’ясо" на війні проти України.

З 1 квітня до 15 липня 2022 року в рф та на ТОТ Крим оголошено весняний призов до лав російської армії.

Як стало відомо, у Севастопольському суднобудівному коледжі на "прохання" воєнного комісара термін складання випускних іспитів було перенесено на початок червня аби встигнути призвати випускників до лав армії рф. Раніше, за графіком, останнім днем іспитів було 28 червня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Ворог продовжує зазнавати втрат: у Криму припиняють прийом цивільних у лікарнях, щоб звільнити місця для поранених військових РФ, - Генштаб ЗСУ

За словами Денісової, аналогічна ситуація й в інших навчальних закладах - Севастопольському морському коледжі, Севастопольському професійному художньому коледжі та Севастопольському промислово-технологічну коледжі ім. Маршала інженерних військ А.В.Геловані. У цих закладах освіти також змінюють дату останнього іспиту.

"Примусова мобілізація на захоплених рф територіях є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Вона суворо забороняє окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах.

Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини рф в Україні", - підсумувала омбудсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мобілізовані" з окупованого Донбасу вчинили стрілянину з російськими військовими, - Денісова

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
К осени их всех привезут домой в чёрных мешках. Вот радость то будет:
показати весь коментар
30.05.2022 16:50
+10
Пусть ватным родителям спасибо скажут. Этим пацанам на 2014 г. Было лет по 10
показати весь коментар
30.05.2022 16:49
+6
Камни, оказывается, бывают самые разные..
показати весь коментар
30.05.2022 16:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Камни, оказывается, бывают самые разные..
показати весь коментар
30.05.2022 16:45 Відповісти
Досить вже годовати цією ******. Путін зараз платить своїм воякам майже півмільона рублів в місяць і в нього немає проблем з живою силою, щоб там не брехали Арестовичі. Ця война на роки.
показати весь коментар
30.05.2022 16:48 Відповісти
Нет. У Путина нет денег. Почему у всех ботов аккаунты такие патриотичные?
показати весь коментар
30.05.2022 16:49 Відповісти
не треба плутати патріотичність і здоровий глузд. Я вже втомився, починаючи, з середини квітня чути, що росія ось-ось видихнеться, що в них немає солдат, немає техніки, що в путіна рак , що в Кремлі переворот і все оте інше гівно, що нас годує наша влада.
Треба тверезо дивитися на речі і планувати життя своє і своєї родини, виходячи з того, що ця війна на роки.
показати весь коментар
30.05.2022 17:01 Відповісти
Пам'ятаю: " у советской власти сильі на века!" . То де та совіцька влада? Там, де незабаром буде й путінський мордор.
показати весь коментар
30.05.2022 17:16 Відповісти
Навіть кацапи в своїх пабліках визнають, що в них проблеми з резервами. Активні бойові дії йдуть на досить невеликому фронті в декілька десятків кілометрів. І навіть на цей не дуже великий шматок фронту в них нема сил, щоб прорвати оборону ЗСУ.
А то шо вони зберуть тіх нещасних та відправлять воювати, думаєте вони там багато навоюють?
показати весь коментар
30.05.2022 17:19 Відповісти
Они на днях начали размещать пункты вербовки в Москве и Питере. Так как не хватает людей. Подняли возраст для контрактников чуть ли не до глубокой старости. Это не делается от хорошей жизни.
показати весь коментар
30.05.2022 17:45 Відповісти
ооо,втомився верховинець ти чи гуцул слухати з дивана муйню обдристовича ! Нормальний гуцул слово кремль з великої літери не пише !
показати весь коментар
30.05.2022 17:28 Відповісти
в нас з 2014 року війна, котра тягнеться століттями
показати весь коментар
30.05.2022 17:29 Відповісти
Ну я тебе тверезо и написал. Денег нет.
показати весь коментар
30.05.2022 17:44 Відповісти
Досить пи#діти.
показати весь коментар
30.05.2022 16:50 Відповісти
ты че в мобильный банким смотрел им, сколько там оркам платят? ... поделись скриншотом тогда ... даже можно не нотариально заверенным 😄
показати весь коментар
30.05.2022 16:51 Відповісти
Крымское мяско.
показати весь коментар
30.05.2022 16:48 Відповісти
этих чмонь не жалко
показати весь коментар
30.05.2022 16:48 Відповісти
Как вам в родной гавани?))))
показати весь коментар
30.05.2022 16:49 Відповісти
Пусть ватным родителям спасибо скажут. Этим пацанам на 2014 г. Было лет по 10
показати весь коментар
30.05.2022 16:49 Відповісти
К осени их всех привезут домой в чёрных мешках. Вот радость то будет:
показати весь коментар
30.05.2022 16:50 Відповісти
Станут ветеранами.
показати весь коментар
30.05.2022 16:52 Відповісти
Плювати.
показати весь коментар
30.05.2022 16:51 Відповісти
5 мільйонів рублів на дорозі не валяються)
показати весь коментар
30.05.2022 16:53 Відповісти
Які "5 мільйонів"? Думаєш - чого кацапи свої "трупєшніки" не забирають? На Чернігівщині (хлопці казали), масові могильники десятками налічуються Під Городнею і Седнєвим трохи не десяток "братських могил" Тільки на відміну від могил ІІ Світової, на них немає ні пам"ятників, ні таблички з прізвищами, ні навіть звичайного надгробка - завалили у яру бульдозером і все!
Так що нічого не повідомляють рідним Не тільки щоб паніку не створювать в Росії - вони гроші економлять! "Нету тела - нету дела!" Напишуть що "безвести пропал" і ВСЕ! ніяких виплат!
Знайомий розповідав- у нього сусідка родом з Семенівського району Рідна сестра, що замужем в Росії, написала, що її син воював на Чернігівщині (танкіст) Перестав виходить на зв"язок ще в березні Просила щоб та навела справки Сестра відповіла: "Приїжджай і шукай! Я дам лопату!"
показати весь коментар
30.05.2022 17:39 Відповісти
що нам до Криму? ті хто за Україну, будуть ховатись від могилізації, а всі інші нам не потрібнш
показати весь коментар
30.05.2022 16:58 Відповісти
Эээээ, оно кагбэ пофуй на выпускников коллэджей.
Абы только симпатики Украины не попали под ту раздасу, а внуки кацапских прихвостней - чтож, пусть идут на фарш.
показати весь коментар
30.05.2022 17:02 Відповісти
Крисчанам карма не міттева, проте невідворотня. Думали, москалі задурно їх годувати будуть. Історію не вчили...
показати весь коментар
30.05.2022 17:22 Відповісти
Крим "заслужив" Роzію... Ватні бабульки які хотіли "умєрєть в Роzії" вимруть але спершу втратять внуків та дітей.
показати весь коментар
30.05.2022 18:16 Відповісти
Да и куй с ними. Кто поумнее, тот уже давно уехал.
показати весь коментар
30.05.2022 17:47 Відповісти
 
 